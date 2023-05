Eschenburg-Eibelshausen: Pedelec von Veranda gestohlen

Zwischen 18:00 Uhr am Freitag (05.05.2023) und 15:00 Uhr am Sonntag (07.05.2023) begaben sich Unbekannte auf ein Gartengrundstück in der Berliner Straße. Dort stahlen sie das vor der Gartenhütte abgestellte und mit einem Kettenschloss gesicherte Bergamont E-Revox FMN. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger- Zaun zerschnitten

In einem Fall von Sachbeschädigung ermittelt derzeit die Dillenburger Polizei. Unbekannte hatten am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagmittag (05.05.2023), 12:00 Uhr und Montag (08.05.2023), 10:30 Uhr, ein Feld eines Maschendrahtzauns durchtrennt. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Straße „Am Lohgraben“ gemacht haben, werden gebeten die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 zu kontaktieren.

Hüttenberg-Volpertshausen: in Gartenhütte eingebrochen

Unbekannte hebelten den Schlossriegel zu einer Gartenhütte im Kleeberger Weg auf und verschafften sich Zutritt zur Gartenhaus. Aus der Hütte stahlen sie ein Vorhängeschloss. Der Schaden wird mit 175 Euro beziffert. Wem sind zwischen 15:30 Uhr am Sonntag (07.05.2023) und 18:30 Uhr am Montag (08.05.2023) verdächtige Personen in der Feldgemarkung „Am Ziegenberg“ oder im Kleeberger Weg aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.

Unfallfluchten:

Ehringhausen / K388:

Donnerstagvormittag (27.04.2023), gegen 09:45 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Opel auf der K388 von Ehringshausen-Breitenbach kommend in Richtung Aßlar-Bechlingen. In einer Kurve kam dem Opel-Fahrer ein Unbekannter mit seinem Pkw entgegen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Am silberfarbenen Corsa des 25-Jährigen entstand ein 150 Euro teurer Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der unbekannte Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Hermannstein:

200 Euro Sachschaden ließ ein unbekannter Unfallfahrer am 27.04.2023 an einem weißen Ford zurück. Der Fiesta parkte zwischen 15:45 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Park and Ride Parkplatz in der Hermannsteiner Straße. In diesem Zeitraum touchierte der Unbekannte den Ford an der hinteren Tür der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Dutenhofen:

Der Besitzer eines BMWs stellte seinen 560L am Mittwochmorgen (03.05.2023), gegen 08:15 Uhr samt Anhänger auf dem Parkplatz des Globus Marktes in der Industriestraße ab. Als er gegen 09:15 Uhr zu seinem blauen BMW zurückkehrte, bemerkte er, dass der rechte hintere Metallbügel des Anhängers, der zur Befestigung der Beleuchtungseinrichtung dient, nach vorne gebogen war. Offenbar hatte ein Unbekannter während der Abwesenheit des 72-jährigen BMW-Besitzers den grau/braunen Barthau-Anhänger beschädigt und einen 500 Euro teuren Schaden hinterlassen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein:

Einen 150 Euro teuren Schaden am hinteren linken Kotflügel seines schwarzen Fiat 500 stellte der Besitzer nach seiner Rückkehr am Freitagabend (05.05.2023) fest. Zuvor hatte er zwischen 16:10 Uhr und 19:20 Uhr auf dem Ikea-Parkplatz in der Hermannsteiner Straße geparkt. Offenbar hatte dort ein Unbekannter den Fiat touchiert und flüchtete ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Naunheim:

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag (05.05.2023) der Wetzlarer Straße kosten. Dort hatte der Besitzer seinen schwarzen Audi gegen 13:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 104 abgestellt. Als er Samstagmorgen (06.05.2023), um 09:30 Uhr zu seinem A7 zurückkehrte stellte er den Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar:

Offenbar beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter einen in der Lauerstraße abgestellten Volvo. Der schwarze V70 stand am linken Fahrbahnrand der Einbahnstraße. Der unbekannte Unfallfahrer fuhr vermutlich aus Richtung Bergstraße kommend in Richtung Nauborner Straße, streifte die Beifahrerseite des Volvos und verursachte einen 2.000 Euro teuren Schaden. Im Anschluss flüchtete er von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.