Lich: Zimmerbrand in Langsdorf

Nach einem Zimmerbrand in der Honzgasse in Langsdorf hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 18.10 Uhr meldete ein Zeuge Rauch aus einer Obergeschosswohnung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Bewohner des Hauses kamen nach ersten Erkenntnissen unverletzt aus dem Gebäude. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Nach ersten Schätzungen liegt die Höhe der Sachschäden bei 50.000 Euro.

Gießen: Sichtschutz beschädigt

Im Altenfeldsweg beschädigten Unbekannte am Freitag den Sichtschutz an einem Gartentor. Zwischen 18.40 und 19.00 Uhr brannten sie offenbar mit einer glimmenden Zigarette einen Schriftzug in das Material ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wem ist in der Altenfelsstraße in Höhe der Julius-Höpfner-Straße am Freitag zwischen 18.40 und 19.00 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat sich dort im fraglichen Zeitraum aufgehalten? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Linden: Einbruch in Spielhalle

3.000 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte nach einem Einbruch in eine Spielhalle in der Ferniestraße in Großen-Linden. Zwei Einbrecher versuchten am Montag (08. Mai) gegen 04.45 Uhr eine Tür aufzuhebeln und einzuschlagen. Nachdem dies misslang, stiegen sie in einen hellen Kastenwagen und flüchteten. Die beiden waren dunkel gekleidet. Einer führte eine große Sporttasche mit Firmenlogo mit. Wem sind am Montag gegen 04.45 Uhr dort verdächtige Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Unbekannter entblößt sich

Nachdem sich ein Unbekannter Mann Montagvormittag in der Friedensstraße entblößte, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Gegen 09.45 Uhr klingelte der Unbekannter bei einer 25-jährigen Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses. Anschließend wechselte er offenbar mehrmals die Straßenseite und rief einen Namen. Als sie den Mann ansprach, bemerkte sie, dass sein Geschlechtsteil aus der Hose hing und er es berührte. Nach Angaben der Zeugin schien der Mann augenscheinlich verwirrt. Der Unbekannte ist zwischen 60 und 65 Jahren alt. Er hat graue Haare (Halbglatze) und einen grauen Schnauzbart. Er trug eine schwarze Jacke, eine dunkelblaue Sweatjacke, ein blaurot kariertes Hemd, ein schwarzes T-Shirt, eine mittelblaue Jeans und grau weiße Schuhe mit dunkelblauen Applikationen. Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 zu melden.

Gießen: Einbruch in Jugendwerkstatt

Aus einer Jugendwerkstatt in der Straße „Alter Krofdorfer Weg“ ließen Einbrecher einen Laptop und zwei Bluetoothboxen mitgehen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 15.00 Uhr am Donnerstag (04. Mai) und 08.45 Uhr am Montag (08. Mai) offenbar Zugang über ein gekipptes Fenster in das Gebäude. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Reiskirchen: LKW verliert Ladung

Nachdem der Fahrer eines LKW-Kipper offenbar einen Stein von der Ladefläche verlor, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unbekannte war am Montag gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße von Grünberg nach Reiskirchen unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Saasen verlor der Kipper den Stein, welcher anschließend auf die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden weißen Ford Transit flog. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Wer kann Hinweise auf den unbekannten LKW-Kipper geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Parkplatzrempler

Offenbar beim Rückwärtsausparken touchiert eine unbekannte Citroen-Fahrerin auf dem Rewe-Parkplatz in der Ferniestraße einen grauen Golf. Die Fahrerin stieg aus und schaute sich den Schaden an. Obwohl eine Zeugin die Fahrerin ansprach, stieg die Ungekannte wieder ein und fuhr einfach davon. Die Polizei schätzt den Sachschaden an dem grauen Golf auf etwa 800 Euro. Nach Angaben der Zeugin befand sich in dem Citroen noch eine Jugendliche. An dem blauen Citroen befanden sich Gießener Kennzeichen. Wer hat den Unfall am Montag gegen 16.00 Uhr ebenfalls beobachtet und kann weitere Hinweise auf die Identität der Fahrerin und das Kennzeichen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Wettenberg: Unbekannter Fahrer überholt Radfahrer

Nachdem ein unbekannter Audi-Fahrer auf der Kreisstraße zwei Radfahrer überholte, musste offenbar eine entgegenkommende Dacia-Fahrerin nach rechts ausweichen und kollidierte in der Folge mit der Leitplanke. Der Unbekannte war am Sonntag gegen 10.45 Uhr von Wißmar nach Krofdorf-Gleiberg unterwegs, als es zum Unfall kam. Nach Angaben einer Zeugin soll es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen alten silber- oder braunfarbenen Audi (100, Schrägheck) handeln. Die Reparatur an dem Dacia wird etwa 3.000 Euro kosten. Wer kann Hinweise auf das Kennzeichen des Audi geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 zu melden.