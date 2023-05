Gasleitung wurde bei Bauarbeiten beschädigt – Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren – Reparaturarbeiten laufen

Felsberg-Gensungen – TZ: Dienstag, 09.05.2023, 15:00 Uhr

Im Rahmen von Bauarbeiten bezüglich des neuen Glasfasernetzes wurde eine Gasleitung in der Berliner Straße in Felsberg-Gensungen beschädigt. Die Zufuhr zur beschädigten Leitung wurde unverzüglich durch den Energieversorger geschlossen. Die anfänglich evakuierten Anwohner konnten mittlerweile wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Derzeit laufen die Reparaturarbeiten an der Gasleitung.

Die Feuerwehren Felsberg und Rhünda waren mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Auch die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort im Einsatz.