Unfallflucht mit 10.000 Euro Schaden in Uhlenhorststraße: Ermittler suchen Zeugen

Kassel-Brasselsberg: Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonntag in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr in der Uhlenhorststraße in Kassel ereignet hat. Ein Mann aus Kassel hatte in diesem Zeitraum sein Auto, einen grauen Audi SQ2, am rechten Fahrbahnrand geparkt. Bei seiner Rückkehr zum Pkw musste er den erheblichen Unfallschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite und der Fahrertür feststellen, die der Straße zugewandt waren. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von 10.000 Euro, der vermutlich beim Vorbeifahren gegen den abgestellten Audi gestoßen war, fehlte jede Spur. Aufgrund des Schadens spricht vieles dafür, dass es sich um ein größeres Fahrzeug oder einen Lkw gehandelt hat.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Anstieg von Keller-Einbrüchen und Auto-Aufbrüchen: Kasseler Polizei hat BAO „Mars“ eingerichtet; U-Haft gegen Tatverdächtige

Kassel: Seit Beginn dieses Jahres kommt es in Kassel zu einem deutlichen Anstieg im Bereich von Keller-Einbrüchen und Kfz-Aufbrüchen. Häufig stehen diese Taten nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen auch mit Drogendelikten im Zusammenhang. Die Kasseler Polizei hat zur gezielten Bekämpfung dieser Kriminalitätsschwerpunkte inzwischen eine „Besondere Aufbauorganisation“, die BAO „Mars“, eingerichtet. Aufgabe der bei der Polizeidirektion Kassel angesiedelten BAO Mars ist es, mit gezielten Kontrollmaßnahmen, täterorientierten Ermittlungen und erhöhtem Fahndungsdruck die Täterstrukturen in diesen Deliktsbereichen weiter aufzuhellen, Tatzusammenhänge zu erkennen und insbesondere Mehrfachtäter beweisgesichert dingfest zu machen. Ziel bei allem ist natürlich, weitere Taten zu verhindern.

BAO Mars verzeichnet bereits erste Erfolge

Die Einrichtung einer „Besondere Aufbauorganisation“ bei der Polizei dient der koordinierten und professionellen Bewältigung umfangreicher und komplexer Aufgaben. Mit der signifikanten Zunahme der Fallzahlen in den Deliktsbereichen des Kellereinbruchs in Mehrfamilienhäusern und der Auto-Aufbrüche stellte die Kasseler Polizei fest, dass hier verschiedene örtliche, aber vereinzelt auch überörtlich agierende Täter am Werk sind. In vielen Fällen stehen die ermittelten Tatverdächtigen zudem auch in Verbindung mit Drogendelikten und einhergehender Beschaffungskriminalität. Weitere Schnittmengen lassen sich darüber hinaus zu den angestiegenen Fallzahlen des Fahrraddiebstahls erkennen. In diesem Deliktsbereich ermittelt konzentriert bereits seit dem vergangenen Jahr die AG Fahrrad. Die Polizeidirektion Kassel hat die BAO Mars zur Bekämpfung der Anstiege in den verschiedenen Deliktsbereichen nun Anfang April eingerichtet. Seitdem sind bereits gezielte offene und verdeckte Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei durchgeführt sowie die bisherigen Ermittlungsergebnisse zu den verschiedenen Deliktsbereichen und Tatverdächtigen zusammengeführt worden. Im Zuge dieser täterorientierten Ermittlungen und Kontrollen konnten beispielsweise bereits Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen und ein Transporter mit hochwertigen Rädern gestoppt werden. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 23, 25 und 41 Jahren sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Gegen einen 24 Jahre alten Mann, den die Polizei für eine nicht unerhebliche Anzahl von solchen Eigentumsdelikten verantwortlich macht, ließen sich im Rahmen der in der BAO geführten Ermittlungen zudem weitere konkrete Verdachtsmomente gewinnen. Dies führte dazu, dass gegen ihn letztlich ein Untersuchungshaftbefehl bei Gericht erwirkt werden konnte. In der Nacht zum heutigen Dienstag gelang Beamten des Polizeireviers Mitte schließlich im Bereich des Holländischen Platzes in Kassel die Festnahme des gesuchten 24-Jährigen, dessen Aufenthaltsort bis dato unbekannt war. Der Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland und eine algerische Staatsangehörigkeit hat, soll heute wegen des gegen ihn bestehenden Untersuchungshaftbefehls einem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizei erhöht Kontroll- und Fahndungsdruck

Durch die BAO Mars wird die Polizeidirektion Kassel den Kontroll- und Fahndungsdruck auf Straftäter weiter erhöhen. Um bei der Bekämpfung dieser Deliktsbereiche erfolgreich zu sein, ist die Polizei aber auch weiterhin auf das gute Zusammenspiel mit der Bevölkerung angewiesen. Die Kasseler Polizei bittet daher darum, bei verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit Kellereinbrüchen, Auto-Aufbrüchen oder Fahrraddiebstählen nicht zu zögern und unmittelbar die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu verständigen. Zudem ist es wichtig, dass sich Zeugen bei der Polizei zu erkennen geben, um Straftäter mit einer bestmöglichen Beweislage vor Gericht bringen zu können.

Unbekannte setzen nachts mehrere Müllcontainer in Brand: Zeugen gesucht

Kassel-Wesertor und -Fasanenhof: In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in den Kasseler Stadtteilen Wesertor und Fasanenhof zu mehreren Müllcontainerbränden. In zwei Fällen wurden durch die Hitzeentwicklung auch geparkte Autos beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden und auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen. Zur Aufklärung der Taten bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise.

Der erste Brand in der Straße „Töpfenmarkt“ war gegen 4:00 Uhr gemeldet worden. Dort waren zwei Altpapiertonnen in Flammen aufgegangen und komplett abgebrannt. Durch die Hitzentwicklung wurden zudem ein weißer VW Up und ein Verkehrsschild beschädigt. Nahezu zeitgleich meldeten Passanten die brennenden Müllcontainer in der Müllergasse und der Artilleriestraße. Nur wenige Minuten später mussten Feuerwehr und Polizei dann zu dem Brand in der Mönchebergstraße, nahe der Kurt-Wolters-Straße, ausrücken. Dort waren weitere drei Müllcontainer durch mutmaßlich vorsätzlich gelegte Feuer zerstört worden. Zuletzt wurden gegen 4:30 Uhr drei brennende Papiercontainer in der Josephstraße, Ecke Ysenburgstraße, gemeldet. Das Feuer griff auf einen geparkten grauen VW Passat und drei Altglascontainer über, die ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die sofort nach den Mitteilungen über die Brände eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem oder den Tätern führte nicht zum Erfolg.

Zeugen, die verdächtige Personen an einer der Brandstellen beobachtet haben und Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Polizei verhaftet Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch in Kiosk: Festnahme am Tatort

Kassel, Rothenditmold: Unsanft wurde in der Nacht zum heutigen Dienstag die Bewohnerin einer Mietswohnung in der Wolfhager Straße gegen 03:30 Uhr durch laute Geräusche geweckt. Zwei Personen versuchten sich gewaltsam Zugang zu einem Kiosk zu verschaffen. Das Zerstören der Türfüllung verursachte über einen längeren Zeitraum laute Geräusche. Als der jungen Dame klar wurde, dass sie Zeugin eines Einbruchs war, rief sie unmittelbar die Polizei. Sie beschrieb die Tatverdächtigen und schilderte ihre Wahrnehmungen. Vermutlich aufgrund der sich annähernden Polizeikräfte ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flohen in zunächst unbekannte Richtung. Zum Tatort entsandte Kriminalpolizisten des Kriminaldauerdienstes konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, in unmittelbarer Nähe zum Tatort jedoch zwei Personen antreffen, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Die beiden polizeibekannten in Kassel wohnhaften Männer im Alter von 26 und 27 Jahren wurden festgenommen und für die weiteren erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an.

Schrecksbach (Schwalm-Eder-Kreis): Tödlicher Motorradunfall zwischen Neukirchen und Schrecksbach (L3156)

Ein 45-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis befuhr gegen 20:38 Uhr mit seinem Krad die Landstraße 3156 aus Richtung Neukirchen kommend in Richtung Schrecksbach. Auf einem abschüssigen Streckenabschnitt kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und in der Folge auf dem unbefestigten Seitenstreifen zu Fall. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er noch in ein Krankenhaus verbracht, wo er jedoch kurz nach Einlieferung verstarb. Am Krad entstand Totalschaden. Die L3156 war für den Zeitraum der Rettungs-und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Polizeistation Schwalmstadt hat unter Einbindung der Staatsanwaltschaft Marburg die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.