Fahrradfahrer kollidiert mit geparkten Pkw und wird schwer verletzt

Neuenberg – Ein 63-jähriger E-Bike-Fahrer aus Künzell befuhr am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr die Neuenberger Straße, als er in Höhe eines Kindergartens aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem E-Bike gegen das Heck eines geparkten BMW stieß. Der Fahrradfahrer, der zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, zog sich schwere Verletzung im Kopfbereich zu und wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Eine medizinische Ursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der Kreisstraße 160

Poppenhausen – Am Dienstag (09.05.2023) ereignete sich um 09.03 Uhr in der Gemeinde Poppenhausen auf der K160 – zwischen Abtsroda und Schwarzerden – ein Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus der Gemeinde Dipperz ist aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat ein Straßenschild gestreift und ist vor einem Baum zum Stehen gekommen. Ermittlungen zur Unfallursache ergaben, dass der Fahrer auf die Weisung seines Navigationsgerätes gehört, eine Abfahrt nach rechts gesucht und nicht mehr auf den linkskurvigen Straßenverlauf geachtet hat. Der 42-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro.

Lkw touchiert Zaun und Straßenlaterne

Ludwigsau. Am Montag (08.05.), gegen 12 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger verbotswidrig den Tannenweg aus Richtung Hersfelder Straße in Richtung Friedhofsweg. Anschließend bog er rechts auf den Friedhofsweg ab. Dabei touchierte er einen Holzzaun am linken Fahrbahnrand sowie eine Hecke und eine Straßenlaterne am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer fuhr weiter auf dem Friedhofsweg in Richtung Industriestraße und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch Zeugen konnte der Unfallverursacher ermittelt und durch eine Polizeistreife im dem Bereich der Industriestraße angetroffen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Kleinkraftrad übersehen

Bebra. Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr am Montag (08.05.), gegen 6.20 Uhr, die Straße „Am Sportplatz““ in Richtung Kasseler Straße. Im Einmündungsbereich wollte dieser nach links abbiegen, wobei es zu einem Zusammenstoß mit einem 61-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Cornberg kam, der die Kasseler Straße aus Richtung B 83 befuhr. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro.

Einbruch in Schule

Schlitz. Vermutlich mittels Stein warfen unbekannte Täter zwischen Sonntagabend (07.05.), 21.30 Uhr, und Montagmorgen (08.05.), 7 Uhr, die Nebeneingangstür einer Schule in der Schlesische Straße ein. Im Inneren wurden mehrere Türen sowie Monitore und PC-Gehäuse beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hofbieber. Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (05.05.) und Sonntagabend (07.05.) in ein Zweifamilienhaus in der Straße „Hausarmen“ im Ortsteil Mahlerts ein. Die Täter hebelten dazu ein Kellerfenster auf und durchsuchten mehrere Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Münzen sowie Sportschuhe im Wert von mehreren hundert Euro und hinterließen rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de