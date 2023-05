Südhessen: Über 400 Motorräder kontrolliert/Polizei untersagt in 10 Fällen die Weiterfahrt-11 Fahrverbote drohen

Südhessen (ots) – Am Sonntag (07.05.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des

Polizeipräsidiums Südhessen mit Unterstützung fachkundiger Kollegen aus

Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern umfangreiche Verkehrskontrollen

mit dem Schwerpunkt auf motorisierte Zweiräder in Südhessen durch.

Kontrollstellen waren unter anderem bei Rothenberg-Kortelshütte, im Bereich

Hutzwiese/Vierstöck auf der Bundesstraße 47 bei Reichelsheim, bei Lindenfels und

im Bereich „Kornsand“ bei Trebur eingerichtet. In diesem Zusammenhang fanden

auch Geschwindigkeitsmessungen sowie mobile Kontrollen durch Zivilmotorräder und

Zivilstreifen statt. 66 Autofahrer und über 400 Motorräder wurden hierbei von

den Ordnungshütern genauer unter die Lupe genommen.

Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachungen wurden 111 Verstöße festgestellt.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 211 bei

Brombachtal. Er befuhr die Strecke, auf der maximal 70 km/h zulässig sind, mit

123 Stundenkilometern. Ihm drohen nun 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg

und ein einmonatiges Fahrverbot. Insgesamt drohen nun 9 Bikern und zwei

Autofahrern Fahrverbote, weil sie dort die zulässige Höchstgeschwindigkeit um

mehr als 40 Stundenkilometer überschritten.

10 Mal waren Fahrten an den Kontrollstellen beendet: An drei Motorrädern wurden

an den Reifen unzureichende Profiltiefen festgestellt, sodass die Weiterfahrt an

Ort und Stelle untersagt werden musste. Ebenso wie vier Bikern, bei denen der

DB-Killer fehlte, drei Motorradfahrern mit unzulässigen Anbauteilen und einem

ohne Katalysator. Gegen zwei Motorradfahrer und einen Autofahrer leiteten die

Ordnungshüter Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Bei 47 Motorrädern wurden technische Mängel festgestellt. Durch diese

Veränderungen waren in 16 Fällen die Betriebserlaubnisse erloschen. 59

Fahrerinnen und Fahrer müssen außerdem anhand von ausgestellten Mängelkarten in

den nächsten Tagen der Polizei den ordnungsgemäßen Zustand ihrer Maschinen

nachweisen.

Bergstrasse

Bensheim: 59-Jähriger attackiert und bestohlen

Bensheim (ots) – Ein 59 Jahre alter Mann wurde am Montagabend (08.05.), gegen

21.30 Uhr, in der Heidelberger Straße vor einem Wohnhaus von einem Unbekannten

attackiert und anschließend seines Geldbeutels beraubt. Der 59-Jährige fiel bei

dem Angriff durch einen Stoß zu Boden. Der Kriminelle flüchtete anschließend mit

seiner Beute zu Fuß vom Tatort in den Jakobsweg. Der 59-Jährige zog sich

Blessuren leichterer Art zu, musste aber nicht medizinisch versorgt werden.

Der Flüchtige ist etwa 1,90 Meter groß und trug schwarze Gummihandschuhe. Eine

sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen

Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in

diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer

06252/7060.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Zwischen Montag, 08.05.23, 21:00 und Dienstag, 09.05.23,

10:05 Uhr parkte ein grauer PKW Mazda CX 3 auf dem Parkhofparkplatz in der Nähe

des Bekleidungsgeschäftes Witt Weiden. In der o.g. Zeit wurde der geparkte PKW

im Bereich der Beifahrertür durch vermutlich einen anderen unbekannten PKW

erheblich am Lack beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der

Unfallstelle und hinterließ eine Schaden von ca. 800 EUR.

Pfungstadt: Fahrzeugteile abgeschraubt und Scheibe

eingeschlagen / Wer hat etwas gesehen?

Pfungstadt (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag (7.5.) und Montag (8.5.) geriet

ein auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße abgestelltes Auto in den

Fokus Krimineller. Die Täter montierten von dem weißen Citroen Jumper

verschiedene Fahrzeugteile ab und zerstörten eine Scheibe. Der verursachte

Gesamtschaden wird derzeit auf mehr als 3000 Euro geschätzt.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer

06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Gorxheimertal: Mann bedroht Autofahrer mit Pistole

Gorxheimertal (ots) – Am Montagabend (08.05.) gegen 18.45 Uhr meldete ein

Verkehrsteilnehmer eine männliche Person, welche auf dem Gehweg in der

Hauptstraße in Richtung Weinheim laufen würde. Diese Person habe eine schwarze

Pistole in der Hand und habe mit dieser auf sein Auto gezielt. Durch Streifen

der Polizeistation Wald-Michelbach, Heppenheim und des Polizeireviers Weinheim

konnte die Person in Weinheim in der Gorxheimer Talstraße festgestellt und

festgenommen werden. Es handelte sich um einen 38-jährigen Mann aus Weinheim.

Die Pistole, die er zuvor weggeworfen hatte, konnte aufgefunden werden. Dabei

handelte sich um Spielzeugpistole, die einer scharfen Schusswaffe sehr ähnelte.

In seiner Wohnung konnte anschließend noch ein schwarzes Spielzeuggewehr

aufgefunden werden. Beide Waffen wurden sichergestellt. Der Mann wird sich jetzt

in einem Strafverfahren verantworten müssen. Zeugen die den Vorfall beobachtet

haben oder ebenfalls von dem Mann mit der Pistole bedroht wurden, melden sich

bitte bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer

06207/9405-0.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt/ Nieder-Modau: Spargelstand im Visier Krimineller

Ober-Ramstadt (ots) – Ein Spargelstand auf dem Parkplatz eines Supermarktes in

der Odenwaldstraße geriet am frühen Dienstagmorgen (9.5.) in das Visier eines

noch unbekannten Täters. Gegen 3 Uhr hatte sich der Unbekannte an der

Verkaufsbude zu schaffen gemacht und bereits die Tür geöffnet. Dabei wurde er

von Zeugen gestört und ergriff die Flucht.

Der Flüchtende wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter

groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Jacke, eine

Jogginghose und Sportschuhe. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt und nimmt unter der Rufnummer

06154/63300 sachdienliche Hinweise entgegen.

Weiterstadt: Kupferkabel von Großbaustelle gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (6.5.) und Montag (8.5.) haben

Diebe eine Großbaustelle im Erlenweg heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen

verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gelände und entwendeten rund 2800

Meter Kupferkabel. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehr als 3000 Euro. Für

den Abtransport ihres Diebesguts dürften die Kriminellen ein Fahrzeug verwendet

haben.

Das Kommissariat 42 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in

diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/969-41310).

Eberstadt: Nach Zusammenstoß zwischen LKW und Straßenbahn- Polizei sucht mögliche Verletzte sowie Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Montag den 08.05.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem LKW (Zugmaschine mit Sattelauflieger) und einer Straßenbahn

(Linie 6) in Darmstadt-Eberstadt. Der LKW befuhr die Heidelberger Landstr. von

der Seeheimer Str. kommend in Richtung Pfungstädter Str. In Höhe der

Dreifaltigkeitskirche kam es im Begegnungsverkehr aufgrund der verengten

Fahrbahn zu einer Kollision mit der Straßenbahn. Hierdurch entstand ein

Sachschaden an beiden Fahrzeugen im unteren sechsstelligen Bereich.

Da bei dem Unfall Straßenbahn und LKW ineinandergeschoben wurden, musste die

Feuerwehr zwecks Unterstützung verständigt werden. Die Bergung der Fahrzeuge

gestaltete sich als äußerst schwierig, weshalb die Heidelberger Landstr in beide

Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden musste.

In der Straßenbahn soll sich eine weibliche Person möglicherweise verletzt

haben. Da sich diese nicht mehr an der Unfallstelle befand, wird sie gebeten

sich bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157 95090 oder per Mail

an pst.pfungstadt.ppsh@polizei.hessen.de zu melden. Auch Zeugen werden gebeten

sich an die Polizei in Pfungstadt zu wenden.

Gross-Gerau

Büttelborn: Terrassentür aufgebrochen/Zeugen gesucht

Ein Wohnhaus in der Uhlandtraße war in der Nacht zum Montag (08.05.) Anlaufstelle für Wohnungseinbrecher. Die Täter brachen die Terrassentür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und erbeuteten hierbei nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen 05.05.2023 13:00 Uhr und 08.05.2023 08:45 Uhr kam es In der Nachtweid 18-24, 65462 Ginsheim-Gustavsburg, gegenüber vom Fitnesstreff, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein dort geparkter grauer VW Caddy durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der/Die Verursacher/in entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144-9666-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Bad König: Bad König ist 4. KOMPASS-Kommune im Odenwaldkreis/Polizeipräsident Björn Gutzeit überreicht Begrüßungsschild

Der Präsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Björn Gutzeit, überreichte am Dienstag (09.05.) im Rahmen einer Feierstunde der Stadt Bad König das KOMPASS-Begrüßungsschild. Damit ist die Kommune Teil der Sicherheitsinitiative des Landes.

Mit der Auftaktveranstaltung startet Bad König nun das KOMPASS-Programm, um künftig passgenaue Lösungen für die Sicherheit vor Ort anzupacken und das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken. Dies geschieht unter der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger der KOMPASS-Kommune. Sie werden die Möglichkeit bekommen, ihre Sicherheitsbedürfnisse in lokale Maßnahmen einfließen zu lassen. „Ich freue mich darüber, dass mit Bad König bereits die Hälfte aller südhessischen Städte und Gemeinden am KOMPASS-Programm teilnimmt. Die Bürgerinnen und Bürger leben bereits in einer sehr sicheren Stadt. Es gilt, das Sicherheitsgefühl der Einwohner weiter zu stärken und mit individuell auf die Kommune zugeschnittenen präventiven Maßnahmen noch mehr Sicherheit zu erreichen“, so der Polizeipräsident.

Was ist KOMPASS?

KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an die Städte und Gemeinden in Hessen und zielt auf eine nachhaltig ausgerichtete Verzahnung und noch engere Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Polizei und Kommune ab. Die Polizei Hessen bietet an, gemeinsam mit den Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern, die spezifischen kommunalen Sicherheitsbedürfnisse, also auch die Sorgen und Ängste der Bevölkerung zu erheben, zu analysieren und gemeinsam ein passgenaues Lösungsangebot zu entwickeln. 144 kommunale Partner gehören der Sicherheitsinitiative des Innenministeriums an. Damit profitieren bereits rund drei Millionen Hessinnen und Hessen von individuellen Sicherheitsmaßnahmen in ihrer Kommune. Bad König ist die 36. KOMPASS-Kommune in Südhessen und neben Erbach, Michelstadt und Oberzent die 4. Kommune im Odenwaldkreis.

Polizeipräsident überreicht KOMPASS-Starter-Set

Polizeipräsident Björn Gutzeit beglückwünschte Bürgermeister Axel Muhn zur Aufnahme in das Kommunalprogramm und überreichte dem Stadtoberhaupt das KOMPASS-Starter-Set. Darunter auch das KOMPASS-Begrüßungsschild, welches für den Start der Zusammenarbeit mit dem Land Hessen steht und dokumentiert, dass Bad König nun Teil der hessischen Sicherheitsinitiative ist.

Bürgermeister Axel Muhn zum Start als KOMPASS-Kommune

Bürgermeister Axel Muhn ermutigte die Bürgerinnen und Bürger, sich aktiv am Projekt KOMPASS zu beteiligen. Er wies auf die sich bietenden Möglichkeiten hin, deren Anregungen zu berücksichtigen und hierüber ins Gespräch zu kommen.

Weitere Kommunen, die Interesse an der Initiative haben, können sich gerne jederzeit per E-Mail unter kompass.ppsh@polizei.hessen.de an das Polizeipräsidium Südhessen wenden. Alle Informationen zu KOMPASS sind im Internet unter www.kompass.hessen.de zu finden.