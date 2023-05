Großer Polizeieinsatz – Spezialeinheiten im Einsatz

Winzenheim (ots) – Am Montagnachmittag kam es im Bereich der Schlesienstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 45-jähriger Mann hatte sich nach vorausgegangenen Streitigkeiten in seine Wohnung im 1. OG eines Mehrfamilienhauses zurückgezogen. Von dort bewarf er durch das geöffnete Fenster zunächst die eintreffenden Beamten mit mehreren Gegenständen.

Zudem beleidigte und bedrohte er diese und gab an, sich mit einem Messer bewaffnet zu haben. Da der Zugriff auf weitere Waffen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Spezialkräfte der rheinland-pfälzischen Polizei hinzugezogen.

Diese konnten den Verantwortlichen gegen 18:25 Uhr antreffen und in Gewahrsam nehmen.

Der 45-Jährige, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in eine Klinik eingeliefert.

Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Bad Sobernheim (ots) – Wie der Polizei Kirn heute gemeldet wird kam es am vergangenen Freitag, dem 05.05.2023 zwischen 19.10 und 19.40 Uhr zu einer sogenannten Unfallflucht. Die geschädigte Autofahrerin hatte ihren dunkelgrauen Hyundai I 20 auf einem Kundenparkplatz in der Kapellenstraße abgestellt.

Bei ihrer Rückkehr stellte sie eine Beschädigung am hinteren linken Kotflügel fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Schadenhöhe wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden.

Kontrolle von Fahrradfahrenden

Bad Kreuznach-Stadtgebiet (ots) – Am 08.05.2023 zwischen 11-16:00 Uhr wurde durch die Polizeiinspektion Bad Kreuznach und Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik Kontrollen mit der Zielrichtung Fahrradfahrende im Stadtgebiet Bad Kreuznach durchgeführt.

Hierbei standen die Nutzung der Fußgängerzone durch Radfahrende, sowie mehrere Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet im Fokus. Insbesondere die Nutzung vorhandener Radwege und die Befahrung der Radwege in die vorgeschriebene Fahrtrichtung wurden im Rahmen von stationären Kontrollstellen überwacht und bei Verstößen durch die eingesetzten Beamten entsprechend geahndet.

Die polizeilichen Kontrollen wurden durch Vertreter der Rad AG Bad Kreuznach und des ADFC Mainz-Bingen begleitet. Durch die Vertreter wurden die kontrollierten Radfahrende bezüglich der Verkehrssicherheit ihrer Fahrräder beraten und gefährliche Verhaltensweisen im Straßenverkehr aus nichtpolizeilicher Sicht erläutert.

Im Rahmen der Kontrollen wurden über 30 Fahrzeuge kontrolliert. Es wurden insgesamt 11 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Fahrer eines E-Scooters eingeleitet.

Aufgrund des teils regnerischen und bewölkten Wetters konnte gerade im Bereich der Fußgängerzone nur geringer Radverkehr festgestellt werden.