Wildschweine im Opelkreisel

Kaiserslautern (ots) – Eine Rotte Wildschweine beschäftigte am späten Montagabend die Polizei. Verkehrsteilnehmer staunten nicht schlecht, als sie ungefähr 15 Tiere dabei beobachteten, wie sie es sich rund um den Opelkreisel gemütlich machten. Da die Borstentiere rund um die Fahrbahn wühlten und diese auch immer wieder überquerten, war ein gefahrloses Befahren des Opelkreisels

nicht mehr möglich.

Die entsandten Polizeistreifen kamen zu dem Schluss, dass ein risikofreies Treiben der Tiere in den Wald nicht möglich war. Die Beamten führte daher den Verkehr verlangsamt an den Wildschweinen vorbei. |kfa

Unvermittelt angegriffen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Montagabend am Pfaffplatz unterwegs waren. Hier soll es gegen 19 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Ein 20-jähriger Mann gab bei der Polizei zu Protokoll, dass er zusammen mit einem Bekannten an besagter Örtlichkeit unterwegs war, als sie unvermittelt von 2 Tätern niedergeschlagen und getreten wurden.

Der 20-Jährige erlitt leichte Hautabschürfungen im Gesicht und an den Armen. Ob dessen Bekannter verletzt wurde ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Brötchen mit Falschgeld bezahlt

Kaiserslautern (ots) – Sogenanntes „Movie Money“, also Filmgeld, hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet unterjubeln lassen. Als der 50-Jährige am Samstag in einer Bäckerei seine Einkäufe damit bezahlen wollte, fiel die Fälschung auf. Die Verkäuferin, die den vermeintlichen 20-Euro-Schein entgegennahm, bemerkte, dass es kein echter Geldschein ist, und wies den Kunden darauf hin.

Der Mann bezahlte anschließend seine Brötchen mit einem „richtigen“ Schein und ging dann zur

Polizei, um das Falschgeld zu melden. Gegenüber den Beamten gab er an, nicht mehr zu wissen, wo und von wem er den falschen Zwanziger erhalten hatte. Die Ermittlungen laufen.

Bei dem sogenannten „Movie Money“ handelt es sich um nachgemachte Geldscheine, die ursprünglich als Requisiten im Theater oder bei Filmproduktionen dienten. Leider kommen sie seit einigen Jahren immer wieder auch im „normalen Leben“ in den Umlauf und werden von Betrügern im Zahlungsverkehr benutzt – beliebt sind dabei insbesondere Veranstaltungen mit viel Trubel, oder Bezahlsituationen, bei denen es schnell gehen muss. Denn: Das Filmgeld sieht nur auf den ersten Blick echt aus.

Auf den zweiten Blick kann man die Fälschungsmerkmale deutlich erkennen. Unter anderem sind die nachgemachten Scheine in der Regel kleiner als echte, bestehen aus anderem Papier und fühlen sich deshalb auch anders an, haben keine Wasserzeichen und tragen Aufdrucke wie zum Beispiel „Prop Copy“ oder „This is not legal. It is to be used for motion props“, was so viel heißt wie:

„Dies ist nicht legal. Es ist für den Gebrauch als Filmrequisite.“

Deshalb: Nehmen Sie sich beim Geld immer Zeit für diesen wichtigen „zweiten Blick“, um Geldscheine, die Sie erhalten, auf ihre Echtheit zu prüfen! Die klassischen Merkmale dabei sind unter anderem das Papier, auf dem das Geld gedruckt ist, das Wasserzeichen, das Hologramm, der Sicherheitsfaden und die eingearbeiteten Farbveränderungen.

Wer allerdings zu spät bemerkt, dass er Falschgeld in der Tasche hat, sollte sich gleich an die Polizei wenden, denn damit ist nicht zu spaßen. Wer Fälschungen weiterverwendet und verbreitet, macht sich strafbar. |cri

Neuer Bekannter will Geld

Kaiserslautern (ots) – Eine räuberische Erpressung hat ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Montagnachmittag bei der Polizei angezeigt. Nach Angaben des 22-Jährigen ereignete sich die Tat gegen 16 Uhr im Gersweilerweg in Höhe eines Supermarktes. Der Täter war demnach ein Mann, den er erst kurz zuvor in der Steinstraße „kennengelernt“ hatte. Dessen Namen wusste er allerdings nicht.

Wie der 22-Jährige zu Protokoll gab, war er dem Unbekannten am Kaiserbrunnen begegnet und man kam ins Gespräch. Gemeinsam liefen die beiden Männer dann zu Fuß in Richtung Gersweilerweg, wobei der 22-Jährige mehrere Geldscheine in der Hand hielt und der neue Bekannte sein Fahrrad neben sich her schob.

Im Gersweilerweg angekommen, habe der Begleiter ihn dann aufgefordert, ihm die Geldscheine auszuhändigen, und ihm Gewalt angedroht, falls er sich weigern sollte. Nachdem der 22-Jährige das Geld übergeben hatte, flüchtete der Täter in den Hinterhof eines Wohnhauses; sein Fahrrad ließ er stehen.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,82 Meter groß, braune kurze Haare mit sogenannten Geheimratsecken, bekleidet mit Jeans, dazu ein Gürtel mit zwei Ringen, grauem Kapuzenpullover und grauen Schuhen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, den Täter kennen oder auf seiner Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Entenfamilie und Radfahrer beschäftigen die Autobahnpolizei

Kaiserslautern (ots) – Am gestrigen Nachmittag kam es zu zwei nicht alltäglichen Einsätzen für die Beamten der Autobahnpolizei Kaiserslautern. Zunächst musste einer 3-köpfigen Entenfamilie auf der BAB 6 „freie Fahrt“ gewährt werden, so dass diese unbeschadet den Grünstreifen erreichten und anschließend hinter dem Zaun der Airbase Ramstein verschwanden.

Ein Radfahrer im Bereich des Hörnchenbergtunnels beschäftigte dann anschließend die Streife. Der junge Mann nutzte mit seinem Fahrrad den rechten Fahrstreifen ohne sich darüber bewusste zu

sein, dass es sich dabei um einen Autobahnabschnitt handelt. Der junge Soldat wurde mit den hiesigen Verkehrsverhältnissen vertraut gemacht.

„Wildpinkler“ erwischt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Sonntagabend einen „Wildpinkler“ in der Innenstadt erwischt. Der Mann erleichterte sich in aller Öffentlichkeit und urinierte gegen das Gebäude einer Bank am Stiftsplatz. Die Ordnungshüter stellten die Personalien des 44-Jährigen fest. Er muss jetzt mit einem Verwarnungsgeld durch die Stadtverwaltung rechnen. |erf

Betrunken gegen Fahrzeug getreten

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagabend trat ein betrunkener 55-jähriger Mann in der Pfaffstraße zunächst gegen die Fahrertür eines geparkten Fahrzeugs, und im Anschluss sogar dessen Außenspiegel ab. Alarmierte Polizeistreifen fahndeten nach dem zunächst Unbekannten.

Eine Streife traf den Verdächtigen in der Albert-Schweitzer-Straße an. Sie kontrollierten den Mann. Hierbei fiel auf, dass der 55-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Die Beamten sprachen ihm einen Platzverweis aus. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. |kfa

Erneut Katalysator gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Auf den Katalysator eines Opel Astras sahen es Diebe in der Trippstadter Straße ab. Sie rissen sich das Anbauteil unter den Nagel. Das Fahrzeug parkte von Freitag, 13 Uhr bis Montag, 19 Uhr, auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 125. Hinweise auf die Diebe gibt es derzeit nicht.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |kfa

Wo ist der Geldbeutel geblieben?

Kaiserslautern (ots) – Seinen Geldbeutel hat ein 37-jähriger Mann in der Nacht zum Dienstag in der Sparkasse in der Fackelstraße verloren. Nachdem der unglückliche Verlierer um 22:31 Uhr seine Bankgeschäfte erledigte, verließ er das Gebäude. Er vergaß allerdings sein Portemonnaie samt Inhalt vor dem Überweisungsautomaten. Den Verlust bemerkte er wenig später und kehrte zum

Bankautomaten zurück.

Die Geldbörse konnte der 37-Jährige aber nicht mehr finden. Nach seinen Angaben hielten sich zu dem Zeitpunkt mehrere Personen in der Sparkasse auf. Ob diese etwas mit dem Verschwinden der Brieftasche zu tun haben, steht nicht fest. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel: 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden.

|kfa

Mutmaßliches Diebespaar überführt

Kaiserslautern (ots) – Während er mit Renovierungsarbeiten an einer Kirche beschäftigt war, ist einem Mann in der Spittelstraße der Rucksack gestohlen worden. Ins Visier der polizeilichen

Ermittlungen gerieten jetzt eine 59-Jährige und ein 60-Jähriger. Nach aktuellen Erkenntnissen griffen sie sich den Rucksack im Vorbeigehen.

Eine Personenbeschreibung des Pärchens brachte die Beamten auf die Spur der Verdächtigen. Bereits einen Tag nach der Tat trafen Polizisten die 59-Jährige im Stadtgebiet an. Den gestohlenen Rucksack trug die Frau bei sich, allerdings fehlte vom Inhalt jede Spur. Eine richterlich angeordnete Durchsuchung der Wohnung ihres Lebenspartners und mutmaßlichen Komplizen führte zunächst nicht zum Auffinden von weiteren Beweismitteln.

Am Montag hatten die Ermittler dann Erfolg: Der 60-Jährige war in einer anderen Sache polizeilich aufgefallen. Das gestohlene Mobiltelefon hatte er bei sich. Mittlerweile sind die beiden Verdächtigen erkennungsdienstlich behandelt. Sie blicken einem Strafverfahren

entgegen. |erf

Gestohlene Fahrräder in Kleinanzeigenportal entdeckt

Kaiserslautern (ots) – Eine 39-Jährige aus dem Stadtgebiet erkannte in einem Kleinanzeigenportal ihre vor zirka drei Monaten gestohlenen Fahrräder wieder. Unmittelbar informierte sie die Polizei über ihre Entdeckung. Die Frau teilte den Beamten die in der Anzeige genannte Adresse mit.

Im Fahrradkeller des in Frage kommenden Anwesens fanden die Polizisten die gestohlenen Fahrräder. Sie stellten die Vehikel sicher. Die Ermittlungen der Polizei bezüglich der Identität des Diebes dauern an. Die sichergestellten Drahtesel wurden der 39-Jährigen zurückgegeben. |kfa