17-jährige Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in der Speyerer Straße verletzte sich eine Motorradfahrerin leicht. Am Montagmittag, gegen 14 Uhr, fuhren ein 76-jähriger VW-Fahrer und eine 17-jährige Motorradfahrerin zunächst beide die Speyerer Straße entlang und bogen anschließend in die Pleikartsförster Straße ab. Als der vorausfahrende VW-Fahrer ca. 60 Meter nach dem Kreuzungsbereichnwenden wollte, setzte dieser langsam seine Geschwindigkeit herab.

Die dahinter befindliche Motorradfahrerin wollte daraufhin rechts am VW-Fahrer vorbeifahren

und kollidierte dabei aber mit der linken Fahrzeugseite des VW. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Die 17-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer: 0621/174-4111 zu melden.

Autofahrer verursacht Unfall mit mehreren Beteiligten – 15.000 Euro Sachschaden

Heidelberg (ots) – Am Montagnachmittag verursachte ein 52-jähriger VW-Fahrer gegen 17:45 in der Friedrich-Ebert-Anlage einen Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der 52-Jährige mit seinem Pkw auf einen Fußgängerweg auf und verfehlte hierbei nur knapp eine Fußgängerin. Im weiteren Verlauf schwenkte der 52-Jährige wieder auf die Fahrbahn, wobei er mit einer 28-Jährigen

VW-Fahrerin kollidierte.

Durch den Zusammenstoß wurde der 35-jähriger Beifahrer der VW-Fahrerin leicht verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 28-Jährigen auf einen vorausfahrenden Opel aufgeschoben. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen

5-stelligen Bereich. Der 52-Jährigen wurde ebenfalls zu weiteren Untersuchungen in ein nahe legendes Krankenhaus transportiert, da der Verdacht eines medizinischen Notfalls besteht. Die genaue Unfallursache ist jedoch noch Teil der derzeit andauernden Unfallermittlungen.

Unfall mit zwei Fahrzeugen, PM 1

B535, Heidelberg (ots) – Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der B535, Speyerer Straße, in Heidelberg zwischen Kirchheim-Süd und der A5 in Fahrtrichtung Schwetzingen. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen übersah ein LKW-Fahrer bei einem Fahrstreifenwechsel auf die rechte Fahrspur einen Pkw, woraufhin der Pkw von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke prallte.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Pkw-Fahrer wurde jedoch zur weiteren medizinische Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund des Schadesnbildes musste der Pkw abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur

gesperrt. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.