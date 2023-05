Streit an der Drehscheibe eskaliert – Polizei sucht Zeugen

Walldorf (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zwischen 01 und 02 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen in der Bahnhofstraße. Zunächst parkte dort ein Autofahrer seinen schwarzen Mercedes recht schwungvoll ein. Dies geschah zudem mit einem sehr geringen Abstand zueinem anderen, bereits geparkten PKW.

Das bekam die sich noch in der Nähe befindliche Fahrzeughalterin mit, die besorgt zu ihrem Auto eilte. Schnell entspann sich eine hitzige Diskussion zwischen den 3 Insassen des Mercedes

und der Fahrzeughalterin, die von ihrem Mann unterstützt wurde. Schließlich eskalierte der Streit zu Handgreiflichkeiten zwischen beiden Gruppen, was darin mündete, dass die 24-jährige Fahrzeughalterin im Gesicht verletzt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.

Bei Rot über Bahnübergang – Polizei sucht Zeugen

Meckesheim (ots) – Nach ersten Ermittlungen durchfuhr kurz nach 07 Uhr ein LKW den Bahnübergang in der Bahnhofstraße, obwohl die Ampel schon Rot zeigte und die Bahnschranken sich bereits senkten. Glücklicherweise kam es dadurch nicht zu einem Zusammenstoß mit einem Zug, jedoch kollidierte der LKW mit einer der Schranken und beschädigte sie. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von knapp 15.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223/9254-0, zu melden.

Autohaus in Walldorf bestohlen – Polizei sucht Zeugen

Walldorf (ots) – Zwischen Freitagabend und Montagmorgen gelangte eine unbekannte Täterschaft auf das Gelände eines Autohauses in Walldorf. Dort beschädigte sie einen geparkten Audi und entwendeten von diesem einen Komplettreifensatz. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.

Baucontainer aufgebrochen und Arbeitsmaterial im Wert von rund 20.000 Euro entwendet

Schwetzingen (ots) – In der Zeit zwischen Freitagmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 07 Uhr wurde durch eine bisher unbekannte Täterschaft ein Baucontainer in der Hockenheimer Landstraße aufgebrochen. Mithilfe eines Bolzenschneiders durchtrennten die Täter die am Baucontainer angebrachten Vorhängeschlösser und nahmen anschließend verschiedene Arbeitsgeräte und Kabel

einer Baufirma an sich.

Die Täter oder Täterinnen flüchteten in unbekannte Richtung. Aufgrund der Menge des Diebesgutes, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass bei der Tatausführung mehrere Personen beteiligt waren bzw. das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Der

Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Zeugen, denen verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel: 06202 /2880, in Verbindung zu setzen.