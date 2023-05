Kaiserslautern – Sie wollten schon immer einmal vor der Kamera stehen und ein echtes Filmset erleben? Dann haben wir eine gute Nachricht für Sie.

Ab sofort werden zahlreiche Menschen jeden Alters (6 – 99) gesucht, die als Komparsen (stumme Rollen ohne spezielle Vorkenntnisse) an einzelnen Drehtagen im Zeitraum 01.06. bis 11.07. einmal vor der Kamera stehen möchten. Jeder verdient zudem eine Tagesgage von mindestens 120,00 €. Einige werden sogar etwas Text bekommen und somit zur Kleindarstellerin bzw. Kleindarsteller mit einer entsprechend höheren Bezahlung.

„Ein Mann seiner Klasse“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Spiegel Bestsellers. Die SWR Produktion erzählt die Geschichte (Kurzinhalt) von Christian, Sohn eines gewalttätigen Möbelpackers, dessen Leben bereits vorbestimmt ist. Als die Mutter stirbt und Tante Juli für seinen Weg auf „die höhere Schule“ kämpft, gerät er zwischen alle Fronten.

Mit etwas Glück werden Sie dann im fertigen Spielfilm im Abendprogramm (20:15 Uhr) der ARD zu sehen sein.

Alle Interessenten können sich bei der zuständigen Komparsenagentur PRODUCER´S FRIEND kostenlos online eintragen – hier der Link: www.p-f.tv/casting/kostenlos <http://www.p-f.tv/casting/kostenlos>

Die Spielzeit von „Ein Mann seiner Klasse“ ist 1993 bis 1994 – und liegt somit schon 30 Jahre in der Vergangenheit. Dem entsprechend interessant wird es auch für die Komparsen, die optisch in die Zeit versetzt werden müssen. Es gibt beispielsweise Filmszenen in einer Schule, in einem Freibad, bei einem Fußballspiel oder auch in einer Kneipe…

Noch mehr Spaß macht es natürlich zusammen mit Freunden und Bekannten zu drehen – von daher können Sie den Link für die Suche der Komparsen gerne weiterleiten (Link): www.p-f.tv/casting/kostenlos <http://www.p-f.tv/casting/kostenlos>