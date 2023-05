Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Handgreifliche Auseinandersetzung mit unbekannten Beteiligten

Haßloch (ots) – In der Kirchgasse Höhe Einmündung Landwehrstraße in Haßloch kam es heute am 08.05.2023 gegen 16:50 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Dabei wurden beide Beteiligte im Gesicht verletzt. Auffällig war das beide beteiligten Frauen in Begleitung ihrer Kinder waren. Vor Ort anwesende Personen schlichteten und trennten die Streitenden. Die Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Herxheim am Berg: Geschwindigkeitskontrollen

Herxheim am Berg (ots) – Am 07.05.2023 zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde in der Weinstraße in Herxheim am Berg eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Es mussten 16 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 53 km/h gemessen. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden von Anwohnern angesprochen, die sich für die durchgeführten Kontrollen bedankten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):