PKW Aufbruch

Westheim (ots) – Bislang unbekannte Täter schlugen an einem auf dem Waldweg zwischen Bellheim und Westheim geparkten PKW eine Scheibe ein. Die Fahrerin war dort von 12.15 bis 13.15 Uhr mit ihrem Hund spazieren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Kandel (ots) – Am Sonntag, 07.05.23 kam es gegen 18:55 Uhr in Kandel zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte 46-jährige Radfahrer stürze aufgrund der Witterung auf der nassen und dadurch rutschigen Holzbrücke zwischen der Saarstraße und dem Dierbachweg. Hierbei verletzte er sich und musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Trunkenheitsfahrt im Verkehr

Wörth (ots) – Am Sonntagmorgen, 07.05.23 konnte in Wörth am Rhein gegen 01:13 Uhr ein Rollerfahrer durch Beamte der Polizei Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 53-jährigen Atemalkoholgeruch wahrnehmen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,92 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.