Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Heßheim (ots) – Am 07.05.2023, gegen 17.30 Uhr, befuhren ein 57-jähriger Radfahrer aus Dirmstein und eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Lambsheim die L 520 von Heßheim in Richtung Gerolsheim. Etwa in Höhe der dortigen Deponie fuhr der Fahrradfahrer zunächst auf den Abbiegestreifen in Richtung Deponie. Plötzlich fuhr er unvermittelt wieder nach rechts und wurde hierbei von dem Pkw der Frau erfasst und auf die Windschutzscheibe geschleudert.

Hierbei wurde er verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Da bei ihm deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die beiden Insassen des Pkw wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunkener PKW-Fahrer

Schifferstadt (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr in der Jakobsgasse konnte bei einem 35-jährigen Pkw-Fahrer aus Speyer starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließend vor Ort durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,15 Promille.

Zudem konnten bei dem Fahrzeuglenker noch drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Vorfahrt missachtet

Dudenhofen (ots) – Am 07.05.2023 gegen 23:28 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann den Boligweg in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung Boligweg/Kettelerstraße missachtete der 19-Jährige die Vorfahrt eines 22-jährigen Mannes und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 22-Jährigen auf den Gehweg der dortigen Bushaltestelle gelenkt und die Airbags ausgelöst. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von Ca. 8.500 Euro. Beide Fahrzeugführer gaben an unverletzt zu sein und lehnten eine medizinische Versorgung ab.