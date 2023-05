Zu einem weiteren Fall von Vandalismus kam es mutmaßlich am Wochenende auf dem Hauptfriedhof. Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung stellten am Montag 08.05.2023 fest, dass auf der Urnen-Rasengrabanlage Grabschmuck und Grabplatten entfernt und in nahe gelegenen Containern entsorgt wurden.

Unter den weggeworfenen Gegenständen befand sich auch eine Grabplatte mit der Aufschrift „Manuela“, die durch die Friedhofsverwaltung keiner Grabstätte zu geordnet werden konnte.

Angehörige werden deshalb gebeten, sich bei der Friedhofsverwaltung zu melden unter 06233/89 683 bzw. ewf-friedhofswesen@frankenthal.de.