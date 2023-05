Großkontrolle von Polizei und Zoll….

Waldmohr; BAB 6 (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, führten Beamte der

Autobahnpolizei Kaiserslautern, zusammen mit der Kontrolleinheit Verkehrswege

und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zoll, eine gemeinsame Großkontrolle

auf der Tank- und Rastanlage Waldmohr durch. Die BAB 6 in Richtung Saarbrücken,

war für die Dauer der Kontrolle voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch die

Autobahnmeisterei Landstuhl über das Gelände der Rastanlage abgeleitet und durch

Polizei und Zoll einer Kontrolle unterzogen. Das THW hatte für die Ausleuchtung

und die Logistik der Aktion gesorgt. Hierbei wurden zahlreiche straf- und auch

zollrechtliche Verstöße festgestellt und geahndet. 5 Verkehrsteilnehmer mussten

sich einer Blutprobe unterziehen, da sie unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln bzw. Alkohol standen. Gegen einen Fahrer bestand ein

Haftbefehl, der ebenfalls vollstreckt wurde. Neben Betäubungsmitteln wurden auch

verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz sichergestellt. Alles in allem ein

gelungener Erfolg für beide Behörden, der auch zukünftig in gemeinsamen

Kontrollen fortgesetzt werden soll.

Verhinderte Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Trunkenheitsfahrten hat die Polizei am Sonntag im

Stadtgebiet verhindert.

Gegen 5:50 Uhr wurde eine Streife in der Zollamtstraße auf einen Mann

aufmerksam, der in seinem Auto saß. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen gab dieser

an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit 0,49

Promille. Dem Mann wurde der Fahrtantritt untersagt und die Pkw-Schlüssel sowie

der Führerschein präventiv abgenommen. Beides konnte er sich nüchtern ein paar

Stunden später wieder abholen.

Gegen 6:30 Uhr hielt eine Streife einen 24-jährigen Mann ebenfalls in der

Zollamtstraße an. Er war gerade dabei, einen E-Scooter zu aktivieren. Auch er

hatte offensichtlich Alkohol konsumiert. Der Atemalkoholtest zeigte 0,8 Promille

an. Der 24-Jährige musste seinen Weg nach Hause zu Fuß fortsetzen.

Zur gleichen Zeit wurden Polizeibeamte in der Eisenbahnstraße auf einen Mann

aufmerksam, der ebenfalls gerade einen E-Scooter aktivieren wollte. Auch er war

alkoholisiert und musste seinen Heimweg zu Fuß antreten.

Einem 19-jährigen Mann wurde in der Königstraße die Weiterfahrt untersagt.

Beamte hielten ihn mit seinem Pkw gegen halb 7 an. Der Atemalkoholtest zeigte

einen Wert von 0,18 Promille an. Da bei Fahranfängern und Fahrern bis 21 Jahren

ein absolutes Alkoholverbot gilt, durfte der junge Mann nicht weiterfahren. Er

parkte sein Auto und rief sich dann ein Taxi, um nach Hause zu kommen. |elz

Streit unter Mädchen eskaliert

Kaiserslautern (ots) – Zwischen zwei Mädchen ist es am Sonntag zu einer

körperlichen Auseinandersetzung auf dem Willy-Brandt-Platz gekommen. Die beiden

14 und 16 Jahre alten Jugendlichen hatten offenbar schon seit einiger Zeit

Streit miteinander. Sie verabredeten sich für den Nachmittag zu einem klärenden

Gespräch. Dabei soll die 14-Jährige der Älteren an den Haaren gezogen haben und

sie auf den Boden gestoßen haben. Die 16-Jährige schlug mit dem Kopf auf. Danach

soll die Jüngere so lange auf ihre Kontrahentin eingeschlagen haben, bis diese

kurz bewusstlos liegen blieb. Die 14-Jährige entfernte sich mit zwei Begleitern.

Die 16-Jährige wurde von ihren Begleitern in ein Krankenhaus gebracht und

erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei. Das Haus des Jugendrechts wird

die weiteren Ermittlungen übernehmen. |elz

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht…..

Kaiserslautern BAB 6 (ots) – Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der BAB 6

in Richtung Saarbücken, zwischen den Anschlussstellen KL-West und

KL-Einsiedlerhof ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Nach ersten

Erkenntnissen, wechselte die Fahrerin eines schwarzen BMW X4 vom mittleren auf

den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah sie eine 34-jährige OPEL-Fahrerin und

stieß gegen deren hinteren rechten Kotflügel. Hierdurch drehte sich deren PKW

und schleuderte quer über die Fahrbahn. Eine 23-jährige RENAULT-Fahrerin konnte

wiederum dem OPEL nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem frontal zusammen.

Der RENAULT überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Wie durch ein Wunder,

wurde die Fahrerin nur leicht verletzt. Die Fahrerin des BMW hielt nicht an,

sondern entfernte sich unerlaubt von Unfallstelle. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht nun

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können!

Weitere Katalysatoren gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Auf die Katalysatoren von Fahrzeugen hatten es Diebe

erneut im Stadtgebiet abgesehen. Am Sonntag wurden der Polizei zwei solcher

Diebstähle aus der Meuthstraße und Hummelstraße gemeldet.

In der Meuthstraße traf es einen geparkten Audi A4 aus dem Landkreis Kusel. Der

Pkw war hier in der Zeit von 0.30 bis 3.30 Uhr abgestellt. Als der Halter zu

seinem Wagen zurückkam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter in der

Zwischenzeit den Katalysator mit Hilfe eines Schneidewerkzeugs abgetrennt

hatten. Sachschaden: mehrere hundert Euro.

Die gleiche Überraschung erlebte auch der Besitzer eines Mercedes SLK in der

Hummelstraße: Als er am frühen Sonntagabend zu seinem Auto kam, fehlte der Kat.

Dieser war „sauber“ entfernt worden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 10 Uhr,

und Sonntag, 18 Uhr. Der Pkw war in dieser Zeit in Höhe des Hauses Nummer 39

geparkt.

In beiden Fällen gibt es bislang keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen,

denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 oder -2250 mit der

Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

E-Scooter aus Fahrzeug geklaut

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben im Stadtteil Einsiedlerhof zugeschlagen. Die

Unbekannten verschafften sich auf noch ungeklärte Weise Zugang zu einem Dodge

Pickup, der in der Einfahrt eines Anwesens der Straße „Zum Großen Berg“ stand.

Abgesehen hatten sie es auf einen E-Scooter, der auf dem Rücksitz des Wagens lag

diesen nahmen sie mit. Alle weiteren Gegenstände im Fahrzeuginnenraum

interessierten die Täter offenbar nicht.

Die Tatzeit liegt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (4./5. Mai) zwischen

16 und 8.30 Uhr. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Kriminalpolizei

unter Telefon 0631 369-2620 gern entgegen. |cri

Garage verunstaltet – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Schmierfinken haben in der Haspelstraße eine Garage

verunstaltet. In der Zeit zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Samstagmorgen, 8.30

Uhr, besprühten sie eine Wand mit violetter Farbe und hinterließen ein

sogenanntes Tag (Namenskürzel „2ME“ als Signatur), einen Smiley, eine Krone und

einen Totenkopf. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei fragt: Wer hat im fraglichen Zeitraum in der Haspelstraße

verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf Personen geben, die

sich auffällig verhalten haben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer

0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Türglas mit Stein eingeworfen

Kaiserslautern (ots) – Die Türeinfassung eines Mehrfamilienhauses in der

Badstraße haben Unbekannte am Sonntagmorgen mit einem Stein beschädigt. Kurz

nach 6 Uhr hörte eine Anwohnerin ein lautes Knallgeräusch. Als sie kurze Zeit

später das Haus verließ, stellte die Bewohnerin fest, dass das Glas der Haustür

zersplittert ist. Das mutmaßliche Tatmittel – ein Stein – lag im Treppenhaus.

Die 41-Jährige informierte die Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen

wegen Sachbeschädigung auf. |erf

Sturzbetrunken im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) – Einen sturzbetrunkenen Fahrradfahrer hat die Polizei in

der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war

einer Streife kurz nach halb 4 in der Unionstraße aufgefallen, weil er starke

Schlangenlinien fuhr. Als er an den Beamten vorbeifuhr, schrie er sie an.

Die Polizisten stoppten den Radler daraufhin – und als er von seinem Fahrrad

abstieg, fiel er sofort zu Boden und konnte sich kaum aus eigener Kraft wieder

auf die Beine stellen. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Mann einen Pegel von

2,3 Promille.

Weil der 40-Jährige darüber hinaus angab, in den vergangenen Tagen

Betäubungsmittel konsumiert zu haben, musste er sein Fahrrad vor Ort stehen

lassen und mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Mann muss mit einer Strafanzeige wegen

Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Eine gute Stunde später zog ein Autofahrer in der Martin-Luther-Straße die

Aufmerksamkeit des gleichen Streifenteams auf sich. Der Grund: Der junge Mann

fuhr sehr langsam in Richtung Ludwigstraße, hatte die Nebelschlussleuchte

eingeschaltet, zeigte beim Abbiegen deutliche Unsicherheiten und fuhr

schließlich mit seinem Honda Accord im Bereich Salzstraße auch noch in die

Fußgängerzone ein.

Hier wurde Fahrer gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei machte der

23-Jährige einen desorientierten Eindruck und hatte zudem eine starke

Alkoholfahne. Weil er einen Atemtest ablehnte, musste er die Polizisten zur

Dienststelle begleiten und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Anschließend

wurde der junge Mann mitsamt seiner Fahrzeugschlüssel an die US-Security Police

übergeben. Auf ihn kommt ebenfalls eine Strafanzeige zu. |cri

Wie kommt der Roller in die Hasenstraße?

Kaiserslautern (ots) – Ein gestohlener Mofaroller ist am Sonntag in der

Hasenstraße aufgetaucht. Verschwunden war er in der Pariser Straße. Wer ihn dort

gestohlen und später in der Hasenstraße abgestellt hat, ist unklar. Die Polizei

sucht Zeugen, die unter der Nummer 0631 369-2250 Hinweise geben können.

Einer Anwohnerin war der fremde Roller am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr zum

ersten Mal aufgefallen. Als er am Nachmittag immer noch in ihrer Einfahrt stand,

informierte sie die Polizei.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort fest, dass es sich um genau den Roller

handelt, der am selben Morgen aus der Pariser Straße als gestohlen gemeldet

worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

|cri

Taxi-Zeche geprellt

Kaiserslautern/Kottweiler-Schwanden (ots) – Die Polizei sucht einen Zechpreller,

der in der Nacht zu Samstag einen Taxifahrer um sein Geld gebracht hat. Der

Unbekannte hatte sich am späten Abend an einer Spielothek abholen und nach

Kottweiler-Schwanden fahren lassen. Am Zielort angekommen, stieg der Fahrgast

aus und rannte davon, ohne den fälligen Betrag von knapp 80 Euro zu bezahlen.

Der Taxifahrer verständigte die Polizei. Er beschrieb den geflüchteten Passagier

als etwa 22 bis 25 Jahre alten Mann, der ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß ist.

Er trug eine dunkle Hose, einen weißen Kapuzenpulli und eine schwarze Jacke.

Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250

gern entgegen. |cri