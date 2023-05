Weimar- Argenstein: Feuerwehr beklaut

Über ein Fenster gelangte ein Dieb in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in der Talstraße. Dort riss er zwischen Mittwoch. 3. Mai, 18 Uhr, und Freitag, 5. Mai, 13.50 Uhr, eine abgeschlossene Schublade aus der Halterung und entwendete das darin enthaltene Bargeld. Zudem machte er sich an einem Löschfahrzeug zu schaffen und entwendete daraus eine Axt. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 450 Euro, zudem entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wem ist im genannten Zeitraum eine Person mit einer Axt bei der Feuerwehr aufgefallen? Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Widerstand nach Ladendiebstahl

Ein wegen des Verdachts des Ladendiebstahls vorläufig festgenommener Mann forderte am Freitag, 5. Mai, eine Polizeibeamtin in der Polizeistation Marburg auf, ihm die von ihm entwendeten Schuhe wiederzugeben. Als die Beamtin der Aufforderung nicht nachkam, sprang der 24-Jährige auf, lief drohend auf sie und spuckte in ihre Richtung. Zu zweit brachten die Beamten den Mann daraufhin unter Kontrolle und legten ihm Handschellen an, wogegen er sich zunächst noch sperrte. Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Hinzu kommt die Diebstahlsanzeige, da der 24-Jährige verdächtigt wird, zuvor drei Paar Schuhe im Wert von etwa 330 Euro in einem Schuhladen im Kaufhaus in der Universitätsstraße entwendet zu haben. Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Beamten den Mann.

Lahntal-Göttingen: Portmonee entwendet

Ein von außen wohl nicht sichtbar im PKW liegendes Portmonee entwendeten Unbekannte aus einem geparkten BMW in der Straße Riedetal. Zwischen 21 Uhr am Freitag, 5. Mai, und 5.45 Uhr am Samstag schlugen sie dafür zunächst eine Scheibe ein und nahmen anschließend das Diebesgut im Wert von etwa 80 Euro an sich. Die Marburger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal- Dautphe: Hoher Schaden nach Eierwürfen

Etwa 5.000 Euro hoch ist der Schaden an einer Hauswand, nachdem Unbekannte zehn rohe Eier an das Einfamilienhaus in der Hauptstraße warfen. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Samstag, 6. Mai, 18 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 entgegen.

Kirchhain: Scheibe an Busbahnhof zerstört

Unbekannte zerstörten eine Scheibe eines Wartehäuschens am Busbahnhof in der Straße Am Bahnhof. Der dadurch entstandene und von Zeugen am Sonntag, 7. Mai, gegen 20.25 Uhr gemeldete Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei in Stadtallendort bittet um Hinweise zur Sachbeschädigung (Telefonnummer 06428/93050).

Dautphetal- Holzhausen: Brennende Mülltonnen

Ein Feuer zerstörte am Sonntag, 7. Mai, eine Kunststofftonne und eine Papiermülltonne komplett. Offenbar steckten Unbekannte die Behälter auf dem Schulgelände in der Schulstraße zwischen 21 und 23 Uhr an und verursachten damit einen dreistelligen Schaden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zeugen berichteten von drei Jugendlichen, die sie zuvor auf dem Gelände gesehen hatten. Ob sie mit dem Feuer in Verbindung gebracht werden können oder als Zeugen in Frage kommen, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Gladenbach/ Zollbuche: Motorradfahrer schwer verletzt

Womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte am Samstag, 6. Mai, ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der B255 zwischen Weidenhausen und Bischoffen. Bislang sind keine Unfallzeugen bekannt, anhand des Spurenbilds ließ sich jedoch erkennen, dass der Fahrer aus Herborn wohl in einer Rechtskurve zu Fall kam. Anschließend rutschte er gegen 15.55 Uhr mit der grünen Kawasaki etwa 40 Meter bergauf über die Gegenfahrspur und schlug in der Leitplanke ein. Das Motorrad touchierte 15 Meter weiter ein Verkehrszeichen und geriet von dort aus auf einen Feldweg. Ersthelfer versorgten den ansprechbaren Fahrer und alarmierten Rettungskräfte, die den schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus brachten. Am Motorrad entstand ein Totalschaden, den die Polizeibeamten auf 8.000 Euro schätzten. Hinzu kommen insgesamt etwa 700 Euro hohe Schäden an der Leitplanke und am Verkehrszeichen. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Biedenkopf, Telefonnummer 06461/92950.

Rauschenberg: Traktor- und PKW-Fahrer als Zeugen gesucht

Zu einem offenbar riskanten Überholvorgang kam es am Donnerstag, 7. Mai, auf der L 3073 zwischen Ernsthausen und Rauschenberg. Ein Richtung Kirchhain fahrender, bislang unbekannter Fahrer eines Paketzustellers überholte gegen 17.20 Uhr einen vor ihn fahrenden dunklen BMW Kombi, obwohl ihm ein Traktor und dahinter noch ein PKW entgegenkam. Der entgegenkommende PKW-Fahrer betätigte sogar mehrmals die Lichthupe- vermutlich um auf sich und den zu geringen Abstand aufmerksam zu machen. Der Richtung Kirchhain fahrende Kombi-Fahrer bremste darauf stark ab, um den überholenden Paketzusteller im Mercedes Sprinter die Möglichkeit zu geben, vor ihm wieder einzuscheren. Ohne das starke Abbremsen hätte es womöglich zu einer Kollision mit dem Traktor kommen können. Die Polizei ermittelt wegen der Straßenverkehrsgefährdung und bittet die Fahrer oder möglichen Mitfahrer des entgegenkommenden Traktors und PKW, sich unter der Telefonnummer 06428/93050 bei der Polizei in Stadtallendorf zu melden.

Marburg: Schraube im Reifen

Wegen des plötzlichen Druckverlusts eines Reifens brachte der Halter eines grauen BMW sein Fahrzeug in die Werkstatt. Dort stellten die Mitarbeiter eine abgesägte Schraube im Reifen steckend fest, die vermutlich nicht im normalen Fahrbetrieb so dort reingeriet. Wahrscheinlicher ist es eher, dass Unbekannte die Schraube so an den Reifen des geparkten Fahrzeugs stellten, dass sich diese beim Losfahren in den Reifen drückte. Vermutlich fand diese Handlung zwischen Mittwoch, 24. April, 16.30 Uhr, und Freitag, 28. April, 10.30 Uhr, in der Tiefgarage am Lahncenter in der Biegenstraße statt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).