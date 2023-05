Auto aufgebrochen – Geldbörse entwendet

TZ: Samstag, 06.05.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 06.05.2023, 15:20 Uhr

Unbekannte haben am Samstagnachmittag ein Auto auf dem Parkplatz des „Neuen Friedhofs“ am Geismarrain in Fritzlar aufgebrochen.

Die unbekannten Täter schlugen hierfür die Heckscheibe eines dort geparkten Fiat Panda (blau) ein und entwendeten eine Geldbörse aus einer im Kofferraum abgestellten Tasche. Die unbekannten Täter erbeuteten so einen Bargeldbetrag in niedriger zweistelliger Höhe.

Der Sachschaden wird derzeit auf 400,- EUR geschätzt.

Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Einbruch in den Wildpark Knüll

Sonntag, 07.05.2023, 02:16 Uhr

Unbekannte verschafften sich zur Tatzeit unberechtigt Zutritt auf das Gelände des Wildparks Knüll in der Straße „Im Seckenhain“ in Homberg-Allmuthshausen.

Die unbekannten Täter hebelten hierzu eine Nebeneingangstür der Einfriedung des Wildparks auf und gelangten so auf das Gelände. Im weiteren Verlauf wurde durch die unbekannten Täter eine Glasscheibe eines rückwärtigen Fensters der dortigen Gaststätte „Jagdbaude“ eingeschlagen, wodurch die unbekannten Täter in den Innenbereich der Gaststätte gelangten. Kurz darauf flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort.

Nach ersten Ermittlungen wurden keine Gegenstände durch die unbekannten Täter entwendet.

Die Höhe des derzeit geschätzten Sachschadens liegt bei 500,- EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Leichtkrafträder flüchten vorerst vor Polizei – Ein Täter geschnappt

TZ: Sonntag, 07.05.2023, 21:20 Uhr

Am Sonntagabend flüchteten vorerst zwei Fahrer von Leichtkrafträdern vor der Polizei und versuchten sich somit einer Polizeikontrolle zu entziehen. Einer Streife der Polizeistation Schwalmstadt gelang es allerdings wenig später im Rahmen von weiteren Fahndungsmaßnahmen einen der flüchtigen Fahrer zu stellen.

Im Vorfeld waren der Streife im Stadtgebiet von Schwalmstadt im Bereich der Treysaer Straße zwei Leichtkrafträder aufgefallen, an denen teilweise die Beleuchtung defekt beziehungsweise nicht eingeschaltet war. Außerdem waren keine sichtbaren Kennzeichen an den Maschinen angebracht. Als die Polizeistreife die Leichtkrafträder anhalten und kontrollieren wollte, gaben diese Gas und flüchteten mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet und in die angrenzende Feldgemarkung. Hierbei wurden durch die flüchtenden Leichtkrafträder teilweise Sperrflächen, Gehwege, aber auch die Gegenfahrbahn befahren.

Wenig später entdeckte die Streife erneut eines der Leichtkrafträder, diesmal auf dem Gelände einer Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße in Treysa. Erneut flüchtete der Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei. Der Polizeistreife gelang es aber kurz darauf den Fahrer, kurz vor der Ortschaft Florshain, zu stoppen und zu kontrollieren.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 16-jährigen Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis handelte, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Bei der weiteren Sachbearbeitung auf der Polizeistation Schwalmstadt wurde dann noch auf Grund des Verdachtes von Drogenkonsum eine Blutentnahme bei dem 16-jährigen Tatverdächtigen durchführt. Zum Zwecke der technischen Begutachtung wurde das Leichtkraftrad vorläufig sichergestellt.

Neben den Verstößen gegen die Fahrerlaubnisverordnung, des Betäubungsmittelgesetztes und des damit verbundenen Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel, wird sich der 16-Jährige auch wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.