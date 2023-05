Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda – Am Donnerstag (04.05.2023) ereignete sich gegen 16.30 Uhr im Kreuzungsbereich Bardostraße / Johannisstraße in Fulda ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 19-jähriger Fahrer eines PKW Peugeot 206, ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw Opel Combo und ein 58-jähriger Fahrer eines Pkw Nissan befuhren – in dieser Reihenfolge – die Bardostraße aus Richtung Neuenberg kommend in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Im Kreuzungsbereich Bardostraße / Johannisstraße mussten der Fahrer des Pkw Peugeot und der Fahrer des Pkw Opel verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der Fahrer des Nissan zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw Opel auf, dieser wurde wiederum auf das Heck des Peugeot aufgeschoben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Die beteiligten Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Verkehrsunfallflucht in Alsfeld

ALSFELD – Am Dienstag (02.05.203) kam es auf dem Parkplatz der Katholischen Kirche in Alsfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Parkflächen des Parkplatzes der Katholischen Kirche. Vermutlich beim Ein-/Ausparken kollidierte dieser mit einem dort bereits geparkten weißen Tesla Model 3. Bei dem Tesla wurde die hintere Stoßstange beschädigt. Der derzeit unbekannte Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht in Alsfeld

ALSFELD – Am Donnerstag (04.05.2023) kam es auf dem Parkplatz der Raiffeisen in Alsfeld, Grünberg Str. 52 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Parkflächen des Parkplatzes des Verwaltungsgebäude der Raiffeisen Waren in Alsfeld. Vermutlich beim Ein-/Ausparken kollidierte dieser mit einem dort bereits geparkten schwarzen Audi A4 Avant. Bei dem Pkw Audi wurde der hintere rechte Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Arbeitsunfall – L3343 – Appenrod/Dannebrod HOMBERG/OHM –

Am Freitag (05.05.2023) kam es auf der Autobahnbaustelle der BAB A49 zu einem Arbeitsunfall. Beim Umsetzen eines Kranfahrzeugs brach nach bisherigen Ermittlungen ein Gegengewicht des Kranauslegers ab. Der Mobilkran stürzte dadurch in einen vorbeifahrenden Erdaushub transportierenden baustelleneigenen Ackerschlepper. Der Fahrzeugführer des Ackerschleppers verletzte sich hierbei leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Das Amt für Arbeitsschutz des RP Gießen wurde hinzugezogen.

Alleinunfall unter Alkoholeinwirkung mit E-Scooter

Am Sonntag, dem 07.05.2023 ereignete sich kurz nach Mitternacht ein Verkehrsunfall in der Straße An St. Kathrin / Ecke Haimbacher Straße, bei dem ein 27-jähriger E-Scooter Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Fremdeinwirkung mit seinem unversicherten Elektrokleinstfahrzeug zu Fall kam. Durch den Sturz erlitt der Fahrer Schürfwunden und Prellungen am Kopf, die im Klinikum Fulda behandelt werden mussten. Durch die aufnehmenden Beamten wurde eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Fahrzeuges angeordnet. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall, Personenschaden, Alheim

Samstag, 06.05.2023, 15:13 Uhr Ein 13-jähriger Junge stürzte mit seinem Rad in Heinebach in der Straße „Auf der Welle“ in Heinebach und verletzte sich dabei leicht am Oberschenkel. Er wurde in das Klinikum Bad Hersfeld gebracht.

Verkehrsunfall Personenschaden, Rotenburg/Fulda Samstag, 06.05.2023, 12:33 Uhr Ein 45-jähriger Radfahrer aus Rotenburg verlor aufgrund erheblicher Alkoholisierung die Kontrolle über sein Rad und stürzte in der Pestalozzistraße. Er kam leichtverletzt in das Klinikum Rotenburg, die Polizei veranlasste eine Blutentnahme. Kein Sachschaden.

Verkehrsunfall, Personenschaden, Alheim

Samstag, 06.05.2023, 21:50 Uhr Ein 64-jähriger Mann aus Alheim verlor auf gerader Strecke am Radweg zwischen Baumbach und Braach die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte in einen Graben. Er erlitt dabei Kopfverletzungen und wurde durch einen Rettungstransportwagen in das Klinikum Rotenburg gebracht. Der Radler war alkoholisiert, die Polizei veranlasste eine Blutentahme. Kein Sachschaden.

Verkehrsunfall, Personenschaden, Rotenburg/Fulda Samstag, 06.05.2023, 22:44 Uhr Ein 62-jähriger Mann aus Rotenburg stürzte mit seinen Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) in der Braacher Straße auf dem Gehweg und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde im Klinikum Rotenburg aufgenommen; da er Alkohol konsumiert hatte, veranlasste die Polizei eine Blutentnahme. Kein Sachschaden

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de

Raub – Einbruch in Einfamilienhaus – Motorroller gestohlen – Diebstahl aus Garage

Raub

Fulda. Am Freitagabend (05.05.) kam es im Kasernengäßchen zu einem Raub. Gegen 19 Uhr fragte nach derzeitigen Erkenntnissen eine männliche Person, begleitet von zwei männlichen Personen, eine Gruppe Jugendlicher nach Wechselgeld. Als dies vom 16-jährigen Geschädigten aus Bad Soden-Salmünster verneint worden war, forderte der Täter den 16-Jährigen auf, seine Geldbörse herauszuholen, griff hinein und nahm mehrere Geldscheine an sich. Auch von einem weiteren 16-Jährigen aus Bad Soden-Salmünster erlangte der Täter auf ähnliche Weise Bargeld. Als ein Zeuge einschritt, entfernte sich der Täter mit seinen Begleitern. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 16 bis 20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, Schildmütze, Fußballtrikot Barcelona (blau-rot gestreift), Umhängetasche quer über Oberkörper, Kette um Hals, Jeans, weiße Turnschuhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Poppenhausen. In der Brückenstraße im Ortsteil Abtsroda brachen Unbekannte am Freitag (05.05.), zwischen 11 Uhr und 19.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter warfen dazu auf der rückwärtigen Seite des Hauses eine Fensterscheibe ein und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck im Wert von circa 100 Euro und verursachten rund 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Samstag (06.05.) in der Emil-Nolte-Allee einen schwarz-grauen Motorroller des Herstellers Peugeot. Das nicht zugelassene Zweirad stand auf einem Privatgrundstück und hat einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Garage

Fulda. In der Dr.-Danzebrink-Straße stahlen Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (07.05.), zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr, einen Handsender für ein Garagentor im Wert von circa 50 Euro aus einer Garage. Eine Zeugen beobachtete in diesem Zusammenhang eine Person, die mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Diese kann folgendermaßen beschrieben werden: circa 170 cm groß, normale Statur, dunkle Haare, bekleidet mit dunkler Hose und einem Alpha Industrie Hoodie mit Backprint. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autofahrer fährt gegen Leitplanke am Bahnübergang – Hoher Schaden

Hainebach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) – Aus bislang unbekannten Gründen

fuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Kassel gegen eine Leitplanke, die den

Schrankenbaum umgibt, und verursachte dadurch erhebliche Verspätungen im

Bahnverkehr. Durch den Unfall wurde die Leitplanke aus den Verankerungen

gerissen und zum Teil auf den Bahnübergang geschleudert. Das Fahrzeug des

42-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste von

Bundespolizisten abgeschleppt werden.

Glücklicherweise niemand verletzt! Der Vorfall ereignete sich Samstagmittag

(6.5. / 12:30 Uhr) am Bahnübergang in der Ortslage Heinebach (Landkreis

Hersfeld-Rotenburg). Die Strecke musste bis 15 Uhr gesperrt werden. Dadurch

erhielten 20 Züge jeweils eine halbe Stunde Verspätung. Acht Züge mussten u.a.

umgeleitet werden.

Schmuck gestohlen

Romrod. Von einem Parkplatz in der Alsfelder Straße entwendeten unbekannte Täter am Sonntag (07.05.) den Koffer einer 59-Jährigen. Diese lud gegen 9.30 Uhr ihr Gepäck in ein Fahrzeug ein. Als sie gegen 10 Uhr zurück kam, stellte sie den Verlust eines der Koffer fest. Kurze Zeit später wurden dieser – sowie eine darin befindliche Schmuckschatulle ohne Inhalt – getrennt voneinander in unmittelbarer Nähe aufgefunden. Personen, die am Sonntagmorgen rund um die Alsfelder Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Anhänger aufgebrochen

Gemünden. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonntag (07.05.) das Schloss eines gelben Wechselbehälter-Anhängers eines Lkw, der auf dem Parkplatz „Krachgarten“ an der A 5 in Richtung Hattenbach geparkt war, auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Scheune

Feldatal. Gegen 4 Uhr in der Nacht zu Freitag (05.05.) wurde eine Hausbewohnerin in der Alsfelder Straße in Ermenrod durch Geräusche in der angrenzenden Scheune geweckt. Derzeitigen Erkenntnissen nach war ein Einbrecher über eine Treppe ins erste Obergeschoss gelangt und durchsuchte die dortigen Schränke. Als die Frau auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Rainröder Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine beige Strickmütze, eine rote Steppjacke sowie eine blaue Jeans. An dem Fahrrad war auf der rechten Seite eine Tasche befestigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bäckerei

Alsfeld. Indem sie die Eingangstür gewaltsam aufbrachen gelangten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (05.05.) in eine Bäckereifiliale in der Grünberger Straße. Sie durchsuchten im dortigen Büro mehrere Schränke und entwendeten ein iPhone sowie iPad im Wert von rund 1.500 Euro. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Lauterbach. Bislang unbekannte Täter versuchten Donnerstagabend (04.05.) in einen Kindergarten im Holunderweg einzubrechen. Das Fenster im rückwärtigen Bereich hielt glücklicherweise den Hebelversuchen stand, sodass die Langfinger von ihrem Vorhaben abließen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen von Leichtkraftrad gestohlen

Mücke. Von einer schwarzen Yamaha, die in einem Hof im Flensunger Weg in Merlau abgestellt war, entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (05.05.) das Kennzeichen „VB – TT 6“. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Holzdiebstahl

Ludwigsau. Zwischen dem 1. März und 4. Mai wurden durch unbekannte Täter rund 13 Meter Holz im Wert von etwa 700 Euro entwendet. Dieses war in der Gemarkung „Am Steinbachskopf“ im Ortsteil Mecklar gelagert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Fleischerei

Bad Hersfeld. Eine Fleischerei in der Benno-Schilde-Straße war in der Nacht zu Samstag (06.05.) Ziel Unbekannter. Die Einbrecher verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt und entwendeten Bargeld. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bebra. Am Freitag (05.05.) befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra gegen 22.30 Uhr die Hersfelder Straße stadtauswärts aus Richtung des Bahnhofs kommend. Als dieser nach links auf ein Tankstellengelände auffahren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw eines 47-jährigen Bebraner. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 13.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Ohne Helm und unter Alkoholeinfluss

Bad Hersfeld. Ein 16-Jähriger aus Bad Hersfeld war am Freitagnachmittag (05.05.) zunächst ohne Helm im Kreisgebiet mit seinem Mofa unterwegs. Er wurde gegen 16.50 Uhr in einem Bad Hersfelder Stadtteil von einer Polizeistreife kontrolliert. Da der Jugendliche augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, erwartet ihn nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Neuenstein. Am Samstagmorgen (06.05.), gegen 8.30 Uhr, stürzte ein 57-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf dem parallel zur B 324 verlaufenden Radweg von Obergeis kommend in Richtung Aua. Hierbei verletzte er sich leicht. Zum einen hätte der Radweg nicht mit einem Kraftfahrzeug befahren werden dürfen, zum anderen war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der 57-Jährige zudem augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Geparktes Fahrzeug touchiert

Bad Hersfeld. Am Freitag (05.05.), gegen 17.15 Uhr, parkte eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug in einer Parkbucht eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stefan-Straße. Eine 71-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Bad Hersfeld, wollte linksseitig neben den bereits geparkten Pkw fahren und touchierte diesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.100 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfallflucht

Lauterbach. Bereits am Dienstag (02.05.), gegen 11.45 Uhr, parkte ein Fahrer seinen BMW 218i auf einer ausgewiesenen Parkfläche eines Restaurants / Hotels in der Bahnhofstraße. Als er gegen 13 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Kratzer an der hinteren linken Stoßstangenecke. Der Unfallverursacher hat den BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Unfall mit Leichtverletzten

Schlitz. Am Sonntag (07.05.), gegen 2.50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrer aus Schlitz mit seinem VW Passat die Günthergasse (L 276) von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Herrngartenstraße. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend stieß er gegen die in der Parkbucht geparkten Pkw. Bei dem Unfallfahrer wurde der Geruch von Alkohol wahrgenommen. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die beiden Mitfahrer des Unfallwagens wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 31.000 Euro.