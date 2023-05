In Scheune eingebrochen,

Hadamar, Hammelburg, Donnerstag, 04.05.2023, 21:30 Uhr bis Samstag, 06.05.2023, 10:30 Uhr

(wie) Am Ende der letzten Woche sind Unbekannte in Hadamar in eine Scheune eingebrochen. Eine 44-Jährige hatte einen Satz Autoreifen in einer Scheune nahe des Seniorenwohnheims Hammelburg gelagert. Bisher unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag der letzten Woche das Vorhängeschloss der Scheune überwunden und sind so in das Innere gelangt. Sie entwendeten die Autoreifen im Wert von über 2.000 EUR und verschwanden in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Einbruch in Nagelstudio,

Limburg, Hospitalstraße, Sonntag, 07.05.2023, 19:00 Uhr bis Montag, 04.05.2023, 04:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in ein Nagelstudio in der Limburger Innenstadt eingebrochen. Ein Passant bemerkte gegen 04:50 Uhr eine offenstehende Tür an dem Nagelstudio in der Hospitalstraße und rief die Polizei. Unbekannte hatten im Laufe der Nacht offenbar die Eingangstür aufgehebelt und waren so in das Innere gelangt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine Geldbörse mit circa 100 EUR Bargeld. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Pkw stark beschädigt,

Elz, Valentinstraße, Samstag, 06.05.2023, 23:30 Uhr bis Sonntag, 07.05.2023, 13:30 Uhr

(wie) Am Wochenende ist ein Pkw in Elz von Unbekannten stark beschädigt worden. Ein 28-Jähriger hatte einen schwarzen Mercedes am späten Samstagabend in der Valentinstraße abgestellt. Als er am Sonntagmittag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass bisher Unbekannte einen Schaden auf dem Dach des Fahrzeugs verursacht hatten. Die Polizei ermittelt und schätzt den Sachschaden auf circa 5.000 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

Verletzter nach Auseinandersetzung am Kornmarkt, Limburg, Kornmarkt, Sonntag, 07.05.2023, 01:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist auf dem Limburger Kornmarkt ein Mann verletzt worden. Gegen 01:50 Uhr waren zwei Gruppen vor einer Gaststätte aneinandergeraten. Es kam zu einem Streit, bei dem ein 16-Jähriger schließlich einem 28-Jährigen ins Gesicht schlug. Der Mann stürzte zu Boden und wurde hierbei, aufgrund einer Vorerkrankung, schwerer verletzt. Ein 14-Jähriger aus der Gruppe des Schlägers warf zudem noch eine Glasflasche nach seinen Kontrahenten und verfehlte diese nur knapp. Danach flüchtete die Gruppe und wurde von einer Streife der Polizei bis zum Tal Josaphat verfolgt. Eine 15-Jährige konnte festgenommen werden. Der Schläger und der Flaschenwerfer stellten sich später bei der Polizei. Den 28-Jährigen musste der Rettungsdienst behandeln und in ein Krankenhaus bringen. Die Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Verletzte nach Unfall zweier Radfahrer, Brechen, Weyerer Straße/ Frankfurter Straße, Sonntag, 07.05.2023, 14:50 Uhr

(wie) Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrrädern wurde am Sonntagnachmittag eine Radfahrerin in Oberbrechen verletzt. Eine 54-Jährige und ein 59-Jähriger befuhren mit ihren Fahrrädern hintereinander die Weyerer Straße in Richtung der B 8. Als die 54-Jährige in die Frankfurter Straße abbiegen wollte, holte sie leicht nach rechts aus. In diesem Moment überholte der 59-Jährige die Radfahrerin rechts und es kam zum Zusammenstoß der beiden an den Oberarmen. Hierdurch kam die 54-Jährige ins Straucheln und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz wurde die Frau verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Radfahrer zu Fall gebracht,

Weilburg-Hirschhausen, Am Bühl, Samstag, 06.05.2023, 16:00 Uhr

(wie) In Hirschhausen hat ein Autofahrer am Samstagnachmittag einen Radfahrer durch ein unüberlegtes Überholmanöver zu Fall gebracht. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem Ford die Straße „Am Bühl“ vom Braunfelser Weg kommend in Richtung Bermbacher Weg. Als ein vorausfahrender Pkw einen parkenden Wagen überholte, folgte der 18-Jährige in der Annahme freie Fahrt zu haben. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 68-Jährigen auf einem Fahrrad. Beide konnten durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern, allerdings konnte der Radfahrer sich nicht rechtzeitig aus seinen Klick-Pedalen lösen und kam so zu Fall. Hierbei wurde der 68-Jährige verletzt und das Rad beschädigt.

Fahrradfahrerin bei Sturz verletzt

Waldstraße in 65620 Waldbrunn – Hausen 05.05.2023, gg. 17:00 Uhr

Eine Fahrradfahrerin verletzte sich bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad so schwer, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Eine 38 – jährige Radfahrerin befuhr am gestrigen Freitag gegen 17:00 Uhr mit ihrem Fahrrad die Waldstraße in Waldbrunn – Hausen. Im Kreuzungsbereich zur Langstraße kam die Radfahrerin ohne das Hinzutun eines anderen Verkehrsteilnehmers zu Fall und zog sich Verletzungen im Gesichtsbereich zu, sodass sie durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Von dort konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Nach Unfall mit Pkw überschlagen

Industriestraße / Benzstraße in 35799 Merenberg 05.05.2023, gg. 18:20 Uhr

Am 05.05.2023 gegen 18:20 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines 3er BMW in Merenberg von der Benzstraße in die Industriestraße abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer des BMW einen die Industriestraße befahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw Opel Mokka einer weiteren Verkehrsteilnehmerin. Infolge des Zusammenstoßes beider Fahrzeuge überschlug sich der Opel und kam auf dem Dach zum Liegen. Sowohl die Fahrerin des Opel als auch ihre Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes medizinisch versorgt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18.000 EUR geschätzt.

Pkw aufgebrochen

Lisztstraße in 65520 Bad Camberg 05.05.2023, 15:00 Uhr – 16:00 Uhr

Durch einen / eine bislang unbekannten Täter / in wurde die kurze Abwesenheit einer Fahrzeugführerin dafür ausgenutzt um ihren Pkw aufzubrechen. Die Fahrerin eines Pkw Mercedes hatte ihr Fahrzeug für die Dauer von ca. einer Stunde auf einem Parkplatz in der Liszstraße in Bad Camberg abgestellt. Diese Zeit wurde von einem unbekannten Täter / einer Täterin offenbar dafür ausgenutzt um eine Scheibe des Fahrzeugs einzuschlagen. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts aus dem Fahrzeug.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06431 – 91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrer eines Kleinkraftrades 05.05.2023 gg. 22:00 Uhr Bornbachstraße in 35789 Weilmünster – Wolfenhausen

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrer eines Kleinkraftrades war es am Freitag, 05.05.2023, gegen 22:00 Uhr in Wolfenhausen gekommen. Zur Unfallzeit befuhr ein 17 – jähriger Jugendlicher aus dem Lahn-Dill-Kreis mit seinem Kleinkraftrad einen Wirtschaftsweg im Bereich des Sportplatzes Wolfenhausen. Von dort wollte er auf die Landesstraße 3021 zwischen Laubuseschbach und Wolfenhausen einbiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung Laubuseschbach herannahenden Pkw Skoda Superb eines 73 – jährigen Mannes aus dem Spree-Neiße-Kreis, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Unfallsachverständiger zu den Ermittlungen hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.500 EUR geschätzt.

Werbetransparente gestohlen

Tatort: 65549 Limburg, Dieselstraße 3 Tatzeit: Freitag, den 05.05.2023, 23:00 Uhr – Samstag, 06.05.2023, 06:00 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter entwendeten zwei Werbetransparente eines Hausmeisterservices bestehend aus Planen. Eines der Plakate hatte einen Größe von ca 1m x 2m, weiße Plane mit schwarzer Schrift. Die Transparente waren mittels Kabelbinder an einem Zaun befestigt. Der Schaden beziffert sich auf ca. 150,-EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 65589 Hadamar-Niederhadamar, Ringstraße Tatzeit: Freitag, 05.05.2023, 10:00 Uhr – 10:30 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter gelangten vermutlich durch die Garage in den Garten des Anwesens dort konnte sie ein Kellerfenster öffnen und gelangten so in das Haus. Dieses wurde vom Keller bis zum Dachboden durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde insbesondere Schmuck im Wert von ca. 2000,-EUR entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 1000,-EUR beziffert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Besonders schwerer Diebstahl eines E-Scooters

Tatort: 65549 Limburg, Schiede – neben der evangelischen Kirche Tatzeit: Samstag, 06.05.2023, 13:25 Uhr – 16:28 Uhr Sachverhalt: Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter an einem Fahrradständer ab und sicherte ihn mit einem Fahrradschloss. Als er zur Örtlichkeit zurück kam, bemerkte er, dass das Fahrradschloss aufgebrochen war und der E-Scooter samt dem Versicherungskennzeichen 744 WEX entwendet wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Unfallverursacher ohne Führerschein unterwegs

Tatort: 35792 Löhnberg-Niedershausen, Löhnberger Straße Tatzeit: Samstag, 06.05.2023, 08:53 Uhr Sachverhalt: Am Samstagmorgen kam es an der Einmündung zur Löhnberger Straße im Ortsteil Niedershausen zu einem Sachschadensunfall zwischen einem schwarzen BMW 3er und einem schwarzen AUDI A6. Der 49 Jahre alte Fahrer aus Warschau fuhr mit seinem BMW aus der Hochstraße kommend auf die Löhnberger Straße zu. Die 49 Jahre alte Fahrerin aus Greifenstein befand sich zu dieser Zeit mit ihrem AUDI auf der Löhnberger Straße in Richtung Obershausen. Der BMW-Fahrer holte beim beabsichtigten Rechtsabbiegen zu weit aus und kollidierte mit der AUDI-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,00EUR Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der BMW-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen ihn eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung mit Eisenstange

Tatort: 65549 Limburg, Frankenstraße 5 Tatzeit: Samstag, 06.05.2023, 19:30 Uhr Sachverhalt: Ein unbekannter männlicher Täter schlug dem Geschädigten, einem 23-jährigen Syrer aus dem Kreis Limburg-Weilburg, dreimal mit der Faust ins Gesicht. Im Weiteren Verlauf nahm der Täter eine mitgeführte Eisenstange und versuchte dem Geschädigten Richtung Oberkörper zu schlagen. Der Geschädigte konnte diesen Schlag aber mit dem Arm abwehren. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff verletzt. Beschreibung des Täters: männlich, ca. 30 Jahre alt, südländischer Phänotyp, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, ca. 180 -185 cm groß, schwarze Oberbekleidung, Jeans Hose, schwarze Schuhe, sprach arabisch mit algerischem/marokkanischem Akzent Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstahl

Tatort: 65520 Bad Camberg, Limburger Straße 55 – Rewe Einkaufsmarkt Tatzeit: Samstag, 06.05.2023, 20:30 Uhr Sachverhalt: Zur Tatzeit entwendete ein unbekannter männlicher Täter im Rewe Markt einige Artikel aus dem Markt ohne zu bezahlen. Beschreibung des Täters: männlich, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, schwarze Oberbekleidung mit Kapuze, schwarze Hose, roter Rucksack, südländischer Phänotyp Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Apotheke

Tatort: 65597 Hünfelden-Kirberg, Burgstraße 28 Tatzeit: Sonntag, 07.05.2023, 01:52 Uhr Sachverhalt: Zunächst organisierten sich die Täter eine Mülltonne in der Nachbarschaft. Mittel Dieser Mülltonne gelangten die Täter zu einem Fenster zum Verkaufsraum der Apotheke. Dieses Fenster wurde aufgehebelt. So gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Aus der Kasse konnten lediglich ca. 150,-EUR Bargeld entwendet werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,-EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.