Main-Taunus: Die Polizei-News

Polizei fasst Drogendealer bei Fahrraddemo, Hattersheim, Friedrich-Ebert-Straße, 06.05.2023, 15:45 Uhr

(da)Am Rande einer Fahrraddemonstration nahm die Polizei in Hattersheim einen Drogendealer fest. Polizeilicherseits wurde am Samstag eine Fahrraddemonstration durch die Hattersheimer Innenstadt begleitet, die soweit störungsfrei verlief und lediglich Verkehrsmaßnahmen bedurfte. Hierzu waren auch entsprechende polizeiliche Streckenposten vor Ort. Nun fiel einem Polizeibeamten, der als ebensolcher Posten eingesetzt war, auf, wie ein Mann, der augenscheinlich nicht zum Demonstrationszug gehörte, am Rande der Veranstaltung ein Päckchen unter einem geparkten PKW deponierte. Der 39-Jährige wurde umgehend samt Päckchen kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass es sich um über Einhundert Gramm Amphetamin handelte, die der nunmehr Beschuldigte dort für einen bevorstehenden Drogendeal zwischenlagern wollte. Somit machte die Polizei den Geschäften des Mannes einen Strich durch die Rechnung. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Dealer eingeleitet.

Einbrecher bei Diebestour gefilmt,

Eschborn-Niederhöchststadt, Rudolf-Diesel-Straße, 06.05.2023, 00:55 Uhr

(da)In der Nacht auf Samstag brachen bisher Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft in Eschborn-Niederhöchststadt ein und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Einbrecher stiegen gegen 00:55 Uhr über ein Fenster in den Laden in der Rudolf-Diesel-Straße ein und durchwühlten zunächst auf ihrer Suche nach Bargeld die Innenräume. Nachdem sie fündig geworden waren, flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Tat wurde durch die Videoüberwachung des Geschäfts aufgenommen. Bei den Einbrechern handelt es sich um zwei Männer mit schlanker Statur. Einer der beiden war mit dunkler Jogging-Hose, dunklem Kapuzenshirt und dunkler Steppjacke bekleidet. Während der Tat trug er eine Sturmhaube. Die andere Person trug eine dunkle Jogging-Hose und einem dunklen Kapuzenpullover, darüber eine dunkle Sportjacke. Sein Gesicht bedeckte er mit einem Tuch sowie einer Sportkappe. Wer hat in der Nacht auf Samstag Personen festgestellt, auf die die Personenbeschreibung zutrifft. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Handgreiflicher Streit um Spielautomaten, Hochheim, Berliner Platz, 06.05.2023, 02:10 Uhr

(da)Am frühen Samstagmorgen eskalierte ein Streit in einer Hochheimer Spielothek derart, dass die Polizei und ein Krankenwagen hinzugezogen werden mussten. Die Polizei wurde gegen 02:10 Uhr in die Lokalität am Berliner Platz gerufen. Nach ersten Ermittlungen hatte sich ein Besucher der Bar verärgert gezeigt, dass der später Geschädigte an zwei Spielautomaten gleichzeitig gespielt habe. Daraufhin habe er ihm mehrmals in das Gesicht geschlagen. Anschließend sei er vor Eintreffen der Polizei aus der Bar geflüchtet. Der Geschädigte musste im Nachgang an die Tat in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann im Alter von 25-30 Jahren. Er war 185cm groß, mit schwarzen, zu einem Dutt gebundenen Haaren sowie einem Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Regenjacke, schwarzem T-Shirt und einer dunklen Jeans. Nach der Tat soll er in einen schwarzen BMW gestiegen und in Richtung Flörsheim davongefahren sein. Da die Personalien des Täters bisher nicht bekannt sind, bittet die Polizeistation Flörsheim unter 06145 / 5476-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Fenster an Schule beschädigt,

Eschborn, Dörnweg, festgestellt am 05.05.2023

(ste)Unbekannte beschädigten zu einem bisher unbekannten Zeitpunkt das Fenster einer Schule im Dörnweg in Eschborn. Das betroffene Fenster war vor zwei Wochen bereits beschädigt worden. Nun hat sich der Schaden noch einmal erhöht. Es entstand ein geschätzter Schaden von 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Frontalzusammenstoß auf Opelbrücke,

B 519, Gemarkung Flörsheim, 07.05.2023, 16:05 Uhr

(da)Am Sonntag kam es auf der B 519 im Zubringerbereich der Opelbrücke in Flörsheim zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW, in Folge dessen die Beteiligten teils schwer verletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 35-Jähriger mit seinem blauen Mercedes Citan gegen 16:05 Uhr die Opelbrücke aus Rüsselsheim kommend. Im Kurvenbereich kam ein entgegenkommender blauer Opel Corsa aus bisher ungeklärter Ursache von seinem Fahrstreifen ab und fuhr frontal gegen den Mercedes. Die 29-jährige Fahrerin des Corsa sowie die im ebenfalls im PKW befindliche 6-jährige Tochter erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Auch der 35-jährige Mercedes-Fahrer sowie seine 4-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Alle Beteiligten mussten zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 20.000EUR. Die PWK waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 519 zeitweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Bad Soden – Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 05.05.2023, in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr, kam es in der Alleestraße in Bad Soden zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf einem Parkplatz wurde ein dort geparkter brauner BMW, vermutlich beim Ausparken, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dabei entstand an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro, in Form von Kratzern am hinteren Radkasten auf der rechten Seite. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06190 96950 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Bad Soden – Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend, um 18:05 Uhr, fiel einer Streife der Polizei Eschborn, in Bad Soden, in der Königsteiner Straße, ein blauer VW Golf durch unsichere Fahrweise auf. Bei der Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der 57-jährige Fahrzeugführer aus Bad Soden unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert über 2 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Hochheim – Gefährliche Körperverletzung

Am Freitagmittag kam es in Hochheim, Breslauer Straße, in der Buslinie 809, zu einer Körperverletzung mittels eines Elektroschockers. Ein unbekannter, ca. 15 Jahre alter Jugendlicher, hält dem 12-jährigen Geschädigten aus Hochheim, unvermittelt einen Elektroschocker an den Handrücken. Der Geschädigte trägt davon eine Wunde am Handrücken davon. Der unbekannte Jugendliche trug ein blaues T-Shirt, blaue Hose, schwarze Nike-Schuhe und eine silberne Halskette. Hinweise bitte an die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 54760, oder jede andere Polizeidienststelle.

Flörsheim – Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Freitag, 05.05.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 06.05.2023, 09:30 Uhr, wurde in Flörsheim, in der Wilhelm-Dienst-Straße, ein schwarzer Opel Corsa beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten den Opel auf der hinteren Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand. Zeugen für die Sachbeschädigung sind nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 54760, oder jede andere Polizeidienststelle.

Hofheim – Sachbeschädigung und Körperverletzung

Am Sonntagmorgen, um 06:15 Uhr, wurde der Polizei Hofheim ein Randalierer in einem Pub in der Homburger Straße gemeldet. Dieser hätte im Toilettenbereich Einrichtungsgegenstände von der Wand gerissen und im Außenbereich unkontrolliert auf Blumenkästen und Geländer eingeschlagen. Dabei hätte ein weiblicher Gast auch einen ungezielten Schlag im Bauchbereich abbekommen. Durch mehrere Streifen konnte der Randalierer angetroffen und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Der 33-jährige Hofheimer war stark alkoholisiert. Nach Aufnahme des Sachverhaltes leistete er einem Platzverweis nicht Folge, sondern schlug wieder auf Gegenstände ein, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

Versuchter Einbruch in Büro-Container Eppstein-Niederjosbach, Bezirksstraße

Freitag, 05.05.2023, 23:20 Uhr

(th) Am vergangenen Freitagabend gegen 23:20 Uhr wurde ein Büro-Container auf dem Grundstück einer Dienstleistungsfirma in der Bezirksstraße in Eppstein angegangen. Ersten Ermittlungen nach versuchte der unbekannte Täter diesen im Bereich der Eingangstür aufzubrechen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0.

Einbruch in Fahrradkeller und Fahrradgarage Hattersheim am Main, An der Ölmühle

Freitag, 05.05.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 06.05.2023, 09:00 Uhr

(th) Von Freitag auf Samstag wurden in Hattersheim sowohl ein Fahrradkeller, als auch eine Fahrradgarage, Ziel von vermeintlichen Fahrraddieben. In einer Tiefgarage in der Straße An der Ölmühle hebelten unbekannte Täter die Tür zum Fahrradkeller auf und verschafften sich so unberechtigten Zugang. Ob die Täter hieraus Fahrräder entwendet haben, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

In einem weiteren Fall überwunden unbekannten Täter den Schließmechanismus einer Fahrradgarage und entwendeten hieraus ein schwarzes 28″ Pedelec des Herstellers Canyon.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.