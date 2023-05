Wiesbaden: Die Polizei-News

Hoher Sachschaden nach Unfall auf regennasser Fahrbahn

Wiesbaden – Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Sonntag, 07.05.2023, 21:00 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend ist ein Mann auf der A 66 auf der regennassen

Fahrbahn verunfallt, es entstand ein hoher Sachschaden. Der 45-Jährige befuhr

mit einem Ferrari die A 66 in Richtung Rheingau auf dem linken der drei

Fahrstreifen. Da er auf der regennassen Fahrbahn mit nicht angepasster

Geschwindigkeit fuhr, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins

Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Anschließend drehte sich

der Sportwagen mehrfach, kollidierte mit einem VW auf der mittleren Fahrspur und

prallte dann wieder in die Mittelschutzplanke. Letztendlich kam der Ferrari

schwer beschädigt quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ein weiteres Fahrzeug wurde

durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der 45-Jährige ist bei dem Unfall

glücklicherweise nicht verletzt worden. Den Sachschaden schätzt die

Autobahnpolizei auf über 80.000 EUR. Nach der Unfallaufnahme meldete sich ein

Taxifahrer, der auf seiner Fahrt über die A 66 von dem Ferrari mit sehr hoher

Geschwindigkeit überholt worden war, obwohl die Fahrbahnverhältnisse durch den

Regen sehr schlecht waren.

In Kindertagesstätte eingedrungen – Festnahme, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, 07.05.2023, 02.00 Uhr,

(pl)Nach einem Einbruch in eine Kindertagesstätte im Kurt-Schumacher-Ring ist es

der Polizei in der Nacht zum Sonntag gelungen, die vier mutmaßlichen Einbrecher

noch an Ort und Stelle festzunehmen. Eine Tür der Kindertagesstätte wurde gegen

02.00 Uhr aufgebrochen und in die Räumlichkeiten eingedrungen. Polizeikräften

gelang es dann, vier männliche Personen im Alter von 14, 16, 17 und 18 Jahren

noch beim Verlassen des Objektes festzunehmen. Das Haus des Jugendrechts hat die

weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Festnahme zweier Männer nach Farbschmierereien, Wiesbaden, Sedanstraße,

07.05.2023, 01.35 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer

festgenommen. Ein Zeuge beobachtete gegen 01.30 Uhr drei Personen beim Besprühen

eines Stromkastens in der Sedanstraße. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten

Fahndung konnten Polizeikräfte kurze Zeit später im Bereich der Mauritiusstraße

zwei 36 und 50 Jahre alte Männer antreffen, auf welche die Beschreibung zweier

flüchtiger Täter zutraf. Bei der Kontrolle wurden in dem Rucksack des

36-Jährigen gestohlenes Werkzeug sowie Betäubungsmittel aufgefunden und

sichergestellt. Zudem war auch der von dem 50-Jährigen mitgeführte E-Scooter als

gestohlen gemeldet. Gegen die beiden Männer wurden entsprechende Ermittlungen

eingeleitet.

17-jährige Fußgängerin bei Unfall verletzt, Wiesbaden,

Gustav-Stresemann-Ring, Bahnhofstraße, 07.05.2023, 06.25 Uhr,

(pl)In der Wiesbadener Innenstadt wurde am Sonntagmorgen eine 17-jährige

Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt. Ein 41-jähriger Autofahrer war

gegen 06.25 Uhr mit seinem Ford von der Mainzer Straße kommend auf dem

Gustav-Stresemann-Ring unterwegs, als es im Bereich der Kreuzung zur

Bahnhofstraße zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin kam, die gerade die Straße

überquerte. Die verletzte 17-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus

aufgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte die Fußgängerin die Fahrbahn

bei Rot zeigender Ampel.

Mit Messer beraubt, Wiesbaden, Hagenauer Straße, Freitag, 05.05.2023, 21.30 Uhr

(akl) Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr wurde eine Angestellte eines Geschäftes in

der Hagenauer Straße unter Vorhalt eines Messers gezwungen, den Inhalt der Kasse

zu übergeben. Der Räuber sei ein Mann von etwa 30 – 40 Jahren und einer

kräftigen, 180 – 185 cm großen Statur gewesen. Er habe einen südländischen

Phänotyp und einen schwarzen Vollbart gehabt. Bekleidet sei er mit einer

schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Pullover, dunklen Schuhen und einer

blauen Basecap gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Am Boden getreten, Wiesbaden, Rheingaustraße, Freitag, 05.05.2023, 22.10 Uhr

(akl) Am Freitag wartete ein 22-jähriger Mann aus Oestrich-Winkel gegen 22.10

Uhr in der Rheingaustraße vor dem Biebricher Schloss auf ein Taxi, als er

plötzlich von 4 Personen angegangen und beleidigt worden sei. Nachdem der Mann

zu Boden gestoßen worden sei, hätten zwei Personen auf ihn eingetreten. Der

Oestrich-Winkler erlitt hierdurch Verletzungen im Gesicht. Die Angreifer seien

in Richtung Rathausstraße geflüchtet. Ein Täter sei männlich, etwa zwei Meter

groß, mit kurzen Haaren und einer dunklen Überziehjacke gewesen. Ein Weiterer

wurde männlich, etwa 180 cm groß, mit Brille und schwarzen lockigen mittellangen

Haaren beschrieben. Dieser habe ein weißes Hemd, eine dunkle Hose und eine

schwarze Jacke getragen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer

(0611) 345-2540 entgegen.

Schlägerei mit abgebrochenen Flaschen, Wiesbaden, Westend, Bleichstraße,

Samstag, 06.05.2023, 02:45 Uhr

(cp)In der Nacht zum Samstag lieferten sich in Wiesbaden zwei Männer gleich

zweimal eine Schlägerei. Beim zweiten Mal gingen sie hierbei mit abgebrochenen

Flaschen aufeinander los.

Gegen 02:45 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen zwei Männern in der

Bleichstraße gemeldet. Diese hatten sich zwar bereits entfernt, konnten aber

zusammen in der Helenenstraße angetroffen werden. Wie sich herausstellte, hatten

die beiden sich bereits zuvor eine handfeste Auseinandersetzung auf dem Platz

der Deutschen Einheit geliefert. Zwei Zeugen berichteten, dass die beiden sich

dort gestritten hatten bis schließlich die Fäuste flogen. Die Zeugen schritten

jedoch ein und trennten die Männer, welche sodann in verschiedene Richtungen

davongingen. Kurze Zeit später trafen die beiden Streithähne, nun mit

abgebrochenen Flaschen bewaffnet, in der Bleichstraße aber erneut aufeinander.

Sofort gingen sie aufeinander los und fügten sich gegenseitig diverse

Schnittverletzungen zu. Die Verletzungen selbst waren glücklicherweise eher

harmlos, dennoch brachen die Männer nach Eintreffen der Streifen nacheinander

bewusstlos zusammen. Dies ist jedoch ihrem überbordenden Alkoholkonsum

zuzuschreiben. Beide wurden nach der Wundversorgung ob ihres

Alkoholisierungsgrades stationär in einer nahegelegenen Klinik aufgenommen. Hier

wurden für die Polizei, die nun gegen beide wegen gefährlicher Körperverletzung

ermittelt, auch noch Blutproben entnommen.

Mit Flasche zugeschlagen,

Mainz-Kostheim, Waldhofstraße, Samstag, 06.05.2023, 21:40 Uhr

(js) Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen kam es am

Samstagabend in der Waldhofstraße in Kostheim. Nachdem es zwischen zwei

18-jährigen zunächst zu einem verbalen Streit kam, wurde einer von ihnen mit

einer Glasflasche geschlagen. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine Verletzung,

die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Kontrahent wurde durch die

Polizei festgenommen und gegen ihn ein entsprechendes Strafverfahren

eingeleitet. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das

Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen.

Trickbetrüger unterwegs – Zeugen gesucht, Wiesbaden, Am Hochfeld, Freitag,

05.05.2023, 15.30 Uhr

(akl) Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr stellte sich ein „falscher

Handwerker“ an der Wohnungstür einer Dame in der Straße „Am Hochfeld“ vor und

gab an, aufgrund eines Wasserrohrbruches die Leitungen überprüfen zu wollen.

Während er sie in der Küche ablenkte, gelangte eine weitere Person in die

Wohnung und entwendete im Wohnzimmer einen größeren Bargeldbetrag. Als die Dame

die zweite Person in der Wohnung bemerkte und ansprach, flüchteten die beiden

Betrüger. Der „falschen Handwerker“ konnte als männlich, unter 30 Jahre alt und

175 – 180 cm groß beschrieben werden. Er sei von kräftiger Statur und mit einer

blauen Latzhose bekleidet gewesen und habe blonde Haare gehabt. Der zweite

Tatverdächtige konnte nicht beschrieben werden. Die Flucht außerhalb des Hauses

sei von zwei Frauen beobachtet worden, die Hinweise auf einem Mercedes mit

auswärtigem Kennzeichen geben konnten. Die Polizei bittet diese Zeuginnen sowie

mögliche weitere Beobachter, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu

melden.

Raser aus dem Verkehr gezogen – Zeugen gesucht, Wiesbaden, Innenstadt /

Erbenheim, Freitag, 05.05.2023, 23:20 Uhr

(cp) Einer Zivilstreife der Wiesbadener Polizei fiel Freitagnacht in der

Innenstadt ein silberner Mercedes-Benz E63 AMG auf, der deutlich zu schnell

unterwegs war. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten flüchtete der

Fahrer zwar, wurde aber im Rahmen der Fahndung geschnappt.

Gegen 23:20 Uhr fiel den Beamten der Kontrollgruppe Argus das Fahrzeug im

Kaiser-Friedrich-Ring auf. Der Mercedes soll auf dem 1. Ring zwischen Ringkirche

und Berliner Straße erheblich schneller als 50 km/h gefahren sein. Zudem habe er

hierbei mehrere Fahrzeuge, teilweise auch rechts, überholt. Auf der vierspurigen

Berliner Straße (B455) soll der Fahrer dann mit einem waghalsigen Manöver und

wieder deutlich schneller als die dort erlaubten 70 km/h zwei Autos überholt

haben. Als die Beamten das Fahrzeug stoppen wollten, habe der Fahrer Vollgas

gegeben und sei mit einer Geschwindigkeit von weit über 200 km/h in Richtung A66

geflüchtet. Die Streife verlor das Fahrzeug zwar aus den Augen, eine sofort

eingeleitete Fahndung führte aber kurze Zeit später zum Erfolg. Das Fahrzeug und

dessen mutmaßlicher Fahrer, ein 29 Jahre alter Mann aus Wiesbaden wurden in

Erbenheim angetroffen. Neben seinem Führerschein wurden auch seine Mobiltelefone

und sein Mercedes beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Mann

aufgenommen und sucht nun dringend Zeugen. Insbesondere Menschen, die auf der

beschriebenen Strecke, gegebenenfalls auch zuvor von dem Fahrzeug bedrängt oder

gefährdet wurden werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 zu melden.

Gemeinsame Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“, Stadtgebiet Wiesbaden, Samstag,

06.05.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, 07.05.2023, 04:30 Uhr

(am) In der vergangenen Nacht führten die Stadtpolizei und die Landespolizei

wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption „Sicheres Wiesbaden“

durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen u.a. im Bereich der

Waffenverbotszone (WVZ), der Reisinger-Anlage, dem Luisenplatz und dem

Schlachthof. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen

Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

zu sein. In der zurückliegenden Nacht wurden durch die Einsatzkräfte mehrere

Personengruppen kontrolliert. Bei insgesamt 23 Kontrollen wurden 76 Personen

überprüft. Im Zusammenhang mit den Kontrollen in der Waffenverbotszone wurde bei

einer Person ein Messer festgestellt und durch die Stadtpolizei ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Bei Kontrollen am „Warmen Damm“ und in

den „Reisinger-Anlagen“ wurden bei mehreren Personen Betäubungsmittel

aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden

eingeleitet.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und

regelmäßig in Wiesbaden präsent und ansprechbar sein.

Softairwaffe löst Polizeieinsatz aus

Wiesbaden – Wiesbaden, Bleichstraße, Samstag, 06.05.2023, 18:20 Uhr

(js) Am Samstagabend kam es in der Wiesbadener Bleichstraße zu einem größeren

Polizeieinsatz, da zuvor ein Pkw gemeldet wurde, in welchem eine Person mit

einer Waffe hantieren würde. Nach Eingang der Meldung wurden unmittelbar mehrere

Polizeistreifen in den Bereich entsandt. Der Pkw, ein grauer Opel, konnte in der

Bleichstraße angetroffen und die Insassen kontrolliert werden. Durch die Beamten

wurde schließlich eine Softairwaffe aufgefunden, welche sichergestellt wurde.

Die Fahrzeuginsassen, vier Wiesbadener im Alter von 23 bis 31 Jahren wurden

zunächst auf das 1. Polizeirevier verbracht, von wo sie im Anschluss an die

polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. Ein entsprechendes

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Ein halbes Dutzend BMW aufgebrochen, Eltville am

Rhein, Sonntag, 07.05.2023, 21:45 Uhr bis Montag, 08.05.2023, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag haben professionelle Fahrzeugteilediebe mindestens

sechs Mal in Eltville am Rhein zugeschlagen. Am Montagmorgen meldeten sich

mehrere Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Bereich Eltville-Ost bei der Polizei,

da in der Nacht an ihren Fahrzeugen der Marke „BMW“ Fahrzeugteile ausgebaut

worden waren. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge betroffen, die in der Nacht in den

Straßen Kolpingstraße, Am Grimmen, Steinheimer Straße und Hildegardisstraße

geparkt standen. In der Summe wurden sowohl Airbags, als auch Lenkräder und

Navigationssysteme durch die unbekannten Täter ausgebaut und entwendet. Der Wert

der Fahrzeugteile beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Darüber hinaus entstand

ein Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro.

Die Polizei in Eltville bittet Personen, die in der Nacht rund um die besagten

Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 zu melden.

In Kellerräume eingebrochen, Idstein, Weilburger Weg / Saarbrücker Platz,

festgestellt: Montag, 08.05.2023, 07:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Einbrecher die Kellerräume von zwei Idsteiner

Mehrfamilienhäusern heimgesucht. Am Montagmorgen fiel zunächst dem Bewohner

eines Wohnhauses im Weilburger Weg auf, dass sein Kellerraum aufgebrochen worden

war. Er informierte daraufhin die Polizei. Die zum Tatort gerufenen Beamten

stellten daraufhin fest, dass zwei weitere Kellerverschläge aufgehebelt und

beschädigt worden waren. Alle drei Kellerräume waren zum Zeitpunkt der Tat

verschlossen gewesen. Wie die unbekannten Täter zuvor in das Haus

beziehungsweise den Keller gelangten, ist aktuell noch unklar. Einige Zeit

später entdeckten Anwohner eines weiteren, nahegelegenen Mehrfamilienhauses am

Saarbrücker Platz, dass auch dort mehrere Kellerräume aufgebrochen worden waren.

Aktuell geht die Polizei von ein und denselben Tätern aus. In beiden Fällen

liegen noch keine detaillierten Listen der entwendeten Gegenstände vor, der

Sachschaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Unbekannte beschädigen zwei Pkw, Taunusstein-Orlen, Wingsbacher Weg, Samstag,

06.05.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 07.05.2023, 11:00 Uhr

(Ste)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Taunusstein-Orlen zwei

Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die unbekannten Täter beschädigten mutmaßlich

zur Nachtzeit einen Opel und einen BMW, welche beide in der Straße „Wingsbacher

Weg“ abgestellt worden waren, indem sie jeweils die Türgriffe der Fahrertür

sowie bei dem BMW die der Beifahrertür abrissen. Dabei entstand ein

Gesamtschaden von circa 1.300 Euro. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Hinweise werden bei der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 entgegengenommen.

Sachbeschädigungen in Oestrich-Winkel, Oestrich-Winkel, Friedhofstraße,

Samstag, 06.05.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 08.05.2023, 10:00 Uhr

(fh)Am Wochenende wurden in Oestrich-Winkel zwei weitere Fahrzeuge von

Unbekannten zerkratzt. Sowohl ein Opel Corsa, als auch ein Opel Vivaro parkten

über das Wochenende in der Friedhofstraße. Dort nutzte eine unbekannte Person

einen unbeobachteten Moment aus und zerkratzte die Beifahrertüren der Fahrzeuge.

Der Sachschaden summiert sich auf circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0

entgegen.

Unfallflucht vor Supermarkt, Idsteiner, Wiesbadener Straße, Freitag,

05.05.2023, 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr

(fh)Am Freitagmittag wurde ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes in Idstein beschädigt. In dem kurzen Zeitraum von 12:00 Uhr bis

12:15 Uhr parkte eine Idsteinerin ihren weißen 2er BMW auf dem

Supermarktparkplatz in der Wiesbadener Straße. Eine bislang unbekannte Person

beabsichtigte wohl hinter dem BMW einzuparken. Dabei stieß er oder sie gegen

dessen Heck und fuhr daraufhin davon. Am Fahrzeug der Idsteinerin entstand ein

Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizeistation Idstein bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall

beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Ladendieb flüchtet alkoholisiert mit PKW – Festnahme, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Sonntag, 07.05.2023, 03:20 Uhr

(sw) Gleich mehrmals strafbar machte sich ein 24-jähriger Flörsheimer am frühen

Sonntagmorgen, als er aus der Warenauslage einer Tankstelle in der Geisenheimer

Straße zwei leere Benzinkanister entnahm und sich ohne zu bezahlen von dort

entfernte. Der aufmerksamen Mitarbeiterin der Tankstelle fiel dies auf,

woraufhin sie die Rüdesheimer Polizei informierte. Diese leitete sofort eine

entsprechende Fahndung ein und konnte den Täter tatsächlich mit seinem PKW in

Oestrich-Winkel anhalten und kontrollieren. Zwar konnten besagte Kanister nicht

aufgefunden werden, jedoch zeigte der Mann derart starke Anzeichen von

Alkoholisierung, dass er sich zusätzlich zum Vorwurf des Diebstahls nun in einem

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten muss. Da ihm in der

Vergangenheit bereits ein Hausverbot durch die Tankstellenbetreiber

ausgesprochen worden war, erweitert sich das Verfahren um einen

Hausfriedensbruch. Bei dem Mann aus Flörsheim wurden eine Blutentnahme und eine

erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt, sein Führerschein wurde

beschlagnahmt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Dienststelle

entlassen.

Mehrere Pkw in Eltville beschädigt,

Eltville, Eberbacher Straße und Kreuzstraße, Zwischen 05.05.2023, 18:00 Uhr und

06.05.2023, 07:00 Uhr

(Sto) Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben bislang unbekannte Täter in

Eltville mehrere Pkw beschädigt und Sachschäden in Höhe von mehreren tausend

Euro verursacht. Am Samstagmorgen begaben sich Beamte der Polizeistation

Eltville zunächst in die dortige Kreuzstraße, nachdem eine dort wohnhafte Frau

telefonisch gemeldet hatte, dass sowohl ihr Pkw als auch ein weiteres Fahrzeug

zerkratzt worden seien. Vor Ort konnten die Polizisten offensichtlich mutwillig

beschädigte Pkw, einen grauen Mini-Cooper sowie einen grauen VW, feststellen.

Sie nahmen Strafanzeigen auf und führten Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Am Samstagmittag meldeten sich zwei weitere Geschädigte aus der Eberbacher

Straße in Eltville und teilten mit, ihre Pkw seien zerkratzt worden. Dort

konnten durch die Polizeibeamten zwei weitere beschädigte Fahrzeuge, ein grauer

Mercedes sowie ein schwarzer Range Rover, festgestellt werden.

Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden derzeit auf mehrere tausend

Euro. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor.

Die Polizei in Eltville führt die Ermittlungen diesbezüglich und bittet unter

(06123) 9090-0 um Zeugenhinweise.

In Pkw eingebrochen,

Idstein, Am Wermutsgraben, dortiger P&R Parkplatz, Samstag, 06.05.2023, zwischen

12:45 Uhr und 18:15 Uhr

(Sto) Zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend haben bislang unbekannte Täter

in Idstein die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen und einen Rucksack

entwendet. Demnach meldete sich der Geschädigte am Samstagabend gegen 18:20 Uhr

bei der Idsteiner Polizei und gab an, dass auf dem P&R Parkplatz in Idstein, „am

Wermutsgraben“ in seinen Pkw eingebrochen worden sei. Vor Ort konnten die

Polizisten feststellen, dass an dem blauen Renault die hintere rechte

Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Nach Angaben des Geschädigten wurde ein

Rucksack mit diversen persönlichen Gegenständen entwendet. Die Polizei schätzt

den entstandenen Schaden nach derzeitigen Ermittlungen auf mehrere hundert Euro.

Zum Wert des Diebesgutes können derzeit keine genauen Angaben gemacht werden.

Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter (06126)

9394-0 um telefonische Zeugenhinweise.

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit E-Scooter, Taunusstein, Aarstraße 150,

Samstag, 06.05.2023, 21:14 Uhr

(Sto) Am Samstagabend kam es auf dem Gelände der Stadtverwaltung Taunusstein,

Aarstraße 150, zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter, bei dem zwei

Personen verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 14-jähriger

Jugendlicher aus Taunusstein mit einem Elektrokleinstfahrzeug den Vorplatz des

Rathauses in Taunusstein-Hahn. Ebenfalls mit auf dem Fahrzeug befand sich ein

weiterer 14-jähriger Taunussteiner. Offensichtlich mit einem auf dem

Rathausvorplatz befindlichen Pflanzstein kollidierend, stürzten sowohl der

Fahrzeugführer, als auch der widerrechtlich darauf befindliche Mitfahrer zu

Boden und verletzten sich dabei. Beide wurden verletzt in ein nahegelegenes

Krankenhaus eingeliefert, Sachschäden entstanden nicht. Der Fahrzeugführer muss

sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung

verantworten.

Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss,

Geisenheim und Oestrich-Winkel, Freitag, 05.05.2023, 23:30 Uhr und 23:55 Uhr

Am Freitagabend, um 23:30 Uhr, beobachtete eine Rüdesheimer

Polizeistreife in der Rheingaustraße in Oestrich-Winkel einen schwarzen Audi,

der trotz der Vorfahrtsberechtigung eines entgegenkommenden Fahrzeuges mit

unsicherer Fahrweise in eine Engstelle einfuhr. Bei der anschließend

durchgeführten Verkehrskontrolle fiel den Beamten bei der 22-jährigen

Fahrzeugführerin jedoch deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab sodann einen vorläufigen Wert von 1,42 Promille. Ihren

Führerschein führte die junge Frau nicht mit sich. Nach einer Blutentnahme

durfte die Beschuldigte die Polizeistation verlassen.



Kurz darauf konnte die Streife besagten Audi erneut am Kontrollort, mit

laufendem Motor, aber stehend, antreffen. Die zuvor Kontrollierte saß diesmal

zwar auf dem Beifahrersitz, die nun am Steuer sitzende Dame war aber ebenfalls

alkoholisiert. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung eines Fahrtantritts

durch die Polizeibeamten vorläufig sichergestellt. Beide Frauen mussten sich nun

anderweitig um eine Heimkehr kümmern.

Gegen 23:55 Uhr fiel einer weiteren Streife der Rüdesheimer Polizei in der

Geisenheimer Chauvignystraße ein Audi A3 Sportback ins Auge, da dieser auffällig

langsam und mit Warnblinklicht fuhr. Weiterhin hielt der Fahrer, ein 23-jähriger

Mann aus Hamburg, ein Handy in seiner Hand. Bei der anschließend durchgeführten

Kontrolle konnten eindeutige Anzeichen vorangegangenen Alkoholkonsums

festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen

Wert von 1,2 Promille. Damit nicht genug, konnte die Streife ein verbotenes

Blitzerwarngerät im Fahrzeug mit entsprechender App auf dem Handy des Fahrers

feststellen. Der Führerschein sowie das Handy wurden durch die Beamten

einbehalten und bei dem 23-jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im

Anschluss an die Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen.



Autofahrt unter Drogeneinfluss,

Eltville, Schiersteiner Straße, Samstag, 06.05.2023, 00:30 Uhr

(Sto) In der Nacht zum Samstag konnten Beamte der Polizeistation Eltville einen

unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen. Demnach

zeigte ein 35-jähriger Mann aus Niederwallmenach, der in einem schwarzen VW

unterwegs war, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Schiersteiner Straße in

Eltville deutliche Anzeichen vorangegangenen Drogenkonsums. Ein durchgeführter

Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Im weiteren Verlauf wurde der

35-jährige auf die Dienststelle sistiert und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er die Dienststelle verlassen. Er muss sich

nun in einem Ermittlungsverfahren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss

verantworten.