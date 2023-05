Bergstrasse

Pfungstadt: Mehrere Beanstandungen bei Verkehrskontrolle

Pfungstadt – Wegen mehreren Beanstandungen muss sich ein 46-Jähriger nach

einer Verkehrskontrolle in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Einer

Streife der Polizeistation Pfungstadt fiel in der Nacht zum Sonntag (07.05.) der

Rollerfahrer im Bereich der Pfungstädter Straße auf. Das Streifenteam stoppte

den Pfungstädter schließlich auf der Eberstädter Straße. Bei der Überprüfung

fiel auf, dass der Gestoppte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Dem jedoch nicht genug, im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass

ein Revolver im Hosenbund stecken hatte. Daraufhin wurde der 46 Jahre alte Mann

festgenommen und die Schreckschusswaffe sichergestellt. Kleinstmengen Heroin und

Crack stellten die Beamten im Zuge der anschließenden Durchsuchung beim

Festgenommenen sicher. Er räumte weiterhin ein, vor der Fahrt Rauschgift

konsumiert zu haben. Zur Blutentnahme und weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen

kam der Tatverdächtige auf die Wache. Die Polizeibeamten erstatteten

Strafanzeige.

Biblis: Zwei Autos im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Biblis – Zwei Autos gerieten in der Nacht zum Sonntag (07.05.) in das

Visier unbekannter Krimineller. Hierbei machten sie sich an einem grauen Vito,

der in der Hintergasse abgestellt war, zu schaffen. Unter Einwirkung von Gewalt

gelangten sie in den Innenraum, entwendeten nach jetzigem Stand aber nichts.

Auch in der Lise-Meitner-Straße geriet ein blauer Fiat in das Visier der

Kriminellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen sie durch eine Tür in den

Wagen ein. Die Unbekannten erbeuteten hier einen Rucksack samt Inhalt. Bei der

Tat in der Hintergasse bemerkte ein Anwohner gegen 5.00 Uhr zwei verdächtige

Personen am Fahrzeug. Eine genauere Personenbeschreibung liegt allerdings nicht

vor.

Ob die Taten zusammenhängen, muss noch ermittelt werden. Wer in diesem

Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit der

Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060

aufzunehmen.

Rimbach: Metalldiebe auf frischer Tat ertappt

Rimbach – Auf Altmetall in Form von Zinkblechen, einer Leiter und einer

Felge abgesehen hatten es drei Männer im Alter zwischen 28 und 50 Jahren am

Samstagmittag (06.05.), gegen 12.00 Uhr, auf einem Privatgelände in der

Staatsstraße. Der Geschädigte bemerkte die Tat und verständigte die Polizei. Die

Polizei konnte das Trio anschließend am Tatort antreffen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Trio wieder auf freien Fuß

gesetzt. Sie mussten eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die drei Männer

erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Lampertheim: Dreimal berauscht am Steuer

Lampertheim – Gleich dreimal hatten es Beamte der Polizeistation

Lampertheim-Viernheim in der Nacht zum Samstag (06.05.) mit berauschten

Autofahrern zu tun.

Bereits am Freitagabend (05.05.), gegen 23.15 Uhr, stoppte die Polizei in der

Römerstraße einen 24 Jahre alten Autofahrer. Es zeigten sich Anzeichen auf den

vorherigen Konsum von Kokain. Er musste daraufhin eine Blutentnahme über sich

ergehen lassen. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz ein.

Gegen 1.50 Uhr kontrollierten die Beamten in der Mannheimer Straße einen 23

Jahre alten Autofahrer. Rasch bemerkten die Beamten auch hier, dass der

23-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Es folgten

auch hier Blutentnahme und eine Anzeige.

Um 2.15 Uhr hielten die Streifenbeamten schließlich ebenfalls in der Mannheimer

Straße noch eine 44 Jahre alte Autofahrerin an, die nach derzeitigem

Ermittlungsstand unter Cannabis- und Amphetamineinfluss stand. Auch sie musste

eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und es erwartet sie nun ein

entsprechendes Strafverfahren.

Unfallzeugen gesucht

Bensheim – Bei einem Verkehrsunfall in der Riedstraße wurde die Umzäunung

des Diakonischen Werkes beschädigt. Ein/e bislang noch unbekannter Fahrer oder

Fahrerin war in den Tagen von Mittwoch (03.05.) bis Freitag (05.05.) offenbar

von der Straße abgekommen und mit einem Kfz. gegen den Zaun gefahren. Hierbei

entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher fuhr

danach davon. Die Polizei Bensheim sucht nun Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug

oder dem Verursacher machen können, und bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer 06251-84680.

Heppenheim: Mehrere Autos geraten in Brand

Heppenheim – Am Samstagabend (06.05.) brannte es auf dem Gelände eines

Autohauses an der Briefelstraße. Nachbarn bemerkten gegen 22.00 Uhr eine starke

Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr aus Heppenheim und die Polizei.

Insgesamt gerieten 4 ältere Fahrzeuge der Marken Ford, Opel und Jeep in Brand.

Beschädigt wurden außerdem Fenster einer angrenzenden Halle sowie deren

Außenfassade. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf mehrere

Zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen,

die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich mit dem Kommissariat 10 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 in

Verbindung zu setzen.

Nach Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer- Polizei sucht Zeugen

Bürstadt – Am Samstag (29.04) gegen 12:30 Uhr, kam es in der Marktstraße

zu einem Zusammenstoß zwischen einem noch unbekannten Fußgänger und einem

Fahrradfahrer. Als der 51-jährige Fahrradfahrer am Fußgänger vorbeifuhr, kam es

auf bisher noch unbekannte Weise zu einem Zusammenstoß, sodass der Geschädigte

vom Fahrrad stürzte und sich dabei leicht verletzte. Zusätzlich entstand ein

Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Jetzt sucht die Polizeistation

Lampertheim-Viernheim nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise

werden unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegengenommen.

Darmstadt

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Darmstadt – Am Freitag, 05.05.2023 (in den Nachmittagsstunden) ereignete

sich in der Saalbaustraße in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein parkender

grauer BMW durch ein vor Ort wendendes Fahrzeug im dortigem Baustellenbereich

beschädigt wurde.

Das 1. Polizeirevier in Darmstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts der

Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen wird nach

Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zu dem möglichen Verursacher geben

können, Hinweise werden unter der Rufnummer 06151 – 969-41110 entgegengenommen.

Darmstadt: Unbekannte beschmieren Weinstand und stecken Bauzaun in Brand / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Kriminelle beschmierten in der Nacht zum Sonntag (7.5.) am

Karolinenplatz einen Weinstand mit Graffiti und steckten anschließend einen

dortigen Bauzaun in Brand. Die Täter verursachten nach bisherigen Erkenntnissen

einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweise zu dem Sachverhalt werden vom Kommissariat 10 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Darmstadt: Auf Fahrräder abgesehen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt – Fahrraddiebe haben am vergangenen Sonntag (7.5.) offenbar ihr

Unwesen getrieben und zwei hochwertige Zweiräder gestohlen. Das Kommissariat 43

ist mit den Ermittlungen zu beiden Fällen betraut und sucht Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen.

Zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr hatten sie es auf ein graues Pedelec auf einem

Parkplatz im Froschweg abgesehen. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrrad vom

Hersteller Cube mit einem Schloss an einem Fahrradanhänger gesichert. Gewaltsam

brachen die Unbekannten das Schloss auf und flüchteten mit ihrer Beute.

Im Schnampelweg und dort am Vivarium, geriet ein hochwertiges Fahrrad zwischen

10.15 Uhr und 15.15 Uhr in den Fokus Krimineller. Auch hier suchten die Diebe

mit ihrer Beute bislang unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Räder geben können, werden gebeten, sich

bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Darmstadt-Eberstadt: Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht / Zwei Unbekannte sprechen Seniorin an und verschaffen sich Zugang zu ihrer Wohnung

Darmstadt – Nach einem Trickdiebstahl, begangen von mutmaßlich zwei Tätern

am Samstagmittag (6.5.) in einem Mehrfamilienhaus „In der Kirchtanne“ hat die

Kriminalpolizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten zwei noch unbekannte Männer gegen 12 Uhr die

88-jährige Wohnungsinhaberin im Treppenhaus angesprochen. Mit der Geschichte,

bei ihr sei eingebrochen worden und beide wären beauftragt bei ihr nach dem

Rechten zu sehen, betrat das kriminelle Duo ihre Räume. Während einer der Täter

die Frau ins Gespräch verwickelte, entwendete sein Komplize Geld. Danach suchten

beide das Weite. Im Nachgang wurde die Polizei alarmiert.

Einer der Kriminellen wurde als etwa 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur

beschrieben. Er hatte ein rundes Gesicht und blonde, kurze Haare. Zu Zeitpunkt

der Tat war er mit einer dünnen, grauen Jacke bekleidet. Sein Begleiter wurde

auf eine Körpergröße von etwa 1,80 Meter geschätzt und als „dünn“ beschrieben.

Er hatte ein Kinn, beziehungsweise sogenannten „Ziegenbart“. Seine Haare sollen

rötlich und dunkelblond gewesen sein.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise zu den Beschriebenen geben können, werden gebeten, sich

bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Nord: Einbruch in Friseurgeschäft / Zeugen gesucht

Darmstadt – In der Nacht zum Samstag (5.-6.5.) haben sich noch unbekannte

Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Friseurladens in der Liebigstraße

verschafft und Geld entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere

Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und

nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Auseinandersetzung endet mit Reizgas / Fünf Personen leicht verletzt

Weiterstadt – Zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen kam es in den

frühen Stunden des Sonntags (7.5.) in der Darmstädter Straße. Hierbei versprühte

ein unbekannter Mann gegen 3 Uhr Reizgas, wodurch er nach momentanem

Ermittlungsstand fünf Personen leicht verletzte. Anschließend flüchtete er vom

Ereignisort.

Die alarmierten Polizisten konnten vor Ort sieben Personen antreffen und

kontrollieren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten

die Personen. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an.

Das Kommissariat 42 in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen

und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 41310 entgegen.

Dieburg: 81 Fahrräder während des Maimarkts codiert / Polizei weist auf Möglichkeit der Fahrradregistrierung hin

Dieburg – Insgesamt 81 Fahrräder haben die Schutzleute vor Ort der

Polizeistation Dieburg im Rahmen des Dieburger Maimarktes am Samstag (06.05.)

codiert und damit für Diebe unattraktiver gemacht. Neben den 37 geplanten

Codierungsterminen, das eigene Velo mit einem individuellen Code zu versehen,

kamen zwischen 10 Uhr und 16 Uhr nochmals 44 interessierte Fahrradbesitzerinnen

und Fahrradbesitzer ohne Termin hinzu. Die SVO’s Polizeioberkommissarin

Hohenester sowie die Polizeihauptkommissare Mlotek und Becker schickten jedoch

niemanden davon, weshalb am Ende 81 codierte Räder zu Buche standen.

Neben der Fahrradcodierung bietet die Polizei in Südhessen zudem die

Fahrradregistrierung an. Im Gegensatz zur Fahrradcodierung kann jedes Rad

polizeilich registriert werden, auch Carbon- oder Kinderräder. Hierfür werden

lediglich das Rad, der Eigentumsnachweis (Kaufbeleg) und ein persönliches

Ausweisdokument benötigt. Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer

und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen

Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie

Hersteller und Modell, dort vermerkt.Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer

einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad

besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder

können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden.

Alle Codierungs- und Registrierungstermine in Südhessen sind hier zu finden: htt

ps://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradreg

istrierung/

Otzberg-Lengfeld: Unbekannte beschädigen Glasscheibe eines Büros / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Otzberg – Unbekannte beschädigten zwischen Samstag (29.4.) und

Samstagmittag (6.5.) die Glasscheibe eines Büros in der Bismarckstraße. Nach

bisherigen Erkenntnissen entstand dadurch ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Dieburg

unter der Rufnummer 06071 / 9656 – 0.

Dieburg: Polizei nimmt drei Jugendliche nach Steinwürfen vorläufig fest

Dieburg – In der Nacht zum Sonntag (7.5.) kam es auf der Bundesstraße 26

im Bereich der Landesstraße 3114 gegen 0.45 Uhr zu Steinwürfen auf Fahrzeuge.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Tatverdächtigen dabei zwei Autos.

Verletzt wurde bei der Aktion nach momentanem Ermittlungsstand niemand.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte der Polizeistation

Dieburg im Nahbereich drei Jugendliche vorläufig festnehmen. Ob und wie die

Personen mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen, muss noch geprüft werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Polizisten die drei

jungen Männer an die Erziehungsberechtigen. Die weiteren Ermittlungen dauern

derweil an.

Hinweise zu dem Vorfall werden vom Kommissariat 35 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151 / 969-0 entgegengenommen.

Alsbach: Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Alsbach-Hähnlein – In der Nacht zum Sonntag (7.5.) beschädigten Kriminelle

in der Straße „Am Sportfeld“ einen Zigarettenautomaten und entwendeten

anschließend das Bargeld sowie die Zigaretten. Mit ihrer Beute flüchteten die

Täter unerkannt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Habitzheim, parkendes Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Otzberg – Am Sonntag, dem 07.05.2023 ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und

17:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Klinger Weg in Höhe der Hausnummer 29 in

Otzberg-Habitzheim.

Hierbei wurde der weiße Golf eines 23-jährigen Habitzheimers beschädigt.

Anhand der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass der Schaden durch eine in

Richtung Ortsausgang fahrende landwirtschaftliche Maschine verursacht wurde.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg

unter der Telefonnummer: 06071 / 9656-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Weiterstadt – Am 06.05.2023 um 12:20 Uhr kam es in Weiterstadt an der

Kreuzung Darmstädter Straße / B42 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein blauer Seat Ibiza stand auf der Geradeausspur der Darmstädter Straße in

Richtung Segmüller / Im Rödling an der rot zeigenden Ampel. Hinter dem Seat

stand ein weiterer PKW, welcher plötzlich und unvermittelt auf diesen auffuhr.

Als die Insassen des Seat Ibiza aus dem Fahrzeug ausstiegen beschleunigte der

Unfallverursacher unvermittelt und bog nach rechts auf die B42 in Richtung

Groß-Gerau ab.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich möglicherweise um einen

schwarzen Audi mit Recklinghäuser Kennzeichen (Städtekennung „RE“) gehandelt

haben.

Die Polizei sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und möglicherweise

weitere Angaben zum Verursacher machen können.

Hinweise werden beim 3. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer

06151/969-41310 entgegengenommen.

Roßdorf-Gundernhausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Roßdorf – Am Freitag, 05. Mai, um 20.25 Uhr wurde in der Hauptstraße ein

am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Opel Corsa von einem bislang unbekannten

Verkehrsteilnehmer beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher

von der Unfallstelle. Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des

Fahrzeuges kosten, das an der Fahrerseite beschädigt wurde. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation

Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/ 6330-0 in Verbindung zu setzen.

Gross-Gerau

Stockstadt: Zwei Autos aufgebrochen/Zeugen gesuchtSüdhessen: Die Polizei-News

Zwei Autoaufbrüche beschäftigen seit Samstag (06.05.) die Beamten der Rüsselsheimer Kriminalpolizei. Geschädigte alarmierten am Mittag die Polizisten in Groß-Gerau, nachdem sie die Spuren der Kriminellen an ihren Fahrzeugen bemerkt hatten. Nach ersten Ermittlungen hatten es die Ganoven in der Nacht auf zwei BMW in der Gerhart-Hauptmann-Straße und in der Krönckestraße abgesehen. In beiden Fällen drangen sie in die Innenräume ein, wo sie die fest eingebauten Navigationssysteme, die Lenkräder und in einem Fall das Steuergerät für das Entertainmentsystem ausbauten.

Der Wert des Diebesgutes wird, ebenso wie der zurückgelassene Schaden, auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Fahnder des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Raunheim – Küchenbrand ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Ein Feuer in der Küche eines Einfamilienhauses in Raunheim sorgte am Freitagabend (05.05.) für den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Um kurz vor 20:00 Uhr ging die Brandmeldung bei der Zentralen Leitstelle in Groß-Gerau ein. Nach Angaben der 82-jährigen Bewohnerin des Hauses sei während des Kochens die Dunstabzugshaube aus unbekanntem Grund in Brand geraten. Die Flammen hatten in der Folge auf die Küchenmöbel übergegriffen. Die Bewohnerin wurde dabei leicht verletzt, konnte aber nach Behandlung durch die eingesetzten Rettungskräfte noch vor Ort entlassen werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Das Haus ist vorübergehend nicht bewohnbar. Die 82-Jährige kann bei Verwandten schlafen. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden im hohen, fünfstelligen Bereich entstanden.

Odenwaldkreis

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Oberzent – Am Samstag (06.05.) gegen 16:30 Uhr wurde bei einem

Verkehrsunfall ein 33jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis schwer

verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr er von Rothenberg kommend die

L3410 in Richtung Beerfelden. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam er nach

rechts von der Fahrbahn ab, verlor nach dem Kontakt mit dem Bordstein die

Kontrolle, stürzte mit seinem Motorrad und kam im dortigen Grünstreifen zum

Liegen. Aufgrund seiner Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber in

ein Klinikum verbracht werden. Die Schäden am Motorrad und straßenbaulichen

Einrichtungen dürften bei ca. 2000,- EUR liegen. Hinweise zum Verkehrsunfall

nimmt die PSt. Erbach unter 06062-9530 entgegen.

Auto bei Verkehrsunfall überschlagen

Bad König / Zell

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am frühen Samstag Nachtmittag (06.05.) gegen 12:40 Uhr in Bad König – Zell. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 71jähriger Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort parkenden PKW. Dabei überschlug sich das Auto des Bad Königers und landete schließlich auf dem Dach. Der PKW-Fahrer sowie dessen 14jährige Beifahrerin wurden dabei schwerverletzt und in ein hiesiges Krankenhaus verbracht. Der Verkehr musste kurzzeitig gesperrt werden. Der Gesamtschaden der beiden Fahrzeuge dürfte sich auf ca. 30.000 Euro belaufen.