Sexuelle Belästigung in der Innenstadt

Mainz-Innenstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, kam es in der Innenstadt zu einem Fall von sexueller Belästigung. Eine 31-jährige Mainzerin befand sich vom Rheinufer aus auf dem Nachhauseweg, als sie mehrfach von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und verfolgt wurde. „Am Brand“ ergriff er ihr Gesicht und küsste sie gegen ihren Willen auf den Mund. Danach flüchtete der Täter.

Täterbeschreibung:

männnlich, etwa 25-35 Jahre alt und ca. 185cm groß. kurze schwarze Haare, dunkle Augen und gebräunte Haut. Zudem hatte er einen Schnurrbart und trug schwarze Kleidung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder Hinweise zu dem Täter hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Unfall zwischen Straßenbahn und Transporter

Mainz-Innenstadt (ots) – Am 05.05.23 gegen 19:30 Uhr befährt der Fahrer eines Mercedes Sprinter die Pariser Straße stadteinwärts. Als er in Höhe der Tankstelle an der Freiligrathstraße verbotswidrig wendet, um wieder in Richtung stadtauswärts zu fahren, übersieht der Fahrer die parallel fahrende Straßenbahn und es kommt zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge werden bei dem Unfall beschädigt. Während die Straßenbahn weiterfahren kann, muss der Sprinter abgeschleppt werden. Der Straßenbahnfahrer erleidet einen Schock, der Sprinterfahrer bleibt zum Glück unverletzt.

Durch den Unfall kommt es zu Verkehrsbehinderungen und Verspätungen im ÖPNV.

Trickdiebe erbeuten hohen 4-stelligen Betrag

Mainz-Altstadt (ots) – Unbekannte Täter erbeuten einen hohen vierstellen Betrag indem sie einen Autofahrer ablenkten und eine Tasche vom Beifahrersitz entwendeten. Am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr hob ein 48-jähriger Mainzer bei einer Bank in der Großen Bleiche einen hohen vierstellen Betrag ab. Das Geld legte er in einer Tasche auf den Beifahrersitz seines Autos.

Im Auto sitzend, wurde er von einem Mann darauf aufmerksam gemacht, dass er offensichtlich Bargeld neben seinem Fahrzeug verloren habe. Nachdem er aus seinem Auto ausgestiegen war und nach dem Geld schaute, stellte er fest, dass es sich hierbei lediglich um Kleingeld handelte.

Als er dann wieder in sein Fahrzeug stieg, bemerkte er, dass seine Tasche mit dem Bargeld und persönlichen Gegenständen vom Beifahrersitz entwendet worden war. Im Nachhinein erinnert sich der Mainzer an einen Mann, der ihn möglicherweise bereits in der Bank beobachtete und mit dem Mann, der ihn ansprach, in Verbindung stehen könnte.

Den Mann in der Bank beschreibt er als:

etwa 50 Jahre und von kräftiger Statur mit rundlichem Gesicht. Er soll etwa 165-170cm groß gewesen sein und hellbraune Haare gehabt haben. Zudem soll er rötliche Handwerkerkleidung getragen haben.

Der Täter am Auto war:

ca. 60 Jahre alt und ebenfalls 165-170cm groß. Er hatte einen osteuropäischen Akzent. Auffällig war seine gebückte Haltung. Er trug ein dunkelblaues Oberteil.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen an besagter Örtlichkeit gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Drogenfund in Wohnung

Mainz-Marienborn (ots) – Insgesamt 13 Cannabis Pflanzen konnten am Sonntag gegen 13:00 Uhr in einer Wohnung in Mainz-Marienborn festgestellt werden. Nachdem aufmerksame Zeugen in einem Mehrfamilienhaus starken Cannabisgeruch und das rote Licht einer UV-Lampe wahrnahmen, meldeten sie dies der Polizei. Der Verdacht des illegalen Cannabis Anbaus konnte vor Ort durch die Einsatzkräfte der Polizei bestätigt werden.

In der Wohnung des 52-jährigen Mainzers konnten insgesamt 13 Cannabispflanzen, diverse UV-Lampen und sog. „Crusher“, zur Zerkleinerung der Blüten, festgestellt werden. Die Pflanzen wurden sichergestellt und gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Wachsamer Nachbar verhindert Trickdiebstahl

Mainz-Gonsenheim (ots) – Nur durch einen wachsamen Nachbarn konnte ein Diebstahl zum Nachteil einer 84-jährigen Mainzerin verhindert werden. Am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr gaben sich drei Männer als Handwerker der Hausverwaltung eines Mehrfamilienhauses aus und behaupteten, dass ein Wasserrohrbruch vorläge. Daraufhin ließ die 84-jährige Mainzerin die Personen in ihre Wohnung in Mainz-Gonsenheim.

Ein aufmerksamer Nachbar, dem die Personen verdächtig vorkamen, klingelte bei der 84-Jährigen, woraufhin die Täter flüchteten. Als die Polizei eintraf, waren die Verdächtigen bereits nicht mehr vor Ort. Da die drei Männer nur kurz in der Wohnung verweilen konnten, wurde der

Mainzerin nichts entwendet.

Die Männer werden als etwa 30 Jahre alt, zwischen 170-180 cm groß und mit Arbeitskleidung bekleidet, beschrieben. Einer der Männer habe ein kleines Kreuz am Hals tätowiert, ein anderer einen schwarzen Vollbart getragen und der Dritte habe beinahe eine Glatze gehabt.

Zumindest eine Person, die auf die Beschreibung passt, konnte durch die Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Die Personalien wurden festgestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann und Hinweise zu den Tätern hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit Pkw und Straßenbahn

Mainz-Oberstadt (ots) – Am 08.05.23 gegen 00:25 Uhr fuhr ein 21-jähriger mit seinem BMW auf der Pariser Straße stadteinwärts in Richtung Gautor. Auf der Höhe der Goldgrube/Philippsschanze wollte er wenden und übersah dabei die neben ihm fahrende Straßenbahn.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Straßenbahn konnte die Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Einbruch in Kindertagesstätte

Klein-Winternheim (ots) – Bereits in der Nacht auf Samstag gelang es bislang unbekannten Tätern in die Kindertagesstätte, „Wiese Kunterbunt“, „An der Backhauswiese“ in Klein-Winternheim einzubrechen. Sie öffneten dazu auf unbekannte Art die Notausgangstür und betraten mehrere Räume. Offensichtlich wurden sie in ihrem Vorhaben aber gestört und verließen die KiTa zunächst ohne Diebesgut.

In der Nacht auf Sonntag betraten möglicherweise die gleichen die Täter die KiTa und

entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei Mainz hat erste Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden, Tel: 06131-65 3633.

PKW überschlägt sich

Heidesheim (ots) – Am Sonntag kam es gegen 14.49 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A643, Fahrtrichtung Autobahndreieck Mainz, kurz hinter der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim. Ein PKW befuhr die A643 von Wiesbaden kommend in Richtung Autobahndreieck Mainz. Unmittelbar hinter der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim verlor der Fahrer aufgrund eines nicht weiter verifizierten, medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Diese kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über den Standstreifen eine Böschung hinauf und touchierte neben einem Baum auch ein Verkehrsschild. Hierdurch überschlug sich der PKW und blieb auf der Seite liegen.

Hinzueilende Ersthelfer richteten das Fahrzeug auf, befreiten den nicht ansprechbaren Fahrer und reanimierten ihn erfolgreich, er befand sich in kritischem Zustand und wurde ebenso wie seine Beifahrerin zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzungen war vor Ort noch nichts bekannt.

Für die Verkehrsunfallaufnahme, medizinische Versorgung und den Abtransport des Fahrzeugs mussten beide Fahrstreifen in Richtung AD Mainz kurzzeitig gesperrt werden. Des weiteren waren eine größere Anzahl an Rettungskräften und Feuerwehr für die Bewältigung des Einsatzes vor Ort eingesetzt.

Mehrere Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Bingen-Büdesheim (ots) – Seit Freitag 28.04.2023 bis Sonntag 07.05.2023, kam es in Bingen am Rhein im Ortsteil Büdesheim verstärkt zu Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Bislang noch unbekannte Täter beschädigten hier Fahrzeuge zur Nachtzeit und in den frühen Morgenstunden durch Zerstechen von Fahrzeugreifen oder Abtreten von Außenspiegeln.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden in siebzehn Fällen Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Polizeiinspektion Bingen am Rhein bittet um Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise können unter Tel. 06721 905-0 oder pibingen@polizei.rlp.de mitgeteilt werden. Bei verdächtigen Wahrnehmungen bittet die Polizei ebenfalls niederschwellig um Mitteilung.