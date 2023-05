Schwerer Unfall mit drei beteiligten PKW – 7 Menschen verletzt

A 61/Waldlaubersheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und am Ende sieben verletzten Personen kam es am 6.5.2023 gegen 11:45 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe Waldlaubersheim. Dabei befuhren die drei Autos zunächst hintereinander auf der linken Spur die A 61 in Richtung Koblenz.

Aufgrund einer Verkehrsstockung musste der 33-jährige Fahrer des ersten Wagens, einem Seat, bremsen. Der 37-jährige Fahrer des nachfolgenden PKW, einem Mercedes, schaffe es mit einer scharfen Bremsung zu verzögern. Das letzte Fahrzeug in der Reihe, ein Subaru, der von einem 50-Jährigen gesteuert wurde, schaffte es allerdings nicht mehr rechtzeitig zum Stehen zu kommen.

Er prallte auf den Mercedes des 37-Jährigen und schob diesen auf den vorausfahrenden Seat.

Dabei war die Wucht des Aufpralls so hoch, dass er den Mercedes förmlich auf seine Motorhaube auflud und die Autos auch so zum Stehen kamen. Insgesamt wurden 6 der 9 am Unfall beteiligten Personen leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die 51-jährige Beifahrerin des 50-Jährigen wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Der 50-jährige und die beiden Kinder wurden leicht verletzt. Im Mercedes wurden der 37-Jährige und ein Kind verletzt. Dieses wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Im Seat wurde die Beifahrerin verletzt. Während der Unfallaufnahme war die A 61 für die Dauer von fast 2 Stunden voll gesperrt.

Auch wegen der notwendigen Landung des Rettungshubschraubers entstand ein starker Rückstau bis über das Autobahndreieck Nahetal hinaus. Im Einsatz waren neben einer Streife der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim vier Rettungswagen, ein Krankentransportwagen, ein Notarztfahrzeug, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, ein Organisationsleiter und die Feuerwehr Bingen mit 21 Kräften.

Den Gesamtschaden an allen 3 Autos schätzt die Polizei auf ca. 53.000 Euro. Alle Wagen mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der ersten Erkenntnisse geht die Polizei vorläufig von mangelndem Sicherheitsabstand als Unfallursache aus. Die Entstehung des Unfalls wird nun durch die Polizei ermittelt. Mögliche Zeugenhinweise erbittet die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter

06701-9190.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Verkehrsunfallflucht – Zeugenhinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots) – Bereits am Do., 27.04.2023 zwischen 10-15:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor dem Saunarium in Bad Sobernheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Rangieren oder Parkvorgang einen geparkten PKW.

An dem beschädigten PKW war gelber Lackabrieb vorhanden, welcher von dem Verursacherfahrzeug stammen dürfte. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kirn in Verbindung zu setzen unter Tel.: 06752-1560.

Versammlungen am „Feld des Jammers“

Bretzenheim/B48 (ots) – Am Sonntagnachmittag fanden am Bretzenheimer Mahnmal „Feld des Jammers“ zwei Demonstrationen statt. Einsatzkräfte der Polizeidirektion Bad Kreuznach, unterstützt durch die Bereitschaftspolizei, waren im Einsatz und überwachten die beiden Veranstaltungen. Aus diesem Grund musste für die Veranstaltungsdauer die B48 voll gesperrt werden.

Die Demonstrationen verliefen störungsfrei und friedlich.

Im Anschluss wurde der Verkehr auf der B48 ab ca. 16:30 Uhr wieder freigegeben.

Mehrere Auseinandersetzungen auf einer Dorfkerb halten Polizei auf Trab

Rüdesheim (ots) – Am Samstagabend 06.05.2023 wurde die Polizei stündlich zu Streitigkeiten und handfesten Auseinandersetzungen auf den Kerbeplatz der Ortschaft Rüdesheim gerufen. Dort stellten die Beamten mehrfach Personen fest, welche auf Grund des übermäßigen Alkoholkonsums in Streit gerieten.

Die unerfreuliche Bilanz des Kerbeabends lautet: 7 Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten, zweimal Verstöße gegen das Waffengesetz, eine Sachbeschädigung und diverse verbale Auseinandersetzungen.

Berücksichtigt sind hier nur die Vorfälle, welche polizeilich gemeldet wurden. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten bei den Auseinandersetzungen schwer verletzt.