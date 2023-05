Verloren gegangene Dachbox verursacht Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Pkw verlor am frühen Samstagnachmittag seine Dachbox auf der Bundestraße 36 und löste einen Unfall aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein unbekannter Fahrer mit einem schwarzen Auto gegen 13:15 Uhr den linken der beiden Fahrstreifen der B36 stadteinwärts und verlor hierbei, auf Höhe der Ausfahrt Neureut Süd, aus bislang

unbekannten Gründen seine schwarze Dachbox.

Ein nachfolgender Dacia stieß mit der umherwirbelten Box trotz eingeleiteter Ausweichbewegung zusammen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt offensichtlich fort. Glücklicherweise blieb

der 83-jährige Insasse des Dacias unverletzt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf 1.500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter Tel: 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Raub gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde ein 16-Jähriger am Freitag gegen 19:00 Uhr, in einer Unterführung, zwischen dem Bahnhof in Durlach und der Untermühlstraße, von einer Gruppe gleichaltriger Jugendlicher beraubt.

Der 16-Jährige wurde zunächst angesprochen, ob er Drogen dabei hätte. Als er dies verneinte, stellte sich die unbekannte Gruppierung vor den Jugendlichen, so dass sich dieser bedroht fühlte. Ein Tatverdächtiger zog dem Geschädigten den Geldbeutel aus der mitgeführten Umhängetasche. Aus dem Geldbeutel entnahm der Tatverdächtige einen geringen Bargeldbetrag sowie die Bahnkarte des Geschädigten. Im Gegenzug drückte ihm ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe

heraus eine Bierdose in die Hand.

Täterbeschreibung:

Der etwa 17-Jährige Tatverdächtige konnte als schlank und etwa 185 cm groß mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden Er hatte einen Oberlippenbart und trug eine schwarze Kappe, einen schwarzen Reißverschlusspullover, eine helle weite Jeans und eine Bauchtasche.

Auch die weiteren Jugendlichen waren etwa 16-17 Jahre alt, schlank und sprachen gutes Deutsch.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter Tel: 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

17-Jähriger nach mehreren Pkw-Aufbrüchen in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Zeugen meldeten in der Nacht auf Samstag mehrere Pkw-Aufbrüche in der Karlsruher Innenstadt. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei einen 17-jährigen

Tatverdächtigen vorläufig fest.

Ein Zeuge beobachtete gegen 05:55 Uhr wie ein unbekannter Mann die Scheibe eines

in der Erbprinzenstraße geparkten Autos einschlug und verständigte daraufhin

über Notruf die Polizei. Etwa zeitgleich wurden der Polizei vier weitere

Fahrzeugaufbrüche gemeldet. Eine Polizeistreife nahm wenig später in der

Herrenstraße einen 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest, der beim Erkennen

des Streifenwagens zunächst zu Fuß die Flucht ergriffen hatte. Bei der

Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut sowie weitere

Beweismittel auf.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Jugendliche am Samstag dem

Haftrichter vorgeführt. Nachdem dieser Haftbefehl erlassen hatte, wurde der

17-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Diebstahlsschaden auf rund 1.700

Euro. Der Sachschaden an den beschädigten Pkw wird auf etwa 2.500 Euro

geschätzt. Die Ermittlungen beim Haus des Jugendrechts dauern an.

Fahrradfahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 69-jähriger Radfahrer ist am Samstagnachmittag in

Grünwinkel gestürzt und erlitt schwere Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Mann auf der Durmersheimer Straße von

der Carl-Metz-Straße kommend in südlicher Richtung und stürzte aus unbekannter

Ursache unterhalb der Vogesenbrücke. Eine hinzueilende Passantin leistete dem

bewusstlosen 69-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der

Mann, der ohne Helm unterwegs war, wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein

Krankenhaus eingeliefert.

Geparkter Pkw in Brand geraten – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Neureut (ots) – Ein in der Holbeinstraße in Karlsruhe-Neureut geparkter Pkw

geriet in der Nacht auf Montag aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden Anwohner am frühen Montagmorgen gegen 04:13 Uhr auf das brennende Auto aufmerksam und wählten den Notruf.

Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Dank des

raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein nahe gelegenes Wohngebäude jedoch verhindert werden.

An der Fassade des Wohnhauses sowie an dem Pkw entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Beamte der Kriminalpolizei Karlsruhe haben mit Unterstützung der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, dabei kann derzeit auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem

Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

52-Jähriger bei körperlicher Auseinandersetzung verletzt

Bruchsal (ots) – Ein 52-jähriger Mann wurde am späten Samstagabend in Bruchsal bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten der 52-jährige und sein Begleiter gegen 22:45 Uhr in der Anton-Wetterer-Straße aus bislang unbekanntem Grund mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit.

Im Zuge der Streitigkeiten schlug einer der jungen Männer dem 52-Jährigen offenbar mit der Faust ins Gesicht. Durch die Wucht des Schlages stürzte der Geschädigte zu Boden und zog sich eine blutende Kopfplatzwunde zu, die anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. Der

mutmaßliche Täter sowie seine Begleiter flüchteten zu Fuß in Richtung John-Bopp-Straße und Wörthstraße.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Tatverdächtige

nicht mehr festgestellt werden.

Bei dem Angreifer soll es sich laut Zeugenangaben um einen jungen Mann im Alter von 15-19 Jahren gehandelt haben. Er sei rund 175 cm groß und von stämmiger Statur gewesen und habe blonde sehr kurze Haare sowie ein weißes T-Shirt getragen.

Das Polizeirevier Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 07251 726-0 zu melden.

Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag in der Pfeilerstraße in Bruchsal erlitt eine 85-jährige Fahrradfahrerin schwere Verletzungen.

Offenbar übersah eine 35-jährige Autofahrerin gegen 10.10 Uhr das Rotlicht einer Ampel an einem Fußgängerüberweg. Hierbei kollidierte sie mit einer Radfahrerin, die gerade die Straße überquerte. Bei dem Sturz erlitt die 85-Jährige schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.