Aufmerksame Reisende verhindern Diebstahl im Zug

Mannheim (ots) – Einem aufmerksamen Reisenden ist es zu verdanken, dass eine 28-Jährige am Samstag 6. Mai, im Besitz ihres Rucksacks blieb. Der 24-jährige Zeuge konnte den Diebstahl verhindern und Bundespolizisten den Tatverdächtigen am Mannheimer Hauptbahnhof festnehmen.

Die 28-jährige Geschädigte wollte auf der Fahrt zwischen Hamburg und Mannheim das Bordbistro aufsuchen. Sie bat daher einen Sitznachbarn, für diese Zeit auf ihren Rucksack zu achten und entfernte sich.

Das vermeintlich zurückgelassene Gepäckstück erregte die Aufmerksamkeit eines 26-jährigen somalischen Staatsangehörigen. Beim Versuch, den Rucksack zu entwenden, schritt der beaufsichtigende Mitreisende ein und verhinderte so den Diebstahl. Weitere Reisende informierten das Zugbegleitpersonal, sodass der Tatverdächtige am Mannheimer Hauptbahnhof durch eine Streife der Bundespolizei festgenommen werden konnte. Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte für den Zug war.

Ihn erwarten damit Anzeigen wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen.

Die Bundespolizei befürwortet das Verhalten der 28-jährigen Dame ausdrücklich. Kurze Momente, in denen Reisegepäck zurückgelassen werden muss kommen auf Reisen immer mal vor. Ein guter und sicherer Weg ist es, Mitreisende freundlich zu beten, für diesen Moment das Gepäck im Blick zu behalten.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

E-Scooter-Fahrerin mit knapp 2 Promille unterwegs

Mannheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete ein Zeuge der Polizei, dass sich im innerstädtischen Quadrat L 9 ein Pärchen lautstark streiten würde. Die eingesetzten Beamten des Polizeirevier Mannheim-Oststadt stellten vor Ort lediglich die 23-jährige Frau fest. Mit Eintreffen der Beamten stieg die 23-Jährige auf einen E-Scooter auf und fuhr mit diesem davon.

Bei einer kurz daraufhin eingeleiteten Personen- und Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 23-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Auf dem Polizeirevier wurde der 23-Jährigen Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Die 23-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

46.000 Euro Sachschaden nach Unfall mit vier Fahrzeugen

Mannheim (ots) – Am Samstag um 20:15 Uhr ereignete sich am Cahn-Garnier-Ufer ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt 4 Fahrzeuge beschädigt wurden. Um in eine Parklücke einzufahren, ordnete sich ein 30-jähriger Daimler-Fahrer auf die rechte der beiden Fahrspuren ein. Die dahinter befindliche 34-jährige Hyundai-Fahrerin erkannte die Situation und wechselte daraufhin auf den linken Fahrstreifen.

Während des Fahrstreifenwechsels übersah die 34-Jährige jedoch einen auf der linken Fahrspur

heranfahrenden BMW und kollidierte mit diesem. Aufgrund des wuchtigen Aufpralls geriet der BMW an den linken Fahrbahnrand und kollidierte mit zwei geparkten Audi. Es blieb glücklicherweise bei einem Blechschaden, der sich nach aktuellen Unfallermittlungen im fünfstelligen Bereich befindet. Aufgrund des Schadensbildes wurde der BMW durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

Trunkenheitsfahrt endet mit Sachschaden und Pkw-Brand

Mannheim (ots) – Am späten Samstagabend gegen 23 Uhr ereignete sich in der Bartholomäusstraße in Richtung Schönauer Straße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 35-jähriger Dacia-Fahrer verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Fahrbahn und beschädigte zwei weitere geparkte Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß entstand an allen Fahrzeugen ein Sachschaden. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Personen wurden nicht verletzt.

Nach dem Zusammenstoß fing der Dacia Feuer, welches durch das geistesgegenwärtige Eingreifen der Anwohner noch vor dem Eintreffen der Polizei und Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Der 35-jährige Fahrer hatte über 2 Promille. Diesbezüglich sieht er einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.