Einsatz Brandalarm (Foto)

(CB) – In die Mannheimer Landstraße wurde die Feuerwehr Brühl am Montag 08.05.2023 um 04:58 Uhr alarmiert. Es wurde ein brennender LKW-Reifen gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte konnten beim Eintreffen kein Feuer feststellen. Jedoch war die Bremse des LKW stark überhitzt und es wurden Temperaturen über 400 Grad gemessen. Der Reifen und die Bremse wurden mit Wasser abgekühlt.

Unbekannte Täter beschädigten Festzelt

Leimen (ots) – Am Samstag zwischen 14-19 Uhr beschädigte eine bisher unbekannte Täterschaft auf dem Parkplatz eines Seniorenzentrums in der Nußlocher Straße mehrere Festzelte. Die Zelte waren

aufgrund eines Frühlingsfestes aufgebaut. Mit einem scharfen Gegenstand wurden 3 der 5 Zelte an unterschiedlichen Stellen aufgeschlitzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden, unter Tel: 06222/57090.

Einbruch in Baustelle – Diebstahlschaden im 5-stelligen Bereich

Eberbach (ots) – Das sich derzeit in Baumaßnahmen befindliche Gebäude in der Straße „Am Schlüsselacker“ wurde in der Zeit zwischen Samstag 12 Uhr und Montag 07 Uhr von einer bisher unbekannten Täterschaft aufgesucht. Nachdem die Täter den Bauzaun überwunden haben, entfernten diese die an der Gebäudeseite angebrachte Spanplatte und verschafften sich somit Zutritt in das Gebäude.

Aus einem im Gebäude eingerichteten Lagerraum entwendeten die Täter zunächst mehrere Baumaschinen und begaben sich anschließend zu einem weiteren Lagerraum. Mit einem bisher unbekannten Werkzeug hebelten die Täter die Tür des Raumes gewaltsam auf und nahmen weitere

Baumaschinen sowie Werkzeugmaschinen an sich und flüchteten. Aufgrund der Menge des Diebesgutes wird nach bisherigen Ermittlungen davon ausgegangen, dass für den Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug genutzt wurde.

Der Diebstahlschaden liegt nach derzeitigen Erkenntnissen im mittleren 5-stelligen Bereich.Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei dem Polizeirevier Eberbach, Tel: 06271/9210-121.

Kind beschädigt mit Fahrrad einen geparkten Porsche

Reilingen (ots) – Am Samstag gegen 20:15 Uhr, beobachtete eine Zeugin wie in der Ziegelstraße ein Mädchen mit ihrem Fahrrad an dort abgestellten Porsche hängen blieb. Das Mädchen war gemeinsam mit einem erwachsenen Mann sowie einem weiteren Kind auf Fahrrädern in der Kirchenstraße unterwegs.

Beim Einbiegen in die Ziegelstraße geriet das Mädchen aus ungeklärten Gründen ins Straucheln und kollidierte mit einem am Fahrbahnrad geparkten Porsche. Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Nach dem Aufprall schaute sich der Erwachsene die Beschädigungen an dem Auto an,

entfernte sich jedoch im Anschluss von der Unfallstelle.

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

schlanke Statur, ca. 140 cm groß, ca. 8-10 Jahre alt, dunkle, glatte Haare, westeuropäisches Erscheinungsbild.

An dem Porsche entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, melden sich unter Polizeirevier Hockenheim, Tel: 06205/2860-0.