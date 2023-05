Ladendiebstahl mit Körperverletzung

Heidelberg (ots) – Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Bergheimer Straße verständigte am Samstag kurz vor 19 Uhr die Polizei, da er zwei Männer beim Diebstahl von Parfum beobachtet hatte und im Anschluss die Verfolgung der Diebe antrat. Während der Flucht entledigte sich einer der Beschuldigten des Diebesguts, indem er es auf den Boden warf. Hierbei handelte es sich um zwei Parfumflaschen im Wert von 160 Euro.

Die Flucht war für einen der Verdächtigen auf Höhe des Parkhauses der eines Krankenhauses in der Bismarckstraße beendet, als dieser zu Boden fiel und durch den Detektiv festgehalten werden konnte. Als sich der Beschuldigte gegen die Haltegriffe wehrte, verletzte er den Detektiv leicht. Er musste kurz darauf vom Rettungsdienst untersucht werden.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang dem zweiten Täter die Flucht. Gegen den

26-jährigen vorläufig festgenommenen Verdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen

Diebstahls eingeleitet. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt.

Zeugenhinweise zum Flüchtigen an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter 06221/18570.

Private Fahrstunde endet in Sackgasse

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd einen weißen VW in der Tullastraße. Das Fahrzeug war den Beamten aufgefallen, als dieses plötzlich vom Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang schaltete, um sich von der Streife zu entfernen. Der Fluchtversuch war jedoch nach wenigen Metern am Ende der Sackgasse in der Tullastraße beendet.

Während der Kontrolle wechselte die Fahrerin noch mit dem Beifahrer den Sitzplatz. Auf Nachfrage bei der Fahrerin gab diese an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und ihre praktische Fahrprüfung erst kommende Woche zu haben.

Die 18-jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Drogenfahrt endet mit Strafanzeige

Heidelberg (ots) – Polizeibeamte des Reviers Heidelberg Süd kontrollierten am frühen Sonntag kurz nach Mitternacht einen 37-jährigen Peugeot-Fahrer Kirchheimer Weg aufgrund seiner auffälligen Fahrweise. Während des Gesprächs mit dem Fahrer bemerkten die kontrollierenden

Beamten körperliche Auffälligkeiten.

Die ersten Verdachtsmomente auf einen Drogenkonsum bestätigten sich schließlich durch einen positiven Schnelltest auf Kokain. Der Mann musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss und wegen

des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Heidelberg (ots) – Am Samstag gegen 13:45 Uhr ereignete sich an der Ecke Adenauerplatz/Rohrbacher Straße ein Unfall mit zwei Fahrzeugen. Ein VW-Fahrer fuhr die Rohrbacher Straße entlang, um anschließend nach rechts auf den Adenauerplatz einzubiegen. Zeitgleich fuhr eine BMW-Fahrerin den Adenauerplatz entlang und kollidierte schließlich mit dem VW-Fahrer.

Da sich die Beteiligten uneinig über die Schuldfrage und beide von einer grünen Ampelschaltung überzeugt waren, wurden die Beamten des Polizeirevier Heidelberg-Mitte mit der Unfallermittlung betraut. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet nun, Zeugen die den Unfallhergang beobachten konnte, sich unter Tel: 06221/18570 zu melden.