Kaiserslauertern – Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“:

…läuft seit 2013 wochentags um 17:55 Uhr auf Kabel Eins. Ausgestrahlt in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört die Sendung zu den Top 3 der quotenstärksten Formate des Senders und befindet sich mit inzwischen etwa 1.300 gedrehten Folgen bereits in der 17. Staffel.

Das Format:

Fünf Gastronom*innen aus einer Stadt oder Region mit ganz unterschiedlichen Konzepten besuchen sich über eine Woche hinweg in ihren Restaurants und speisen à la carte. Dabei werden gegenseitig Punkte für Qualität, Ambiente und Service verteilt. Ein Vergleich der Lokale ist dabei nicht das Ziel. Jedes Gastrokonzept soll für sich stehen und überzeugen – authentisch, ehrlich und selbstverständlich ganz ohne Drehbuch.

Der Profi:

ist Spitzenkoch Mike Süsser – das Gesicht unserer Sendung. Er besucht alle Gastronomen persönlich und kommentiert im Anschluss als objektive Instanz das Geschehen. Seine Aufgabe ist es, jede Kritik fachlich richtig einzuordnen. Außerdem sind seine finalen Punkte häufig das Zünglein an der Waage.

Der Produktionszeitraum:

Homestory-Dreh (zwischen Montag, 19.06. und Mittwoch, 21.06.2023): Ein kurzer Dreh von ca. vier Stunden Länge in Eurem Lokal gemeinsam mit Spitzenkoch Mike Süsser.

Das genaue Datum, die Uhrzeit und alles Weitere legen wir rechtzeitig gemeinsam mit Euch fest.…Hauptdreh-Woche mit allen Teilnehmern (von Montag, 26.06. bis Freitag, 30.06.2023): Fünf Drehtage von jeweils ca. 9:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr, an denen sich alle Teilnehmer gegenseitig besuchen. An einem dieser Tage findet Euer Gastgebertag in Eurem Restaurant statt, den wir rechtzeitig mit Euch besprechen. Euer Lokal müsst Ihr an diesem Tag aber nicht schließen.

Die Teilnahme:

ist natürlich kostenfrei! Jeder Gastronom erhält eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 500,- €. Einzige Bedingung: Eine Person aus Eurem Team muss volle fünf Tage für die Dreharbeiten zur Verfügung stehen (z.B. Geschäftsführung, Restaurantleitung oder Koch). In der Drehwoche können er oder sie sich folglich nichts anderes vornehmen, da ein Dreh üblicherweise sehr aufwendig ist.

Euer Benefit:

nachhaltige Werbung für Euch und Euer Lokal – ganz unabhängig von der erreichten Platzierung,

die einmalige Chance, Euch als gastronomischer Vertreter Eurer Stadt von Eurer allerbesten Seite zu zeigen,

die Möglichkeit hautnah mitzuerleben, wie eine Fernsehsendung entsteht und sie aktiv mitzugestalten

und ganze 3.000,- € Preisgeld (inkl. Aufwandsentschädigung), wenn Ihr die meisten Punkte ergattert, sowie der begehrte „Goldene Teller“ für Euer Lokal.

Die Ausstrahlung der fertigen Folgen erfolgt vrsl. zwei bis drei Monate später. Selbstverständlich informieren wir Euch rechtzeitig über den konkreten Termin.

Die nächsten Schritte wären nun folgende: