Trailergespann im Yacht-Hafen Wörth versunken

Wörth (ots) – Am Sonntagnachmittag (07.05.2023) rutschte in Wörth/Maximiliansau ein Zugfahrzeug samt Trailer und dem noch darauf festgemachten JetSki in das Hafenbecken des Yachthafens Maximiliansau und versank. Der Unfall ereignete sich im Rahmen des Slipvorgangs.

Das Gespann konnte durch die Unterstützung von Taucher des DLRG und der Feuerwehr geborgen werden. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden wird auf EUR 150.000 geschätzt.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Unfall unter Alkoholeinfluss

Wörth (ots) – Am 06.05.2023 gegen 05:50 Uhr, fuhr 36- jähriger Mann aus Wörth mit seinem Auto im Bereich des Bahnhofes gegen eine Schrammborde einer Verkehrsinsel. Er setzte seine Fahrt noch knapp einen Kilometer fort ehe er durch einen aufmerksamen Zeugen zum Anhalten bewegt werden konnte.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten einen Atemalkoholwert von 1,62 Promille fest.

Es wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Abenteuerlicher Spaziergang

Bellheim (ots) – Am Freitag endete ein entspannter Abendspaziergang mit zwei Hunden anders als erwartet. Die 45-jährige Hundebesitzerin lief mit ihren zwei Hunden zwischen Germersheim und Sondernheim ihre abendliche Runde, als plötzlich einer der Hunde aus unerklärlichen Gründen verschwand. Nach einer kurzen Suche meldete sie sich bei der Polizei und bat um Hilfe.

Hier konnte der besorgten Hundebesitzerin mitgeteilt werden, dass ihr Mischling soeben neben der Landstraße zwischen Bellheim und Westheim durch eine aufmerksame Bürgerin eingefangen werden konnte. Auf der Dienststelle in Germersheim konnte die Familie wieder vereint werden. Sowohl Hund als auch Mensch waren darüber sichtlich erleichtert.

Randalierer

Hatzenbühl (ots) – Am 05.05.2023, gegen 16:30 Uhr, mussten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Wörth einen Randalierer in Hatzenbühl festnehmen. Der 32-jährige Mann aus Kandel bedrohte zuvor Personen, indem er unter Anderem versuchte seinen Hund auf diese zu hetzen.

Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizisten fortwährend. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Lustadt (ots) – Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall im Wohngebiet Am Sträßel in Lustadt. Hierbei touchierte die 18-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Auto den 39-jährigen Motorradfahrer durch einen Fehler beim Linksabbiegen. Der Mann stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden und verletzte sich hierbei leicht.

Ein Krankenwagen wurde nicht benötigt. Gegen die junge Fahrerin wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zusätzlich stellte sich im Rahmen der Unfallaufnahme heraus, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun auf ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einstellen.