Ludwigshafen-West (ots) – Bei einer Geburstagsfeier im Vereinsheim der FG Nord, Bayreuther Straße, in der Nacht zum Samstag, kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 17-jährigen Jugendlichen. Das Geschehen verlagerte sich im späteren Verlauf auf den Parkplatz des Vereins.

Hierbei wurde ein weiterer 17-jähriger Feiernder verletzt. Glücklicherweise trug keiner der Jugendlichen größere Blessuren davon. Sämtliche Beteiligte waren, zum Teil deutlich, alkoholisiert.

Versicherungskennzeichen entwendet

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 26.04.2023 zwischen 18-22 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein aufgeklebtes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 an einem geparkten E-Scooter. Der E-Scooter parkte auf einem öffentlichen Parkplatz des Postgeländes in der Ernst-Boehe-Straße Ludwigshafen.

Nun wird nach Tätern ermittelt, da kleine Versicherungskennzeichen häufig entwendet und an anderen Fahrzeugen wieder angebracht werden. Die erfüllt jedoch den Straftatbestand des Kennzeichenmissbrauchs, beziehungsweise der Urkundenfälschung bei gesiegelten Kennzeichen.

Unfall zwischen Fahrradfahrer und Linienbus

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagmittag des 06.05.2023, gegen 17:00 Uhr kam es in der Jahnstraße im Ludwigshafener Stadtteil Oppau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus der RNV sowie einem Fahrradfahrer.

Der 87-jährige Fahrradfahrer aus Oppau wurde durch den Unfall leicht am Kopf verletzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagabend des 06.05.2023, wurde ein 20-jähriger Ludwigshafener in der Dessauerstraße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof in seinem Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins ist. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbruch in ehemaliges Vereinsheim

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 04.05.2023 bis zum 06.05.2023 kam es zu einem Einbruch in ein ehemaliges Vereinsheim am Strandweg im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim. Hierbei wurde ein Zigarettenautomat beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Fahren ohne Kennzeichen und Fahrerlaubnis

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 06.05.2023 gegen 12:30 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer in der Wattstraße ein fahrendes Fahrzeug ohne Kennzeichen. Nachdem bei dem Mitteiler eine detaillierte Personenbeschreibung zum Fahrer erhoben werden konnte, wurde dieser kurze Zeit später an seinem PKW angetroffen. Der Mann äußerte gegenüber den Beamten, dass er aufgrund Reparaturarbeiten das Fahrzeug fahren und umparken musste.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer jedoch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nun muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Ludwigshafen-City (ots) – In den frühen Stunden des Samstagmorgens (06.05.2023, 03:00 Uhr) wurde ein 37-Jähriger Mann schlangenlinienfahrend in seinem Porsche festgestellt und am Berliner Platz einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer wies deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Wert von 1,72 Promille.

Der 37-Jährige wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar.

Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Verkehrsunfall mit leicht Verletztem – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitagabend 05.05.2023, 23:30 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Frankenthal die Saarlandstraße in Richtung Rheingönheim. Zur gleichen Zeit befuhr ein 38-jähriger Ludwigshafener mit seinem Auto den Schänzeldamm in Richtung Saarlandstraße. Im Einmündungsbereich Schänzeldamm/Saarlandstraße kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Ein Beifahrer des 26-Jährigen wurde durch den Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Da bezüglich des Unfallherganges, insbesondere der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt Unklarheiten bestehen, werden Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Freitagmorgen 05.05.2023, 10:45 Uhr parkte ein 80-jähriger Frankenthaler in der Raschigstraße. Beim Öffnen seiner Fahrertür übersah er eine 67-jährige Fahrradfahrerin, welche auf dem dortigen Fahrradweg unterwegs war und dadurch stürzte. Sie trug keinen Schutzhelm und erlitt eine leichte Kopfverletzung.

Auch wenn die Fahrradfahrerin keine Schuld an dem Verkehrsunfall hatte, hätte die Verletzung durch das Tragen eines Helms wahrscheinlich minimiert oder verhindert werden können.

Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren.

Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.