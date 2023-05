Mögliche Geschädigte gesucht

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 05.05.2023 gegen 21:30 Uhr, wurden die Beamten der PI Schifferstadt zunächst über ruhestörenden Lärm durch laute Schreie in der Waldseer Straße in Kenntnis gesetzt. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit konnte ein 33-Jähriger Mann angetroffen werden. Dieser zeigte sich bei Erblicken der Beamten aggressiv und schlug gegen vor Ort befindliche Fahrzeuge.

Aufgrund des gleichbleibenden aggressiven Gemütszustandes wurde der Mann zu Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und verbrachte die anschließende Nacht im Polizeigewahrsam.

Mögliche Geschädigte, deren Fahrzeug in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Waldseer Straße abgestellt waren und beschädigt wurden, melden sich unter Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt.

Betrunkener PKW-Fahrer

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 05.05.2023 gegen 18:00 Uhr, wurden die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt über einen Schlangenlinien fahrenden PKW in der Herzog-Otto-Straße informiert. An der Halteranschrift konnten das Fahrzeug und der Fahrzeugführer angetroffen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Großniedesheim (ots) – In der Nacht vom 05.05.2023 auf den 06.05.2023 kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Eckbach“ in Großniedesheim. Durch die aufmerksame 54-jährige Bewohnerin wurde eine männliche Person gemeldet, welche versucht sich über die Terrassentür gewaltsam Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen.

Die Person flüchtete nach dem Bemerkt werden zur Fuß in unbekannte Richtung. Ein Eindringen des bislang unbekannten Täters in das Einfamilienhaus fand nicht statt.

Der Gesamtschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 50 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.