Landau: Die Polizei-News

Verkehrsunfallflucht durch weißen PKW

Offenbach (ots) – Im Laufe der letzten Tage kam es in der Niedergasse in Offenbach zu einem Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht. Der PKW des Geschädigten war hierbei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Am Samstagmorgen stellte dieser einen erheblichen Schaden von mindestens 4.000 EUR an seinem Fahrzeug fest.

Aufgrund des Schadensbildes am Fahrzeug des Geschädigten und der Tatsache, dass weiße Lackanhaftungen festgestellt werden konnte, ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen PKW gehandelt haben muss.

Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter 06341 2870 oder per

E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Dierbach (ots) – Am 6.5.23 gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 39 Jahre alter PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Kreis Straße 24 von Dierbach zur Landstraße 544. In einer Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links und prallte dort seitlich auf einen entgegenkommenden Ackerschlepper mit Anbauteil.

Durch den Aufprall wurde der Ackerschlepper umgeworfen und schlug mit der Beifahrerseite auf die Fahrbahn auf. Der Fahrer wurde hierbei nur leicht verletzt und konnte nach einem kurzen Check durch das DRK nach Hause.

Der Schaden am Schlepper muss noch genau erhoben werden. An dem PKW wurde die vordere linke Seite stark eingedrückt, die Aufhängung des Vorderrades abgerissen, die A-Säule und Front stark beschädigt. Vermutlich liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden mit über 100.000 EUR vor. Die Insassen blieben unverletzt.

Da der PKW Fahrer leicht alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Während der Unfallaufnahme und Bergung mit Hilfe der Feuerwehr und eines örtlichen Abschleppers war die K24 von ca. 16-19:30 Uhr vollgesperrt und wurde erst nach Säuberung durch die Straßenmeisterei Annweiler freigegeben.

Gefährliche Fahrweise im Baustellenbereich

Landau/B10 (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es im einspurigen Baustellenbereich auf der B10 bei Landau zu einem gefährlichen Überholmanöver. Der Fahrer einer grauen Mercedes B-Klasse überholte einen vor ihm in Fahrtrichtung BAB 65 fahrenden blauen Pkw Hyundai i20 zunächst verbotswidrig rechts und schnitt beim Wiedereinscheren den PKW, sodass die Fahrerin stark abbremsen und nach links ausweichen musste. Im Anschluss fuhr der Mercedes-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit weiter.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter Tel: 06323-9550 zu melden.