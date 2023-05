Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 04.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus PKW

Neustadt/W. (ots) – Im Zeitraum vom 06.05.2023 auf den 07.05.2023, 06:00 Uhr wurde die Seitenscheibe eines Toyotas, welcher in der Talstraße in 67434 Neustadt abgestellt war, eingeschlagen. Hieraus wurde ein Rucksack entwendet. Der Rucksack konnte wenig später durch eine Bürgerin aufgefunden werden. Aus dem Rucksack selbst wurden 20 Euro Bargeld entwendet.

Die Polizei Neustadt/W. bittet nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, sich bei dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich daraufhin, dass Wertgegenstände in Fahrzeugen niemals offen und für Jedermann sichtbar aufbewahrt werden sollten.

Neustadt: Alkoholisiert, unter Betäubungsmitteleinfluss und mit Drogen in der Tasche

Neustadt/Weinstraße (ots) – Alkoholisiert, unter Betäubungsmitteleinfluss und mit Drogen in der Tasche befuhr ein 19-Jähriger aus Neustadt/W. am 06.05.2023 um 01:40 Uhr die Landauer Straße mit seinem E-Scooter, als er zunächst einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der junge Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,10 Promille. Im Rahmen der Durchsuchung des jungen Mannes konnte zudem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund des Fundes konnte eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem E-Scooter-Fahrer ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Zudem wies dieser drogenbedingte Auffälligkeiten auf. Dem Neustadter wurde sodann eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich nun ein mehreren Strafverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Fahrzeug auf Dach gelandet

