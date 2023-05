Widerstand nach Körperverletzung

Herxheim (ots) – Am späten Samstagabend kam es auf dem Festgelände des Frühlingsmarktes in Herxheim zu einem Körperverletzungsdelikt. Der 17-jährige Beschuldigte aus dem Kreis Bergstraße schlug hierbei dem Geschädigten in das Gesicht. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Beschuldigte durch die auf dem Fest eingesetzten Sicherheitskräfte fixiert.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der Beschuldigte gegenüber den eingesetzten Beamten hochaggressiv. Weiter wurden die Beamten durch ihn massiv beleidigt und bedroht. Bevor der Beschuldigte zur Polizeidienststelle gebracht werden konnte, musste dieser gefesselt werden. Hierbei wehrte sich dieser vehement und leistete Widerstand.

Dem erheblich alkoholisierten Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden durch die Widerstandshandlung des Beschuldigten nicht verletzt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme wurden die Eltern des Beschuldigten informiert und er wurde an seine Familie überstellt.

Busfahrer wird Weiterfahrt untersagt

Edesheim/BAB 65 (ots) – Nicht weiter fahren durfte ein 51-jähriger Fahrer eines Fernreisebusses in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Raststätte Pfälzer Weinstraße an der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Bei der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht.

Zur Freude der Reisenden befand sich ein Ersatzfahrer mit gültiger Fahrerlaubnis im Bus, der im Anschluss an die Kontrolle die Fahrt fortsetzen durfte. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Betrunkene Radfahrerin gestürzt

Bad Bergzabern (ots) – Am 07.05.2023 gegen 01:10 Uhr meldete eine Zeugin telefonisch, dass auf Höhe eines Supermarktes in Klingenmünster eine gestürzte Fahrradfahrerin liegen würde. Vor Ort konnte durch die Polizeibeamten eine 33-Jährige Fahrradfahrerin mit einer stark blutenden Kopfverletzung, noch auf ihrem Fahrrad liegend, festgestellt werden. Ein Rettungswagen wurde umgehend hinzugerufen.

Im Rahmen der ersten Maßnahmen an der Unfallörtlichkeit stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch fest. Aus diesem Grund wurde im Krankenhaus ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher den Verdacht der Beamten mit einem Wert von 1,53 Promille bestätigte.

Es ist davon auszugehen, dass die daraufhin Beschuldigte im Strafverfahren vermutlich auf Grund der Alkoholintoxikation von der Fahrbahn abkam und über den Gehweg stürzte. Der aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern stammenden Fahrradfahrerin wurde eine Blutprobe entnommen.

Alkoholisiert mit PKW unterwegs

Roschbach, 05.05.2023, 22:20 Uhr (ots) – Besser die Beifahrerin fahren lassen, hätte am Freitagabend ein 69-jähriger Mann aus Karlsruhe. Bei der Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Roschbach konnte bei dem PKW-Führer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille.

Der Mann wurde daraufhin zur Durchführung eines gerichtverwertbaren Atemalkoholtests zur Dienststelle mitgenommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Da die Beifahrerin hingegen verkehrstüchtig war, wurde ihr das Fahrzeug zur Weiterfahrt überlassen.

Den 69-jährigen Mann erwartet ein Bußgeld von 500 EUR, zwei Punkte im Fahreignungsregister, sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Parkendes Fahrzeug beschädigt

Altdorf, 05.05.2023 (ots) – Am Freitagvormittag zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Altdorf ein am Straßenrand geparkter dunkelblauer Volvo von einem vorbeifahrenden oder einparkenden Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel gestreift und beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich

bei der Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550 zu melden.

Diebstahl von PEDELEC

Bad Bergzabern (ots) – Im Zeitraum vom 01.05.2023, 04:30-14 Uhr, wurde in Bad Bergzabern, in der Lessingstraße ein PEDELEC der Marke Cube Stereo Hybrid 120 Race 625 entwendet. Dieses Befand sich in einem von außen nicht einsehbaren Vorgarten. Vermutlich musste der Täter das Rad durch schieben fortbewegen, da der Bordcomputer, welcher zum Fahren benötigt wird zuvor vom Besitzer abmontiert wurde.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Überholen trotz Überholverbot – Zeugen gesucht

B10 zwischen Annweiler und Landau (ots) – Am Sonntag 07.05.2023 um 19:10 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, welches trotz Gegenverkehr auf der B 10 zwischen Annweiler und Landau die Fahrzeuge überholte. Das dortige Überholverbot, sowie die durchgezogene Linie auf der Fahrbahn, seien von dem Fahrer ignoriert worden.

Auf Grund der Fahrweise hätte auch der Gegenverkehr, sowie der Verkehr auf der eigenen Spur, mehrfach abbremsen müssen, um einen Unfall zu vermeiden. Der schwarze Kleinwagen, von dem das Kennzeichen bekannt war, konnte durch Polizeikräfte angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Hinweise auf eine Fahruntauglichkeit ergaben sich nicht.

Zu dem Vorfall werden weitere Zeugen gesucht, insbesondere diejenigen, die durch das möglicherweise verkehrswidrige Verhalten beim Überholen behindert oder gefährdet wurden. Wenden Sie sich entweder per e-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06323/ 955-0.