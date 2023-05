Verärgert wegen Verkehrsbehinderung – Führerschein weg

Kaiserslautern (ots) – Letztendlich hatte ein 54-Jähriger aus Kaiserslautern nicht nur Unrecht, als er die Stadtverwaltung verständigte. Der Mann beschwerte sich am Samstagnachmittag beim Politessendienst über ein geparktes Auto, welches verkehrsbehindernd vor seiner Garage abgestellt sei. Vor Ort sah die städtische Angestellte das allerdings anders und stellte keine

Beeinträchtigung des Anwohners fest.

Mit dieser Bewertung war der 54-Jährige allerdings nicht einverstanden und wollte die Verkehrsbehinderung praktisch demonstrieren. Hierbei fuhr er mit seinem PKW rückwärts aus der Garage und stieß prompt gegen ein, auf der anderen Straßenseite abgestelltes Auto.

Der dadurch entstandene Sachschaden war gering. Trotzdem verständigte die städtische Angestellte vorsorglich die Polizei. Bei deren Eintreffen war der Anwohner schon nicht mehr an der Unfallstelle und musste anschließend dorthin zitiert werden.

Bei der Sachverhaltsaufnahme roch der Anwohner nach Alkoholgeruch, was ein Test letztendlich auch bestätigte. Der Beschwerdeführer hatte 2,37 Promille. Da er vermutlich sein Auto unter Alkoholeinfluss geführt hat, wird jetzt ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem stellten die Polizeibeamten seinen Führerschein sicher.

Unter Alkoholeinfluss mit PKW unterwegs, Sicherheitsleistung erhoben

Kaiserslautern (ots) – Ein alkoholisierter 26-jähriger US-Amerikaner befuhr am frühen Samstagmorgen mit seinem Pkw die Pariser Straße in Richtung Einsiedlerhof. Eine Polizeistreife kontrollierte ihn und stellte Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Da sich der Mann nur auf der Durchreise befand, musste er eine Sicherheitsleistung von 5.000 EUR hinterlegen. |me

Betrügern auf den Leim gegangen

Kaiserslautern (ots) – Eine 65-Jährige aus Kaiserslautern wurde durch einen angeblichen Anwalt über Instagram bzw. E-Mail kontaktiert. Dieser stellte ihr ein Erbe in Höhe von 245.000 Euro in Aussicht und veranlasste sie zur Überweisung mehrerer Geldbeträge zur Abwicklung der Formalitäten.

Nachdem sie bereits seine Summe von 1.850 Euro überwiesen hatte, forderte der Anwalt weitere

450 Euro. Infolge dessen wurde sie misstrauisch und nahm mit ihrer Bank Kontakt auf. Es stellte sich heraus, dass das Geld nach Frankreich geflossen war und nicht mehr zurückgebucht werden konnte. Die Kriminalpolizei wird weitere Ermittlungen einleiten.|me

Kreis Kaiserslautern

Verletzte Personen und Totalschaden bei Verkehrsunfall (siehe Foto)

Hochspeyer (ots) – Vier verletzte Personen und mehr als 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen zwischen Hochspeyer und Trippstadt. Eine 37-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis Kaiserslautern befuhr mit ihrem PKW die Bundesstraße 48 und wollte in einen Waldweg einfahren. Hierfür bremste sie ihr Auto ab.

Ein nachfolgender 34-Jähriger aus Baden-Württemberg missachtete den abbremsenden PKW und fuhr mit seinem Transporter auf.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Beide Fahrzeugführer und zwei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Eine akutmedizinische Behandlung war glücklicherweise nicht notwendig.

Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Dem Unfallverursacher droht ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zu tief ins Glas geschaut

Landstuhl (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr wurde eine Streife in der Kaiserstraße auf einen 32 -jährigen E-Roller aufmerksam. Weil bei der Kontrolle auffiel, dass der Mann aus Landstuhl eine Alkoholfahne hat, wurde er zum Atemtest gebeten.Ergebnis: 1,12 Promille.

Der Mann musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass er wegen Diebstahl zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Wegen seiner aktuellen Alkoholfahrt erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im

Verkehr. |pilan

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Eulenbis (ots) – Ein 65-jähriger Verkehrsteilnehmer muss seit Samstagmittag auf seinen Führerschein verzichten. Der Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern befuhr mit seinem Auto in Eulenbis die Friedhofstraße und kam auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er frontal mit einem abgestellten landwirtschaftlichen Anhänger, der wiederum gegen eine Hauswand geschleudert wurde.

An dem Anhänger und dem Auto entstanden Totalschäden. Zudem erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Die offensichtliche Unfallursache wurde schnell erkannt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von 1,84 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei leitet ein Strafverfahren ein.

Unter Drogen und Alkohol auf E-Scooter unterwegs

Landstuhl (ots) – Eine 36-Jährige aus Landstuhl ist am Freitagabend unter Drogeneinfluss einen E-Scooter gefahren. Im Verlauf der Kontrolle in der Kaiserstraße konnten bei ihr drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.

Sie räumte auf Vorhalt den Konsum von Cannabis und Amphetamin ein, ein Urintest reagierte positiv auf beide Stoffgruppen. Zudem bescheinigte der Atemtest der Dame einen Promillewert von 0,62. Auf der Dienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen. |pilan

Unfall mit Alkohol im Blut

Ramstein-Miesenbach (ots) – Mit Alkohol im Blut hat ein Autofahrer am Freitagnachmittag am Seewoog einen Unfall verursacht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der 69-Jährige hatte gegen 17 Uhr auf einer Parkfläche beim Rückwärtsfahren kurzzeitig die Kontrolle über seinen Chrysler verloren und prallte gegen eine Hauswand. Der Unfallfahrer blieb unverletzt.

Ein Atemtest bescheinigte dem Mann aus dem Kreis Kaiserslautern einen Alkoholpegel von 0,33

o/oo. Er musste deshalb zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. |pilan

Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Samstagmittag führte die Polizei auf der Landstraße 395 zwischen Ramsen und Enkenbach-Alsenborn Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 70 km/h wurden insgesamt zehn Überschreitungen festgestellt.

Die Spitzengeschwindigkeit erreichte ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Frankenthal. Der Verkehrsteilnehmer wurde mit 144 km/h gemessen, also mehr als das Doppelte des erlaubten Werts.

Die Polizei bewertet die Fahrweise des Kraftradfahrers als grob verkehrswidrig sowie rücksichtlos und leitete ein Strafverfahren ein. Der Motorradfahrer wird vermutlich, zumindest zeitweise, auf seinen Führerschein verzichten müssen.

