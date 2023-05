Verfolgungsfahrt durch Wormser Innenstadt – Täter flüchtig

Worms (ots) – Am Samstag 06.05.2023, kurz nach Mitternacht, soll ein schwarzer Audi S4 mit luxemburgischem Kennzeichen im Willy Brandt Ring in Worms einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem das Anhaltesignal des Funkstreifenwagens eingeschaltet wird beschleunigt der Audi und flüchtet über mehrere Straßen (1,5km) mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt.

Im Bereich der Allmendgasse kann die Funkstreife aufschließen. Die Beamten können noch sehen, wie zwei Personen aus dem noch fahrenden PKW herausspringen und zu Fuß die Flucht in Richtung Ludwigstraße ergreifen. Der PKW rollt gegen einen geparkten Smart und beschädigt diesen. Während der kurzzeitigen Verfolgungsfahrt kam es zu keiner Gefährdung unbeteiligter Dritter.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verläuft negativ und führt nicht zum ergreifen der beiden flüchtigen Personen. In die Fahndungsmaßnahmen war auch die Polizeihubschrauberstaffel eingebunden.

Die flüchtenden Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide etwa 1,70m bis 1,80m groß, schlank, schwarze Haare, nordafrikanischer Phänotyp. Einer trug eine helle Oberbekleidung (T-Shirt) und eine blaue Jeans.

Die angebrachten Kennzeichen waren nicht auf den Audi ausgegeben. Im Fahrzeug wurde Einbruchswerkzeug fest- und sichergestellt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den flüchtenden Personen oder dem PKW, einem schwarzen Audi S4, Baujahr 1997, mit luxemburgischen Kennzeichen. Wo ist dieser aufgefallen?

Fahrraddemo des ADFC – Kidical Mass

Worms (ots) – Am Samstag den 06.05.2023, zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, fand eine angemeldete Fahrraddemo in der Wormser Innenstadt statt. Hierbei bewegte sich der Aufzug mit ca. 70 Teilnehmern, davon etwa 25 Kinder, vom Auxerreplatz zum Weckerlingplatz. Hierbei kam es vereinzelt zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Wormser Innenstadt.

Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzen Motorradfahrern

Worms (ots) – Am Samstagabend gg. 18 Uhr kommt es zwischen Worms-Pfeddersheim und Hohen-Sülzen auf der K 9 zunächst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem vor ihm fahrenden PKW. Der 24-jährige Motorradfahrer aus Worms fährt beim Überholvorgang auf das Heck der 73-jährigen Hyundaifahrerin aus dem Kreis-Alzey Worms auf, kann sein Krad abfangen und flüchtet von der Unfallstelle noch ca. 2km weiter.

Im weiteren Verlauf gerät er in einer Rechtskurve jedoch aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

ins Schlingern, kollidiert mit der Leitplanke der Gegenfahrbahn und stürzt zu Boden. Hierbei kommt ihm der 48-jährige Kradfahrer aus dem Kreis Alzey-Worms entgegen. Dieser kann nicht mehr ausweichen und stößt mit dem 24-jährigen zusammen.

Beide Kradfahrer verletzten sich jedoch nur leicht und werden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die K9 musste für die Unfallaufnahme für ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Das Motorrad des 24-jährigen verfügte nicht mehr über eine gültige Haftpflichtversicherung und der 48-Jährige Motorradfahrer war nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Worms (ots) – Am Sonntag 07.05.2023 gegen 08:00 Uhr, wurde der Polizei Worms ein scheinbar schlafender Mann in einem parkenden PKW am Wormser Stadtrand gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 37-Jährige zuvor mit dem PKW nach Worms fuhr, nachdem er noch in der Nacht erhebliche Mengen an Alkohol konsumiert hatte. Weiterhin war für ihn eine Fahrerlaubnissperre eingetragen.

Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und ihm droht eine Freiheits- oder Geldstrafe. Auch den Halter des Fahrzeugs erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit seinem PKW.

Da der 37-Jährige außerdem mittels Haftbefehl gesucht wurde, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat ein 36-jähriger Wormser am gestrigen Donnerstag einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 17:45 Uhr war der Mann in der Leiselheimer Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in ein geparktes Auto fuhr. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten der Wormser Polizei bei dem 36-Jährigen deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung wahrnehmen.

Ein Test ergab schließlich einen Wert von knapp 1,5 Promille. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Dem 36-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen

Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Kreis Alzey-Worms

Jugendlicher bedroht Mitschüler mit Messer

Alzey (ots) – Am vergangenen Donnerstagmittag ereignete sich an der Gustav-Heinemann-Realschule Plus in Alzey ein Streit unter mehreren Schülern. Ein 15-Jähriger hatte einen anderen Schüler zu Boden gestoßen. Ein 10-Jähriger Schüler mischte sich ein um zu helfen. Der 15-Jährige schlug und trat den Helfer so das dieser Schmerzen und Atemnot hatte. Anschliessend drohte der Angreife ihn mit einem Messer zu verletzen.

Jetzt trat ein weiterer 15-jähriger Schüler hinzu, um den Vorfall zu beenden.

Der ursprünglich aggressive Schüler zog nun ein Taschenmesser hervor und hielt dieses vor den anderen 15-jährigen Schüler. Direkte Angriffsbewegungen mit dem Messer in Richtung des bedrohten Schülers führte er nicht durch.

Die Beteiligten des Vorfalls konnten letztlich von der Polizei getrennt werden. Das Messer wurde sichergestellt. Über interne Sanktionen seitens der Schulleitung gegen den aggressiven Schüler liegen der ermittelnden Polizeiinspektion Alzey derzeit keine Informationen vor. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung gegen den 15-jährigen Schüler wurde eingeleitet.