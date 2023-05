Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitag gegen 15.15 Uhr in der Heidelberger Bahnhofstraße. Nachdem ein 32-jähriger Heidelberger mit seinem VW Passat zunächst mit möglicherweise überhöhter Geschwindigkeit und entgegen der Einbahnstraße so nahe an einem 62-jährigen Heidelberger vorbeigefahren war, dass dieser zur Seite springen musste, entbrannte im Anschluss ein Streitgespräch.

Der Fahrer stellte sein Fahrzeug vor einem Supermarkt in der Bahnhofstraße ab und wurde dort vom

Gefährdeten zur Rede gestellt und im weiteren Verlauf ins Gesicht geschlagen. Nachdem sich weitere Personen in den Streit einmischten, ergriff der Fahrer die Flucht und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nimmt unter 06221/18570 sachdienliche Hinweise entgegen.

Tätergruppe tritt auf 19-Jährigen ein – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend gegen 21:50 Uhr kam es im Bereich der Uferstraße/ Neckarvorland auf der Neckarwiese in Heidelberg zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei wurde ein 19-jähriger Geschädigter von einer ca. 20-köpfigen Personengruppe angegangen. Die Männer traten auf den Geschädigten ein und schlugen ihn mit Fäusten.

Als der Geschädigte zu flüchten versuchte, hielten ihn die Männer fest und hinderten ihn somit an der Flucht. Durch den Angriff erlitt der Geschädigte Schürfwunden am Oberkörper sowie

vermutlich eine Prellung des linken Knöchels.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 17-23 Jahre alt, trugen dunkle Shirts.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter 06221/4569-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden. /dl