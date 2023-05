Feuer auf Firmengelände in der Hafenstraße

Ladenburg (ots) – Vermutlich aufgrund der Bildung eines Glutnestes beim Herstellungsprozess gerieten am Samstagabend gegen 19.20 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Hafenstraße in Ladenburg Paletten mit Dämmstoff in Brand. Der Brand konnte sich auf ca. 80-100 Paletten ausdehnen, bevor er von der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

Wohnmobil in Brand geraten

Ladenburg (ots) – Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, wurde ein brennendes Wohnmobil in der Industriestraße gemeldet. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr griff das Feuer auf einen angrenzenden Holzcarport über. Aufgrund der Löscharbeiten musste der Einsatzort abgesperrt

und der Bankverkehr kurzzeitig eingestellt werden.

Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Ebenfalls ist die Brandursache bislang unbekannt. Um 00:10 Uhr konnte der Bankverkehr wieder freigegeben werden.

Motorrad stößt mit Kleinkraftrad zusammen – 3 Personen verletzt

Ketsch (ots) – Am Sonntagabend gegen 17:50 Uhr ereignete sich auf der K4250 („Rheindamm“) von Ketsch kommend Richtung Altlußheim, kurz vor der Einmündung zur Straße Hohwiesenweg, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer wollte an der o.g. Einmündung nach links abbiegen und übersah hierbei einen von hinten kommenden 22-jährigen Motorradfahrer mit Sozia.

Durch den Zusammenstoß wurden der Motorradfahrer und der Kleinkraftradfahrer leicht verletzt. Die 9-jährige Sozia wurde schwer verletzt und kam zur Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 3.000 EUR.

Multifunktionslenkräder und Navigationsgeräte aus mehreren BMW entwendet

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagnachmittag, 17:45 Uhr aus mehreren BMW die eingebauten Lenkräder sowie die Navigationsgeräte. Bei einem in der Karl-Theodor-Straße abgestellten BMW wurde zunächst die rechte hintere Fensterscheibe eingeschlagen. In Folge dessen entwendeten die

unbekannten Täter das Multifunktionslenkrad und flüchteten im Anschluss.

Aus einem im Kral-Philipp-Weg geparkten BMW montierte die Täterschaft ein Lenkrad, ein Navigationsgerät sowie das Bedienfeld der Mittelkonsole ab und entfernten sich von der Tatörtlichkeit. Auch bei zwei in der Goethestraße geparkten BMW gelangten die Täter, auf bisher ungeklärte Weise, in das Fahrzeug und nahmen jeweils das Navigationsgerät an sich, um anschließend in unbekannte Richtung zu flüchten.

Der gesamte Diebstahl- und Sachschaden ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit durch die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geprüft.

Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten bzw. sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel: 06222/5709-0, in Verbindung zu setzen.