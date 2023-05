Streit unter Jugendlichen, 2 schwer Verletzte durch Messerstiche

Mannheim-Innenstadt (ots) – Gegen 04:11 Uhr kam es in der Mannheimer Innenstadt vor einem

Club zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Als die Jugendlichen anfingen aufeinander einzuschlagen, wurden offenbar auch Messer als Waffen eingesetzt. Zwei Jugendliche, die durch Messerstiche schwer verletzt wurden, mussten in Krankenhäusern sofort operativ behandelt werden.

Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzungen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen die

vom Kriminaldauerdienst aufgenommen wurden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, melden sich bitte unter Tel: 0621/174-4444 bei der Polizei.

Störung der Stromversorgung in den L- und M-Quadraten

Mannheim (ots) – Seit dem frühen Sonntagmorgen, um 04.30 Uhr, besteht in den M- und L-Quadraten der Mannheimer Oststadt eine Störung der Stromversorgung. Der Netzbetreiber ist informiert und arbeitet aktuell an der Störungsbeseitigung.

Nähere Informationen liegen aktuell nicht vor.

Handtaschenraub auf Straße – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Raub in der Neckarstadt in der Hochuferstraße auf Höhe der Landwehrstraße. Zwei unbekannte Täter traten von hinten an die 82-jährige Geschädigte heran und stießen die Dame zu Boden. Hierbei zog sie sich blaue Flecken und eine Platzwunde im Bereich des linken Auges und der Stirn zu.

Die beiden Täter nahmen dann die schwarze Umhängetasche der Dame an sich und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. In der Handtasche befand sich unter anderem Bargeld in Höhe

von 800 EUR. Eine Personenbeschreibung der Täter konnte die Geschädigte aufgrund

der Umstände nicht abgeben.

Zeugen, die Hinweise zur Tathandlung oder den Tätern geben können, werden gebeten sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel: 0621/174-4444 zu wenden. |cw