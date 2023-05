Wiesbaden-Westend (cp)-(ots) – Am Samstag 06.05.2023 gegen 02.45 Uhr lieferten sich 2 Männer gleich zweimal eine Schlägerei. Beim zweiten Mal gingen sie hierbei mit abgebrochenen Flaschen aufeinander los und fielen abschließend nacheinander bewusstlos zu Boden.

Gegen 02:45 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen zwei Männern in der Bleichstraße gemeldet. Diese hatten sich zwar bereits entfernt, konnten aber zusammen in der Helenenstraße angetroffen werden. Wie sich herausstellte, hatten die beiden sich bereits zuvor eine handfeste Auseinandersetzung auf dem Platz der Deutschen Einheit geliefert.

Zwei Zeugen berichteten, dass die beiden sich dort gestritten hatten bis schließlich die Fäuste flogen. Die Zeugen schritten jedoch ein und trennten die Männer, welche sodann in verschiedene Richtungen davongingen.

Kurze Zeit später trafen die beiden Streithähne, nun mit abgebrochenen Flaschen bewaffnet, in der Bleichstraße aber erneut aufeinander. Sofort gingen sie aufeinander los und fügten sich gegenseitig diverse Schnittverletzungen zu.

Die Verletzungen selbst waren glücklicherweise eher harmlos. Dennoch brachen die Männer nach Eintreffen der Streifen nacheinander bewusstlos zusammen.

Dies war jedoch ihrem überbordenden Alkoholkonsum zuzuschreiben.

Beide wurden nach der Wundversorgung ob ihres Alkoholisierungsgrades stationär in einer nahe gelegenen Klinik aufgenommen. Hier wurden für die Polizei, die nun gegen beide wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, auch die Blutproben entnommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen