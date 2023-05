Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 06.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Meckenheim: Aufmerksame Zeugen

Meckenheim (ots) – Aufmerksame Zeugen meldeten am 05.05.2023 gegen 23:00 Uhr einen PKW mit unsicherer Fahrweise in der Straße ,,In der Ölkelter“ in 67149 Meckenheim. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch konnte den verantwortlichen Fahrzeugführer an dessen Wohnanschrift antreffen. Hierbei konnte bei dem 56-Jährigen durch die eingesetzten Beamten deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Da dieser einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, wurde dieser auf hiesige Dienststelle zwecks der Entnahme einer Blutprobe verbracht. Der verantwortliche Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Ellerstadt: Falsche Polizeibeamte haben Erfolg

Ellerstadt (ots) – Am Freitag, 05.05.2023 zwischen 12:30Uhr-13:00Uhr kam es zu einem Betrug durch falsche Polizeibeamte in Ellerstadt. Der 85-jährige Geschädigte aus Ellerstadt wurde durch einen unbekannten, falschen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Hierbei wurde ihm am Telefon erzählt, dass der Sohn des Geschädigten einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Hierbei sollen auch zwei Personen schwerstverletzt worden sein. Der Sohn des Geschädigten säße nun im Gefängnis. Der falsche Polizeibeamte forderte den Geschädigten auf, eine Kaution von insgesamt 100.000EUR zu bezahlen, um seinen Sohn aus dem Gefängnis zu befreien. Der 85-jährige konnte insgesamt ca. 10.000EUR in bar aufbringen. Kurze Zeit später erschien tatsächlich eine weitere weibliche Täterin als Botin vor der Haustür des Geschädigten und nahm das Bargeld entgegen. Danach entfernte sich die Täterin fußläufig in unbekannte Richtung.

Wer kann Hinweise zu der unbekannten weiblichen Täterin machen? Bitte melden Sie sich bei der Polizei Bad Dürkheim.

