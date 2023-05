Lambrecht: Sportlerehrung 2023 für die Jahre 2020, 2021 und 2022

Lambrecht / Esthal – Die Sportlerehrung der Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz) wurde in diesem Jahr zum 48. Mal durchgeführt. Eigentlich würden die Verbandsgemeinde Lambrecht 50-jähriges Sportler-Jubiläum feiern, wenn uns Corona nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte.

Zwei Jahre, in denen u.a. keine Sportveranstaltungen stattfinden konnten bzw. durften und sich unsere Talsportlerinnen und Talsportler bei Wettkämpfen nicht miteinander messen konnten.

Bei der Sportlerehrung 2019 im Jahr 2020 konnten noch 120 Sportlerinnen und Sportler geehrt werden. In diesem Jahr liegt die Anzahl mit 84 aufgrund der genannten Zwangspause deutlich darunter.

Insgesamt stehen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 elf Mannschaften und drei Einzelsportlerinnen zur Ehrung an, die für Leistungen in vier verschiedenen Sportarten geehrt werden.