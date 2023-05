Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Raub in Wohnung

Bad Dürkheim (ots) – Am 05.05.2023 wurde ein körperlich beeinträchtigter 66-jähriger in seinem Wohnhaus in der Bad Dürkheimer Sonnenwendstraße von zwei unbekannten Tätern beraubt. Diese sollen sich zuvor als Mitarbeiter einer Gartenbaufirma ausgegeben haben. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Der geschädigte Mann wurde verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Ca. 35 Jahre alt, bekleidet mit Jeans und Sweatshirt.

Wer hat am 05.05.2023 zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr im Bereich der Sonnenwendstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Zeugen werden gebeten Kontakt mit dem Kriminaldauerdienst Ludwigshafen aufzunehmen, Tel. 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Medizinischer Notfall im Stau auf der B9

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.05.2023 gegen 14:00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der PI Bad Dürkheim auf der Rückfahrt von einem Einsatz, auf der Bundesstraße 9 auf einen medizinischen Notfall aufmerksam gemacht. Der Fahrer eines Mazda, der im stockenden Verkehr nur langsam vorankam, machte durch deutliches Winken auf sich aufmerksam. Auf dem Beifahrersitz saß ein 70-jähriger Bekannter des Fahrers, der augenscheinlich einen Herzinfarkt erlitten hatte. Die Streifenbesatzung begleitete den Mazda unverzüglich unter dem Einsatz von Sonder- und Wegerechten in ein Krankenhaus, wo er sofort ärztlich versorgt wurde. Sein aktueller Gesundheitszustand ist nicht bekannt.

Bad Dürkheim: Streit endet letztendlich im Gefängnis

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.05.2023 gegen 12:00 Uhr wurden zwei Personen gemeldet, die sich am Bahnhof in Bad Dürkheim lauthals streiten würden. Die beiden stark alkoholisierten Männer konnten auf einer Parkbank angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Beide bestritten, dass es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen wäre. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, das der 55-Jährige aufgrund eines Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Bad Dürkheim: Mercedes mutwillig beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 03.05.2023 17:00 Uhr bis 04.05.2023, 08:00 Uhr wurde ein, auf einem öffentlich zugänglichen Firmengelände in der Bruchstraße in Bad Dürkheim, abgestellter PKW von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Beide Außenspiegel sowie der Mercedes Stern auf der Motorhaube der Mercedes C-Klasse wurden mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 900 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Mehrere Glasfenster von Schule beschädigt, hoher Sachschaden

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 28.04.2023 14:00 Uhr bis 03.05.2023, 08:00 Uhr wurden mehrere Fenster der Carl-Orff-Realschule in Bad Dürkheim von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Durch Steinwürfe wurden insgesamt 8 Glasscheiben beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallstatistik 2022

Bad Dürkheim (ots) – Mit 1349 Verkehrsunfällen im Jahr 2022 registrierte die Polizeiinspektion Bad Dürkheim genau einen Verkehrsunfall weniger als im Vorjahr. Das geht aus der neuen Verkehrsunfallstatistik 2022 hervor, die sie ab heute über die Internetseite der PI Bad Dürkheim abrufen können: https://s.rlp.de/Oo-1P

Im Jahr 2022 sind zwei tödliche Verkehrsunfälle mit zwei getöteten Personen zu beklagen gewesen. Die Zahl der Schwerverletzten ging um 14 % zurück. Mit 158 Leichtverletzten gab es einen Anstieg von 31 % in diesem Bereich.

Ein weiterer Anstieg der Fallzahlen konnte bei Verkehrsunfällen mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort um 12 % registriert werden. Erfreulicherweise stieg die Aufklärungsquote hier auf 48 %.

Die Verkehrsunfallzahl im Bereich der Risikogruppe Kinder stieg im Vergleich zum Vorjahr von 8 auf 26 an, wodurch auch mehr Kinder verunglückten.

Im Bereich der Risikogruppen Senioren über 65 und Senioren über 75 erhöhte sich die Zahl der Verkehrsunfälle ebenfalls um 13 %. Die Verkehrsunfälle in der Risiko-gruppe der Fahrrad- und Pedelec-Fahrenden stieg leicht um 7,7 %.

Im Gegensatz hierzu ist bei den Verkehrsunfallzahlen der Risikogruppen Junge Fahrende (- 8 %), Schwerverkehr (- 14,5 %) und Motorisierte Zweiräder (- 2,3 %) ein Rückgang festzustellen. Die Unfallursachen Abstand und Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren waren die beiden häufigsten Unfallursachen für die insgesamt 1349 Verkehrsunfälle.

Während in den letzten Jahren im Bereich der Unfallursachen Alkohol und Drogen allgemein niedrige Werte erreicht wurden, konnte in diesem Jahr ein deutlicher Anstieg verzeichnet werden. Die Unfallursachen Geschwindigkeit, Überholen und Vorfahrt spielen in der Gesamtbetrachtung weiterhin eine sekundäre Rolle.

Die Anzahl der Wildunfälle sank im Vergleich zum Vorjahr um 16,5 %.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle soll, unter anderem durch gezielte Verkehrsüberwachung und Präventionsmaßnahmen auf niedrigem Niveau gehalten werden. Ein besonderes Augenmerk soll hierbei auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer gelegt werden.

Wachenheim: Übungshandgranate im Wald entdeckt

Wachenheim (ots) – Am 04.05.2023 gegen 12:00 Uhr wurde in der Nähe des Naturfreundehauses in Wachenheim ein verdächtiger Gegenstand gemeldet, der einer Handgranate ähneln würde. Der Gegenstand wurde durch Schüler einer Schulklasse, während einer Waldwanderung, aufgefunden. Der Kampfmittelräumdienst erschien vor Ort und nahm die Handgranate mit. Es handelte sich um eine französische Übungshandgranate, die bei Aktivierung lediglich einen lauten Knall erzeugen würde. Da jedoch der Zünder fehlte, bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Kinder oder Wanderer. Die Polizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät hier, beim Auffinden solcher verdächtiger Gegenstände, unverzüglich die zuständige Ordnungsbehörde oder die Polizei zu informieren.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):