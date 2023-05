Einbruch in Tankstelle – 2 Täter in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (04.05.2023) wurde gegen 01:30 Uhr ein Einbruch in eine Tankstelle in der Industriestraße gemeldet. Polizeikräfte nahmen noch im Gebäudeinneren zwei Tatverdächtige widerstandslos vorläufig fest. Die beiden Männer im Alter von 24 und 31 Jahren, die beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls und der Sachbeschädigung. Die beiden Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten verbracht.

Betrunken und ohne Versicherungsschutz

Ludwigshafen (ots) …war in der Nacht zum Freitag (05.05.2023) ein 20-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Bozener Straße unterwegs. Gegen 01:15 Uhr unterzogen Polizeibeamte den jungen Mann einer Verkehrskontrolle, da an seinem Elektro-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Hierbei stellten sie fest, dass der 20-Jährige offensichtlich erheblich alkoholisiert war.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe in der Dienststelle wurde der Ludwigshafener aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Alkoholisierter Fahrradfahrer erheblich verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmittag (04.05.2023) verständigte ein Anwohner Polizei und Rettungsdienst, nachdem er einen bewusstlosen und stark am Kopf blutenden Radfahrer auf dem Gehweg der Eisenbahnstraße auffand. Der 56-jährige Ludwigshafener, der nach Eintreffen der Beamten wieder zu sich kam, war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Aufgrund dessen konnte der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden.

Nach erstem Ermittlungsstand verlor der Radfahrer aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte gegen ein geparktes Fahrzeug. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo ihm außerdem eine Blutprobe entnommen wurde.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Ihn könnte eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe erwarten.

Außerdem überprüft die jeweils zuständige Führerscheinstelle auch bei Verkehrsstraftaten, die mit einem Fahrrad begangen werden, ob eine Geeignetheit des Unfallverursachers für den öffentlichen Straßenverkehr vorliegt. Schlimmstenfalls kann ein solcher Radunfall unter Alkoholeinfluss den Führerschein kosten.

Zahlreiche Unfälle im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots) …ereigneten sich am Mittwoch und Donnerstag (03. und 04.05.2023) in Ludwigshafen. Am Mittwochabend war ein 50-jähriger Fahrradfahrer gegen 21:25 Uhr auf der Großpartstraße in Richtung Strandweg unterwegs. Eine 45-jährige Autofahrerin fuhr in entgegen gesetzte Richtung. Hierbei erfasste sie mit ihrem Auto in einer Kurve den entgegenkommenden Radfahrer. Der 50-Jährige stürzte und klagte im Anschluss über Rückenschmerzen. Eine medizinische Versorgung lehnte er ab.

Am Donnerstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, fuhr eine 32-jährige Postbotin mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Raschigstraße. Eine 51-jährige Autofahrerin fuhr auf dem Ebereschenweg und erfasste die querende Postzustellerin an der Einmündung zur Raschigstraße. Auch die 32-Jährige wurde leicht verletzt. Wenig später ereignete sich der nächste Unfall auf der Bruchwiesenstraße. Ein 82-jähriger Autofahrer befuhr diese in Fahrtrichtung Maudacher Straße. Unvermittelt verringerte er seine Geschwindigkeit, um verbotswidrig auf der Fahrbahn zu wenden. Die hinterherfahrende 30-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das Auto des 82-Jährigen. Hierbei wurde sie verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls auf der Bruchwiesenstraße kam es gegen 14:00 Uhr zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Bei einem Spurwechsel übersah ein 18-jähriger Autofahrer das parallel auf gleicher Höhe fahrende Auto eines 20-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen der 20-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden.

Gegen 14:35 Uhr war ein 40-jähriger Autofahrer auf der Maudacher Straße unterwegs und wollte nach links auf die Bruchwiesenstraße abbiegen. Hierbei missachtete er der den Vorrang eines auf dem kreuzenden Radweg fahrenden 19-Jährigen und erfasste dessen Fahrrad. Auch der 19-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Diebstahl aus Fahrzeug – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (03.05.23-04.05.23) schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines auf dem Parkplatz in der Jaegerstraße abgestellten Mercedes Sprinter ein und entwendeten Wertgegenstände und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 700 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder im Tatzeitraum im Bereich der Jaegerstraße verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.