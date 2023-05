Gewässer im Yachthafen verunreinigt – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Donnerstag, dem 04.05.2023 kam es in der Zeit zwischen 16:53 Uhr und 19:30 Uhr im Yachthafen Speyer zu einer Verunreinigung von Gewässer. Der vordere Teil des Hafens war mit einer Ölschicht bedeckt. Vermutlich handelte es sich hierbei um Kraftstoff. Die Feuerwehr legte eine Ölsperre aus und konnte die Verunreinigung mit Bindemittel auffangen. Zu diesem Zweck wurde der Hafen bis ca. 20:00 Uhr gesperrt.

Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Wasserschutzpolizei Germersheim bittet um Mithilfe und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07274-94670 oder per Mail unter ppelt.wsp.gr@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Ölfilm im Bereich des Yachthafens beseitigt

Am gestrigen späten Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Speyer über einen Ölfilm am Yachthafen Speyer benachrichtigt. Dieser erstreckte sich auf einer Länge von etwa 300 Metern von der Hafeneinfahrt bis in den Bereich des Yachthafens und verströmte einen Kraftstoffgeruch.

Die Feuerwehr leitete als Maßnahme zur Ölspurbeseitigung das Aufbringen von Bioversal auf die mit Kraftstoff verunreinigten Bereiche ein und sperrte vorläufig die Hafeneinfahrt. Da es sich um eine sehr dünne Ölschicht handelt, kann nach Einschätzung der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde von einer kleinen Menge Kraftstoff ausgegangen werden.

Die genaue Menge sowie Ursache der Verunreinigung sind derzeit aber noch nicht bekannt.

Auch am heutigen Freitagvormittag befand sich die Feuerwehr im Einsatz, da noch immer Ölreste im Saumbereich zum Ufer ausgespült wurden. An vereinzelten Stellen können weiterhin Ölschlieren zu sehen sein und es kann zu Geruchsbildung kommen. Eine Gefahr für die Umwelt besteht nicht.

Vor Ort waren die Feuerwehr, die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen sowie die Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Täterermittlung nach Einbrüchen in Geschäfte

Speyer (ots) – Im Jahr 2022 bis März 2023 registrierte die Polizei Speyer eine Serie von Einbrüchen in der Speyerer Innenstadt, bei denen die zunächst unbekannten Täter schwerpunktmäßig Geschäfte und Gasstätten als Tatobjekte auswählten und dort hauptsächlich Bargeld entwendeten.

Nach umfangreichen Ermittlungen und der Auswertung von Spuren konnte die Polizei Speyer einen Tatverdächtigen ermitteln. Ihm werden aus polizeilicher Ermittlungssicht eine Vielzahl von Taten zugeschrieben. Der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen ist derzeit nicht bekannt. Nach ihm wird gefahndet. Im April 2023 riss die Einbruchsserie mit der oben genannten Zielrichtung ab.

Frontalzusammenstoß auf der L454

Speyer (ots) – Am 04.05.2023 gegen 12:50 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem PKW die Landstraße 454 in Richtung Speyer. Gleichzeitig war ein 26-jähriger Mann auf der gleichen Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Der 26-Jährige wollte an der Auffahrt zu B9 nach links abbiegen und übersah die herannahende 32-Jährige. Er fuhr deshalb auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs auf.

Die Frau kam trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte nahezu frontal auf den LKW des 26-Jährigen. An beiden Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden an der Fahrzeugfront und sie waren nicht mehr fahrbereit. Die 32-jährige Frau wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen versorgt. Der 26-Jährige gab an nicht verletzt worden zu sein.

Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme und bis zum Abtransport der Fahrzeuge gesperrt werden. Aufgrund der Sperrung kam es zu nicht unerheblichen Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. Nach gut zwei Stunden konnte die Fahrbahn dann wieder freigegeben werden. Im Einsatz befand sich ebenfalls die Feuerwehr Speyer. Gesamtschaden etwa 30.000 Euro.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Speyer (ots) – Am 04.05.2023 gegen 09:40 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin ihren roten PKW ordnungsgemäß in Längsaufstellung unmittelbar vor der Bahnschranke, in der Schützenstraße. Als sie gegen 11:30 Uhr wieder an ihr Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Streifschaden auf Höhe des hinteren Radkastens auf der Fahrerseite fest. Das unfallflüchtige Fahrzeug sollte einen passenden Streifschaden mit roten Lackanhaftungen auf der Beifahrerseite haben.

Die Polizei Speyer bittet bislang unbekannte Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können um telefonische Meldung an 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de