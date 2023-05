Landau: Die Polizei-News

Radfahrer nach Unfallflucht verletzt – Fahrer eines schwarzen Kleinwagens gesucht

Landau (ots) – Am Donnerstag gegen 12:30h wollte ein Radfahrer von der Horststraße aus Richtung Innenstadt kommend geradeaus auf die Horstbrücke fahren. Nachdem die Ampel an der Kreuzung zur Hainbach-/Dammühlstraße auf grün geschaltet hatte, fuhr er los. Ein hinter ihm anfahrender Pkw bog nach rechts ab, ohne den Radfahrer zuerst die Kreuzung passieren zu lassen.

Der Radfahrer wurde durch den Anstoß des Autofahrers zu Boden geworfen und verletzte sich an den Händen und Rippen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen und sich um den Radfahrer zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben.

Brennender PKW – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am Donnerstag 04.05.2023 gegen 03:00 Uhr, geriet ein in der Vogesenstraße in Landau abgestellter PKW in Brand. Auf Grund der ersten Erkenntnisse wird derzeit von einer Brandstiftung ausgegangen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden sein.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.