Exhibitionist nahe der Universität

Mainz-Oberstadt (ots) – Am frühen Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr kam es am Rande des Universitätsgeländes in der Albert-Schweitzer-Straße zu einer exhibitionistischen Handlung.

Im Bereich eines Parkplatzes begegneten drei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren dem unbekannten, ca. 30-40 Jahre alten Mann, welcher an seinem sichtbar entblößten Geschlechtsteil eindeutige Bewegungen durchführte.

Erst nachdem die Frauen den Mann lautstark anschrien und ein bislang unbekannter Zeuge ebenfalls auf den Sachverhalt aufmerksam wurde, entfernte sich der Unbekannte.

Der Mann soll etwa 1,75m groß und schlank gewesen sein. Zudem soll er kurze Haare, einen Mundbart und eine Sonnenbrille getragen haben. Bekleidet sei er mit einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen schwarzen Hose gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder andere verdächtige Wahrnehmungen zu oben genannter Zeit gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

40 „Tonie“-Figuren gestohlen

Mainz-Bretzenheim (ots) – Insgesamt 40 sogenannte „Tonie“-Figuren im Gesamtwert von fast 700 Euro wurden am Donnerstagnachmittag aus einem Ladengeschäft in Mainz-Bretzenheim gestohlen. Gegen 14:30 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann aus Bayern dabei erwischt, wie er das Diebesgut aus dem Geschäft entwendete.

Hiermit konfrontiert teilte der Mann gegenüber der Polizei mit, die Gegenstände auf einem Flohmarkt verkaufen zu wollen, um damit seinen Lebensstandard zu sichern. Die Figuren wurden wieder an das Ladengeschäft zurückgegeben und der Täter muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Auf Schusters Rappen

Mainz-Altstadt (ots) – Am gestrigen Donnerstag gegen 11 Uhr betrat ein 50-Jähriger einen Schuhladen in der Mainzer Innenstadt. Dort probierte er unauffällig neue Schuhe an und ließ seine Alten in dem Schuhkarton zurück. Kurzerhand ging er dann in einem unbeobachteten Moment aus dem Schuhladen und flüchtete mit seinen neuen Schuhen, welche er immer noch an den Füßen trug.

Blöd nur, dass ein aufmerksamer Mitarbeiter den Täter wenig später in der Innenstadt wiedererkannte. Die hinzugerufenen Polizisten konnten feststellen, dass der Mainzer die Schuhe immer noch trug. Auch seine Ausreden hatten keinen Erfolg, da die Schuhe über eine Individualnummer eindeutig diesem Schuhkarton zugeordnet werden konnten. Der 50-jährige hat nun mit einem Strafverfahren wegen Diebstahl zu rechnen, zudem erhielt er einen Platzverweis für die Innenstadt.

Homophober Täter attackiert Mann

Mainz-Innenstadt (ots) – Am späten Mittwochabend wurde ein 23-jähriger Mainzer auf dem Tritonplatz in der Mainzer Altstadt attackiert. Gegen 21:40 Uhr wurde der 23-Jährige auf offener Straße von einem Mann mit homophober Einstellung beleidigt. Der 27-jährige Täter schlug dem 23-Jährigen zudem einmal mit der Faust ins Gesicht. Dieser ging dadurch zu Boden und erlitt

Verletzungen.

Weitere Angriffe konnten durch das couragierte Eingreifen von Zeugen verhindert werden. Eine medizinische Behandlung des 23-Jährigen durch den verständigten Rettungsdienst war nicht notwendig. Durch die eingesetzten Polizeikräfte wurde die Identität des Täters festgestellt.

Im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme wurde dem Täter ein Platzverweis bis zum nächsten Morgen für die gesamte Mainzer Innenstadt ausgesprochen. Gegen den Beschuldigten werden zumindest Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung geführt.

Die AS LSBTI* (Ansprechstelle für lesbische, schwule, bisexuelle, transidente und intergeschlechtliche Menschen) der Polizei Rheinland-Pfalz wurde über den Vorfall in

Kenntnis gesetzt.

64 Neuzugänge im Polizeipräsidium Mainz

Mainz (ots) – Im Polizeipräsidium Mainz wurden heute insgesamt 64 Neuzugänge begrüßt. Die 30 Frauen und 34 Männer verrichten ihren Dienst bereits seit dem ersten Mai auf den Dienststellen im gesamten Dienstgebiet. 55 von ihnen wurden erst in der letzten Woche, nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, zur Polizeikommissarin oder zumPolizeikommissar ernannt.

9 Personen sind bereits erfahrene Polizisten und aus anderen Behörden zum PP Mainz gewechselt.

Die Neuzugänge kompensieren den Weggang von 41 Polizisten, welche im Jahr 2023 in den Ruhestand versetzt werden. Sie werden zukünftig in allen Bereichen des Polizeipräsidiums Mainz eingesetzt.

Dazu zählen die Verkehrsdirektion Mainz, die Kriminaldirektion Mainz, sowie die Polizeidirektionen Bad Kreuznach, Mainz und Worms.