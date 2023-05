Marburg: Widerstand nach Verdacht der Drogenfahrt

Weil ein Drogenvortest bei der Kontrolle eines 33-jährigen Traktorfahrers am Donnerstag, 4. Mai, positiv auf THC anschlug, nahmen die Beamten den in Lahntal wohnenden Mann mit zur Polizeidienststelle. Dort verhielt er sich gegen 14.35 Uhr zunehmend unkooperativ bis hin zu hochaggressiv und reagierte nicht auf die Erklärungs- und Beschwichtigungsversuche der Beamten. Schließlich griff er einen der Polizeibeamten an. Mit zwei weiteren Polizisten gelang es letztlich, den Angriff zu beenden und den sich stark wehrenden 33-Jährigen zu Boden zu bringen, zu fixieren und weitere Angriffe zu unterbinden. Nachdem eine Ärztin eine Blutentnahme durchgeführt hatte, klagte der Mann über eine schmerzende Verletzung am Auge, die er offenbar im Zuge des Gerangels erhalten hatte. Eine RTW-Besatzung brachte ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizeibeamten stellten sein Handy als Beweismittel sicher, da der 33-Jährige wohl große Teile der Gespräche mit den Beamten heimlich aufgezeichnet hatte. Die Ermittlungen dauern an. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird Aufschluss hinsichtlich einer möglichen Fahruntüchtigkeit liefern.

Marburg: Durch die Hintertür

…betraten Unbekannte gewaltsam einen Gastronomiebetrieb in der Friedrich-Ebert-Straße. Dabei verursachten sie zwischen 5.30 Uhr und 7.10 Uhr am Donnerstag, 4. Mai, einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden und entwendeten zudem mehrere hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: Wem ist im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges am Tatort aufgefallen? Wer hat das Klirren von Glas gehört? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Mercedes touchiert

Eine zerkratzte und aus der Halterung gerissene Heckstoßstange fanden die Nutzer eines blauen Mercedes vor, als sie am Samstag, 29. April, gegen 17.30 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrten. Diesen hatten sie gegen 15 Uhr unbeschädigt im Kaufhaus-Parkhaus in der Wilhelmstraße auf der dritten Parkebene abgestellt. Offenbar touchierte ein unbekannter Autofahrer den PKW und entfernte sich danach, ohne sich um den etwa 1.400 Euro hohen Schaden zu kümmern. Hinweise hierzu nehmen die Unfallermittler in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Marburg: Toyota touchiert

Etwa 1.300 Euro hoch ist der Schaden, den ein unbekannter Autofahrer an einem in der Sudetenstraße geparkten Toyota hinterließ. Zwischen 15 Uhr am Freitag, 28. April, und 13 Uhr am Samstag, 29. April, touchierte der Unbekannte den weißen Auris und entfernte sich danach unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: VW touchiert

Einen blauen Polo beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, 2. Mai, zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr in der Georg-Elser-Straße. Anstatt sich um den geschätzt 1.200 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).